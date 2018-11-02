Уткин: «Рианчо – это придурок-таксист, от которого никуда не деться»

Комментатор и ведущий Василий Уткин высказал мнение о том, как исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо ведет себя на пресс-конференциях.

«Рианчо – это придурок-таксист. Ты уже сидишь в машине, ты уже едешь, у тебя уже включился счетчик. Мало того, ты торопишься. А его несет. Он рассказывает тебе одно, второе… Уйти ты не можешь. Вот Рианчо именно такой таксист. И он вам в машину посажен, вы от него никуда не денетесь.

А еще вот, что может сравниться. Допустим, познакомились вы с девушкой. Она вам нравится, вы уже чувствуете, что ее любите. Вот в данном случае девушка – это «Спартак». И она ведет вас знакомиться с родителями. И сидит такой вот папа, и несет бог знает что. И про то, и про другое, и про третье, и про политику, и про Сирию, про что угодно. Про танцы, каким молодым был. И ты понимаешь: девушку-то я люблю, но получается, что теперь вот с этим мне нужно провести всю жизнь. Очень нелегкий выбор», – сказал Уткин.