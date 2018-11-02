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    Эмери: «Мы хотим написать новую историю»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением об игре команды.

    «Мы хотим написать новую историю. Наша новая история связана с настоящим, с нашими игроками и с качеством нашей игры.

    Я верю в наших футболистов и в наш проект. Мы позитивно настроены. Но мы все еще в начале пути, нам нужно много времени.

    «Ливерпуль» – это большой тест, мы сможем показать каждому фанату наш настрой против очень сильной команды. Мы в процессе, хотим сделать большую историю», – сказал Эмери.

    Матч 11-го тура АПЛ «Арсенал» – «Ливерпуль» пройдет завтра, 3 ноября.

    Источник: Sky Sports

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    02.11.2018 19:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 ноября 2018, 10:33

      Пишите, Шура! Пишите!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 22:51

      Посмотрим на ваш процесс.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 2 ноября 2018, 22:05

      История про "Новый тренерешку"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 2 ноября 2018, 21:14

      Завтра все будет банально - победа Ливерпуля, поражение Арсенала. Арсенал по прежнему еще весьма слаб, по крайней мере в обороне. Тут как был проходной двор, так и остался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 ноября 2018, 20:07

      Завтра посмотрим на эту зрелищную игру в исполнении мастеров АПЛ.

      2
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