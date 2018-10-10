Главные новости дня. Кокорин и Мамаев доставлены в полицию, ЦСКА вылетел из Кубка России

Преступники должны сидеть в тюрьме.
Фурсенко подвергся розыгрышу и поговорил о Кокорине и Мамаеве с Мутко.
Отец Мамаева раскритиковал руководство «Краснодара» нецензурными словами.
Президент «Урала» готов пригласить Кокорина и Мамаева в клуб.
Чочиев рассказал подробности инцидента с Кокориным и Мамаевым.
У «Краснодара» появились сложности с расторжением контракта с Мамаевым.
Кокорин приехал в полицию, Мамаева допрашивают и отправят в СИЗО.
Канчельскис стал главным тренером клуба из Узбекистана.
Гилерме будет вратарем сборной России в игре со Швецией.
ЦСКА проиграл «Тюмени» в матче Кубка России в серии пенальти.
Мутко в четверг вернется на свою должность в РФС.