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    Какой вы футболист?

    Рианчо: «Спартак» выступил на десять баллов из десяти»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо остался доволен игрой команды в матче Лиги Европы против «Рейнджерс». Красно-белые сыграли в этой встрече вничью со счетом 0:0 и занимают последнее место в своей группе.

    – Вы были очень активны на бровке, подсказывали игрокам. Но с трибуны показалось, что игроки на подсказки не реагировали.

    – Это, возможно, сверху вам так показалось. Чтобы иметь полную картину, нужно спуститься в техническую зону. Команда хоть раз развалилась? Нет. Следовала ли она указаниям тренера? Да, следовала. Тренер, может, был где-то и плох, но команда выступила на десять баллов из десяти. Футболисты сделали все, что от них просили. Абсолютно все, без исключения.

    «Спартак» сыграл без Карреры. Стало только хуже

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2018 01:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 27 октября 2018, 00:42

      По факту на один из трёх. Похоже этот чудила с математикой не в ладах.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 17:38

      Результат конечно нормальный ,а вот над качеством игры надо работать.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 октября 2018, 13:01

      Гнусная новость от Рианчо. Если команда, сделав ничью, выступила на десять баллов из десяти, то побед ждать нечего...

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      Рейтинг: +91

      бей-забей 26 октября 2018, 11:04

      Весёлый футбол 2 дворовых команд.Да, для дворовых команд можно поставить 10 баллов.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 октября 2018, 08:21

      Рауль Рианчо - юморист! Посмотрел его биографию... Ух...! Каррера начал свою самостоятельную тренерскую карьеру в Москве, но много лет проработал на высочайшем уровне в команде Антонио Конте, подменяя его во время суда по делу о договорных матчах. Тут же, по сути, ноль...! Вторые и третьи роли в "Леванте", киевском "Динамо" и "Рубине" - это не работа в "Ювентусе" или сборной Италии! Может, конечно, у Рианчо какой-то фантастический тренерский потенциал?! И первый блин вчера просто оказался комом? Вполне может быть... Вот только согласятся ли болельщики "Спартака" ждать, когда этот потенциал реализуется...??? Или будет проверен?! Его наличие отнюдь не факт!
      Согласно заявлению ФИФА в 2001 году в футбол на планете играло около 250 миллионов человек. Зарегистрировано было около 1,5 миллиона команд и 300 000 профессиональных клубов. Рианчо сам в футбол не играл, то есть входит в число лиц, интересующихся футболом, а таких три - четыре миллиарда человек!!! Вопрос любителям математики: сколько лет (тысячелетий) потребуется Федуну, чтобы проверить тренерский потенциал всех любителей футбола? :-))) Предлагаю Федуну начать с себя! Юмора будет не меньше, чем от заявления Рианчо! Как говорил когда-то Карпин: "Спартак" - самая весёлая команда!". Ничего против этого не имеем, но еврокубки и чемпионат РПЛ всё-таки не КВН, и к юмору нужно добавить ещё что-то... Например, вразумительную игру в футбол... С учётом того, что Карреру уволили, когда команда делила 4-7 места, и от 2-3 мест отставала лишь на одно очко! Проще говоря, за треть чемпионата никакого очкового провала не было! Да, играли иногда скверно... А конкуренты лучше? Послушайте тренера лидера чемпионата - Сергея Богдановича Семака! В смысле игры в его словах нет и намёков на восторги. У ЦСКА - перспективный пионеротряд, у "Локо" - невразумительная игра, лишь "Краснодар" играет более или менее стабильно, но состав имеет отнюдь не "звёздный"... Тренера Галицкий, похоже, выбрал хорошего. Из своих кадров. Проверенных временем и реальными делами, а не при помощи рулетки или лотереи...

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      Рейтинг: +5072

      Т34 26 октября 2018, 08:18

      При такой игре - десять балов !? Да они, сливая тренера, играть разучились. Носиться бессмысленно по полю, принимать и отдавать пас так, словно впервые мяч увидели, это у Рианчо игра на 10 баллов? Тихий ужас, приплыли! Особенно хочется подчеркнуть, что команда слушалась тренера. Выходит, что это тренер давал установку так бестолково играть. Если это так, то это не тренер, а шарлатан.

      6
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      Рейтинг: +66

      Rad Meat 26 октября 2018, 07:43

      Ужас...значит по его словам рости некуда...кого поставили.чего добились...?

      3
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      Рейтинг: +4436

      ЮНик 26 октября 2018, 07:29

      Если это максимум на что, по словам этого "тренера", способен нынешний "Спартак", то это уже полный крах из шести букв. Да это же ужас, антифутбол, никакого взаимопонимания на поле, разброд, ни ума ни фантазии, каждый второй-третий пас или сопернику или в сторону Луны. Отскочили, так ведь и соперник из тех, что с "Уфой" едва справился. Перед этим "матчем" смотрел в повторе "Барселона"-"Интер". Зная результат, просто кайфовал от ИГРЫ, даже в отсутствие Месси. А ЭТО... Все равно, что после испанского хамона шмякать ливерную "собачью радость". 10 из 10-ти... Позоруха...

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 26 октября 2018, 07:13

      Ничья не может быть успехом.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 26 октября 2018, 06:33

      Если это 10 из 10, то очень жаль!

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