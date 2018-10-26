Рианчо: «Спартак» выступил на десять баллов из десяти»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо остался доволен игрой команды в матче Лиги Европы против «Рейнджерс». Красно-белые сыграли в этой встрече вничью со счетом 0:0 и занимают последнее место в своей группе.

– Вы были очень активны на бровке, подсказывали игрокам. Но с трибуны показалось, что игроки на подсказки не реагировали.

– Это, возможно, сверху вам так показалось. Чтобы иметь полную картину, нужно спуститься в техническую зону. Команда хоть раз развалилась? Нет. Следовала ли она указаниям тренера? Да, следовала. Тренер, может, был где-то и плох, но команда выступила на десять баллов из десяти. Футболисты сделали все, что от них просили. Абсолютно все, без исключения.

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