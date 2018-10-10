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    Какой вы футболист?

    Главные новости дня. Кокорин и Мамаев доставлены в полицию, ЦСКА вылетел из Кубка России

    Фурсенко подвергся розыгрышу и поговорил о Кокорине и Мамаеве с Мутко.

    Отец Мамаева раскритиковал руководство «Краснодара» нецензурными словами.

    Президент «Урала» готов пригласить Кокорина и Мамаева в клуб.

    Чочиев рассказал подробности инцидента с Кокориным и Мамаевым.

    У «Краснодара» появились сложности с расторжением контракта с Мамаевым.

    Кокорин приехал в полицию, Мамаева допрашивают и отправят в СИЗО.

    Канчельскис стал главным тренером клуба из Узбекистана.

    Гилерме будет вратарем сборной России в игре со Швецией.

    ЦСКА проиграл «Тюмени» в матче Кубка России в серии пенальти.

    Мутко в четверг вернется на свою должность в РФС.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2018 20:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 11 октября 2018, 05:49

      Преступники должны сидеть в тюрьме.

      1
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      Рейтинг: +3

      ангола 11 октября 2018, 02:58

      посмотрел по телеку про них - сразу вспомнил ситуацию с Давидычем ) а что забыли уже про такого ) напомню человек уже два года просто так сидит и предъявить ниче не могут , вам в уши льют вы верите во все - стадо какое то !

      -2
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      Рейтинг: +14

      kalakeli2008 10 октября 2018, 23:52

      Человека обозвали "нацистом " , избили в прямом эфире на телевидении и никому ничего за это не было . Вся страна была довольна . А это разве не хулиганство ? А тут пацаны помохались и на тебе ... Наказать срочно ... А то они все там миллионеры !!!! А то что пацаны за клуб и страну гробят своё здоровье --это не в счёт . Подсчитайте ... Единицы из футболистов доживают до 60-ти ... Люди остановитесь ... Что за злоба такая ? Вы . что никогда не дрались в жизни ... Всё бывает ... Но за это людей не закрывают и не гробят им жизнь ... Я далеко живу , а то бы уже давно ,дневал и ночевал с протестом возле того МВД ... Ну попугали и хватит ... Болельщики , спасайте пацанов ...

      0
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      Рейтинг: +1356

      Lilipyt > kalakeli2008 11 октября 2018, 01:19

      От тебя несет тупостью, любой спортсмен получает немалые деньги за свой вклад. Так расписал буд-то они за спасибо выступают. А если подойти по пацански, то негоже вести себя как су4ки и нападать толпой! Но ни че в футболе не пропадут, любой слабый клуб заберет этих даунов себе.

      3
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      Рейтинг: +14

      kalakeli2008 10 октября 2018, 23:39

      ЧИСТАЯ ПОДСТАВА ... Московским командам ничего не светит в этом сезоне ... Нужно ослабить Зенит и Краснодар ... В лучшем случае, будут тянуть за уши Ростов Карпина , Мало было Стрельцова ? История повторяется ... А Торпедо в конце концов ,вообще уничтожили . Зенит---Очнись ! Вытащите парня . Вы что , очумели ?

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 10 октября 2018, 22:45

      отмазки все так говорят

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 10 октября 2018, 22:13

      Доигрались пацаны...

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 октября 2018, 21:50

      Кокорин и Мамаев умерли как футболисты.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Mr Abdullaev 10 октября 2018, 22:20

      Видео посмотрите ,не виновны они.Драку начал водитель -бычара ударив щуплого маленького Мамаева,ударил квалифицировано,как ещё челюсть не сломал.Кокорин пытался предотвратить драку,это то же хорошо видно.Естественно компания вступилась за малыша.Нос водиле сломал такой же бычара,за 100кг.Так что всё это разводка.Видео смонтировано,начало драки перенесено в конец.

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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 10 октября 2018, 21:04

      кони слили игру

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > латунный сепаратист 11 октября 2018, 04:04

      ЦСКА вежливо свалила из кубка...

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