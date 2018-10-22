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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Егоров: «Если в РПЛ будем судить, как в Европе, у нас к 15-й минуте будет по несколько удалений»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал большое количество желтых в матчах РПЛ в этом сезоне.

    «Накал идет, кто-то недобрал очки. Чем ближе к финишу, тем больше будет предупреждений. Команды хотят играть в футбол, в этом вопросов нет. Но бывает битва, бойня, и судья прекрасно понимает, что нельзя давать слабину.

    В матче «Спартак»«Арсенал» Кутепов наиграл за пять секунд как минимум на одну желтую карточку. Есть ситуации, когда арбитр может отделать устным предупреждением. Но когда футболист идет целенаправленно на фол, тут нельзя оставить без предупреждения. Но мы обратим на это внимание.

    Если мы позволим судейство как в Европе, у нас к 15-й минуте будет по несколько удалений. Мы не можем себе такого позволить», – сказал Егоров.

    В прошедших 88 матчах этого сезона команды в общей сложности заработали 394 желтые карточки (4,48 в среднем за игру).

    Источник: Sport24

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    22.10.2018 13:34
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 октября 2018, 21:16

      И чем плохо, что к 15-й минуте будет несколько удалений? Это всего лишь в одном туре! Потом все команды "поймают" эту "планку" и дальше мы будем смотреть футбол, а не цепляние за футболки, удары локтем в голову, борцовские захваты и симуляции игроков!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 октября 2018, 19:24

      Что он несёт, и это на официальном уровне...

      2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 19:11

      Надо добиваться одинаковой трактовки правил. Иначе в выступлениях в Европе мы будем жестоко наказаны зарубежными судьями.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 октября 2018, 17:33

      А в Европе не в футбол играют, а в балет???
      Это ладно Вернблум понимал, что в РФПЛ одни правила, а в Европе другие. А ведь у нас куча ногомячистов которые этого не понимают.

      4
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 22 октября 2018, 17:00

      А если вообще не судить, то даже желтых карточек не будет. Нужно судить нормально и наказывать всех за дело, пусть что к 15 минуте несколько удалений, значит заслужили.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 октября 2018, 15:21

      Б лять вот долб о ё б -- сказал бы проще -- если у нас судить по правилам -- то судейкам НАВАРУ НЕ БУДЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 октября 2018, 15:16

      Надо же как напугал... А то, что наши игроки не знают, что такое дисциплина, а судью им в этом всячески потакают...а потом в международных матчах всё это и аукается...

      4
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 22 октября 2018, 14:54

      Поэтому наши судьи не судят на ЧМ, ЧЕ и ЛЧ за редким исключением?

      3
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 22 октября 2018, 14:49

      пару игр и все прывыкнут

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 октября 2018, 14:42

      Фолы это не признак накала матча, а низкого уровня игроков! А судить надо по правилам, а не "как в Европе"

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > ufos73 22 октября 2018, 22:06

      Судить надо по правилам полностью согласен. А про низкий уровень игроков ну поспорил бы. Тактический фол есть такое понятие в футболе и не только в нашей лиге и его не только слабые команды со слабыми игроками применяют.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Gek Dement 23 октября 2018, 08:29

      Фол фолу рознь, одно дело придержать-заблокировать (для этого надо быть в нужном месте в нужное время), другое ноги в подкате отрывать, когда соперник уже к воротам мчится...

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > ufos73 23 октября 2018, 10:57

      Согласен, но перечитай, ты же выше в целом о фолах писал, а не о каких то конкретных.

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