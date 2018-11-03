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    Санчес попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» впервые со 2 октября

    «Манчестер Юнайтед» опубликовал стартовый состав на матч 11-го тура АПЛ с «Борнмутом».

    С первых минут на поле выйдет нападающий Алексис Санчес. В последний раз чилиец появлялся в стартовом составе «МЮ» 2 октября во встрече второго тура Лиги чемпионов с «Валенсией».

    В АПЛ Санчес в последний раз выходил в «старте» «Юнайтед» 22 сентября в игре с «Вулверхэмптоном».

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Матич, Фред, Погба, Мата, Марсьяль, Санчес.

    Матч «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня и начнется в 15:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    03.11.2018 14:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 3 ноября 2018, 18:06

      Досягнення

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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 3 ноября 2018, 17:16

      ***** с бара!

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