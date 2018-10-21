Болельщики тульского «Арсенала» обратились к игрокам перед матчем со «Спартаком»

Болельщики тульского «Арсенала» записали видеообращение к футболистам команды перед матчем 11-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 16:30 по московскому времени.

«Что значит поражение? Что значит быть побежденным? Проигрыш, неудача. В этот момент все становится против вас. Мы всегда с вами. Вы – все, что у нас есть. Вы – наша команда. Вы – наша семья. Впереди сложный соперник, сложная игра. Выйдя на поле, играйте за семью, за город, за тех, кто верит в вас. Только вместе мы сможем победить», – говорится в сообщении тульских болельщиков.