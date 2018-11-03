Санчес попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» впервые со 2 октября

«Манчестер Юнайтед» опубликовал стартовый состав на матч 11-го тура АПЛ с «Борнмутом».

С первых минут на поле выйдет нападающий Алексис Санчес. В последний раз чилиец появлялся в стартовом составе «МЮ» 2 октября во встрече второго тура Лиги чемпионов с «Валенсией».

В АПЛ Санчес в последний раз выходил в «старте» «Юнайтед» 22 сентября в игре с «Вулверхэмптоном».

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Матич, Фред, Погба, Мата, Марсьяль, Санчес.

Матч «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня и начнется в 15:30 по московскому времени.