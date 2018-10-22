Егоров: «Если в РПЛ будем судить, как в Европе, у нас к 15-й минуте будет по несколько удалений»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал большое количество желтых в матчах РПЛ в этом сезоне.

«Накал идет, кто-то недобрал очки. Чем ближе к финишу, тем больше будет предупреждений. Команды хотят играть в футбол, в этом вопросов нет. Но бывает битва, бойня, и судья прекрасно понимает, что нельзя давать слабину.

В матче «Спартак» – «Арсенал» Кутепов наиграл за пять секунд как минимум на одну желтую карточку. Есть ситуации, когда арбитр может отделать устным предупреждением. Но когда футболист идет целенаправленно на фол, тут нельзя оставить без предупреждения. Но мы обратим на это внимание.

Если мы позволим судейство как в Европе, у нас к 15-й минуте будет по несколько удалений. Мы не можем себе такого позволить», – сказал Егоров.

В прошедших 88 матчах этого сезона команды в общей сложности заработали 394 желтые карточки (4,48 в среднем за игру).