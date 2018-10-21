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    Какой вы футболист?

    Болельщики тульского «Арсенала» обратились к игрокам перед матчем со «Спартаком»

    Болельщики тульского «Арсенала» записали видеообращение к футболистам команды перед матчем 11-го тура чемпионата России со «Спартаком».

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 16:30 по московскому времени.

    «Что значит поражение? Что значит быть побежденным? Проигрыш, неудача. В этот момент все становится против вас. Мы всегда с вами. Вы – все, что у нас есть. Вы – наша команда. Вы – наша семья. Впереди сложный соперник, сложная игра. Выйдя на поле, играйте за семью, за город, за тех, кто верит в вас. Только вместе мы сможем победить», – говорится в сообщении тульских болельщиков.

    Источник: YouTube

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    21.10.2018 11:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 октября 2018, 15:11

      Красавы!!! Посмотрим, что имеет большую силу - стих Назарова или обращение болельщиков Арсенала....

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 октября 2018, 14:07

      Вообще молодцы. Такие вещи мотивируют команду. Посмотрим во что это выльется. Вперед Спартак, Вперед!!!!!

      1
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 21 октября 2018, 13:14

      Желание победы родной команды вполне человеческое и заслуживает уважение. Но к чему эта новость? Спартаку после этого надо поднять лапки вверх и сразу сдаться? А ничего что спартаковских болельщиков гораздо больше? И все мы желаем победы Спартаку, несмотря на то, что не записываем для этого видеообращения.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 октября 2018, 12:40

      Болельщики просят команду Тулы выиграть, но руководство решило отдать
      три очка Спартаку.

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      Рейтинг: +67524

      portero 21 октября 2018, 12:07

      попробуем посмотреть как то поможет Арсеналу

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