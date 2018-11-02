Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Уткин: «Рианчо – это придурок-таксист, от которого никуда не деться»

    Комментатор и ведущий Василий Уткин высказал мнение о том, как исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо ведет себя на пресс-конференциях.

    «Рианчо – это придурок-таксист. Ты уже сидишь в машине, ты уже едешь, у тебя уже включился счетчик. Мало того, ты торопишься. А его несет. Он рассказывает тебе одно, второе… Уйти ты не можешь. Вот Рианчо именно такой таксист. И он вам в машину посажен, вы от него никуда не денетесь.

    А еще вот, что может сравниться. Допустим, познакомились вы с девушкой. Она вам нравится, вы уже чувствуете, что ее любите. Вот в данном случае девушка – это «Спартак». И она ведет вас знакомиться с родителями. И сидит такой вот папа, и несет бог знает что. И про то, и про другое, и про третье, и про политику, и про Сирию, про что угодно. Про танцы, каким молодым был. И ты понимаешь: девушку-то я люблю, но получается, что теперь вот с этим мне нужно провести всю жизнь. Очень нелегкий выбор», – сказал Уткин.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2018 15:32
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29203

      JTherry 3 ноября 2018, 01:02

      Вася, а ты женат или замужем?) ваще...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > JTherry 3 ноября 2018, 13:54

      из всего я понял только что спартак-девушка

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 2 ноября 2018, 23:49

      Василий меряет многих по своему недалёкому уму и своим глупым умозаключениям.
      Процент ГЛУПОСТИ у Василия зашкаливает за 78 %.
      А верных суждений у Василия крайне мало.
      Вот глупость так и ПРЁТ из него.
      Рианчо по работе ничем от Карреры не отличается.
      По стилю и методам работы очень схожи.
      Небольшие различия есть, но они не глупые.
      У Рианчо и опыта ПОБОЛЬШЕ будет.
      Не ошибается тот, кто ничего не делает.
      Рианчо не такой уж и глупый, как его рисует Уткин.
      Он вполне годится на роль ГЛАВНОГО тренера в Спартаке.
      Есть смысл руководству Спартака его утвердить на роль главного и пусть поработает до конца сезона.
      А к тому времени будет видно, как поступать дальше.
      Сезон уже пошел КУВЫРКОМ у Спартака и у Рианчо есть возможность остановить это падение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1738

      GermanVo 2 ноября 2018, 22:14

      Сам себя описал. Такой же таксист.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 2 ноября 2018, 22:09

      Только ВАСЯ,ВАСЯ,про него пели?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3141

      m40 2 ноября 2018, 21:27

      А ведь какой интересный комментатор был когда то. А сейчас так деградировал, какой то озлобленный жирдяй стал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 2 ноября 2018, 19:49

      И тут пациента понесло......
      Медбратья забыли укольчик произвести.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 ноября 2018, 19:29

      Вася, ты какие таблетки употребляешь??? Тебя так несет.... почти заносит...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 ноября 2018, 19:05

      Какой таксист. Таксист машиной управляет, ну вправо-влево, разгон, тормоз и т.д., а спердяковская машина сама едет куда глаза глядят, а если таксист на тормоз нажмет или поворот не туда, то его из машины выкидывают прямо на проезжую часть или в придорожную канаву. Запчасти управляют.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 2 ноября 2018, 18:36

      Красочно, но почему-то я с Васей согласен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4906

      алдан2014 2 ноября 2018, 18:30

      Уткина нужно в жёлтую прессу

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > алдан2014 2 ноября 2018, 19:04

      А он и так желтее некуда. Уже матюгами бросается типа "мудак". Раньше за них банили, а теперь, похоже, такая желтизна, что и Вася свой.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 