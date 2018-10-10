Главные новости дня. Кокорин и Мамаев доставлены в полицию, ЦСКА вылетел из Кубка России

Фурсенко подвергся розыгрышу и поговорил о Кокорине и Мамаеве с Мутко.

Отец Мамаева раскритиковал руководство «Краснодара» нецензурными словами.

Президент «Урала» готов пригласить Кокорина и Мамаева в клуб.

Чочиев рассказал подробности инцидента с Кокориным и Мамаевым.

У «Краснодара» появились сложности с расторжением контракта с Мамаевым.

Кокорин приехал в полицию, Мамаева допрашивают и отправят в СИЗО.

Канчельскис стал главным тренером клуба из Узбекистана.

Гилерме будет вратарем сборной России в игре со Швецией.

ЦСКА проиграл «Тюмени» в матче Кубка России в серии пенальти.

Мутко в четверг вернется на свою должность в РФС.