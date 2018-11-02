Эмери: «Мы хотим написать новую историю»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением об игре команды.

«Мы хотим написать новую историю. Наша новая история связана с настоящим, с нашими игроками и с качеством нашей игры.

Я верю в наших футболистов и в наш проект. Мы позитивно настроены. Но мы все еще в начале пути, нам нужно много времени.

«Ливерпуль» – это большой тест, мы сможем показать каждому фанату наш настрой против очень сильной команды. Мы в процессе, хотим сделать большую историю», – сказал Эмери.

Матч 11-го тура АПЛ «Арсенал» – «Ливерпуль» пройдет завтра, 3 ноября.