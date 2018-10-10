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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Матч ТВ»: в четверг Мутко объявит о возвращении в РФС

    Как сообщает «Матч ТВ», в четверг, 11 октября, Виталий Мутко собирается объявить о возвращении к исполнению обязанностей президента РФС. Исполком организации для этого собираться не будет.

    Мутко приостановил свою деятельность в этой должности 27 декабря 2017 года. Пауза в работе должна была продлиться до 28 июля 2018 года. До сегодняшнего дня обязанности главы Российского футбольного союза исполнял Александр Алаев.

    Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го и с сентября 2015-го по декабрь 2017 года. В мае был назначен заместителем председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.10.2018 18:51
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 октября 2018, 23:19

      В декабре 2017-го Виталик понимал, что ЧМ-18 провалится и слился на время.

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      Рейтинг: +388

      R015RK 10 октября 2018, 22:58

      Самая худшая новость за последние годы, печально

      1
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      Рейтинг: +1440

      balam 10 октября 2018, 22:53

      уже все построил и развил?

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 22:43

      Ну как тут не отметить - по многочисленным просьбам любителей футбола.

      3
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 10 октября 2018, 21:37

      Возвращается для того,чтобы Кокорина отмазать)))

      1
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      Рейтинг: +8

      leod45 10 октября 2018, 21:19

      Если делаете cтавки -> portalbet.ru

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 21:02

      Опять " Мутные" времена настанут...

      6
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Рубик Докоян 10 октября 2018, 21:21

      Мутаковатые времена никуда не девались, они всегда с нами.))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Супервайзер 10 октября 2018, 21:27

      Я знал времена, когда "Мутков " и близко не было хотя бы в футболе...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Рубик Докоян 10 октября 2018, 21:39

      А разве они прерывались?

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > kykyi 10 октября 2018, 21:45

      С какого времени интересуешься футболом ? Мутко в футболе появился в конце 90-х, если точнее в " Зените в 1997г. Кто до него руководил российским, а ранее советским футболом по гугли в интернете.

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК > Рубик Докоян 10 октября 2018, 21:47

      а как же Колосков ? развалил хоккей а потом и футбол !...и что удивительно не воровал !

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > САДЫЧОК 10 октября 2018, 21:52

      Ну это твоё оценочное суждение. Теперь посмотри сколько лет Колосков возглавлял Управление футбола и хоккея, в какие годы и каких успехов добивалась сборная СССР по хоккею и футболу, а также клубные команды.

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК > Рубик Докоян 10 октября 2018, 21:56

      хоккей шёл по наитию....вряд ли его заслуга

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > САДЫЧОК 10 октября 2018, 22:02

      Ну что значит по наитию. Другим бы я сейчас напихал, но ты ко мне часто заходишь и плюсуешь, значит читаешь и уровень моих знаний и спортивной эрудиции знаешь. Значит Колосков может развалить хоккей и футбол, а хотя бы не мешать его развитию и процветанию нет ? Я про наш спорт и кто в нём кто есть кто знаю с 1960г. Как о спортсменах так и функционерах. Таких как как сейчас в СССР и на порог бы не пустили. Всех этих Фурсенко, Мутко и иже сними...

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК > Рубик Докоян 10 октября 2018, 22:07

      расскажи в 2х словах его "заслуги "

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Рубик Докоян 10 октября 2018, 22:08

      Я про Времена. а ты мне про футбол.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > kykyi 10 октября 2018, 22:20

      Ну ребята, я и так сейчас двоих своих друзей поминаю, а вы мне ещё по голове стучите... Мы же на футбольном сайте и про времена футбольные, а не в историческом ракурсе. Хотя и там они были разные. Я их помню из своих впечатлений с детства с 1956г. Да и программу истории и географии СССР за среднюю школу всю изучил до 5 кл. Старший брат был старше меня на 6 лет, и я читал его учебники, мне были интересны история и география.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Рубик Докоян 10 октября 2018, 22:27

      Земля им пухом.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > САДЫЧОК 10 октября 2018, 22:28

      Ну молодец, в двух словах. Почитай в Википедии про него и его "заслуги" как ты пишешь, кем и сколько он был в ФИФА, мнение о нём известных спортсменов. Даже его оппонент и критик Бышовец в своих интервью и книге о нём отзывается объективно. Он умело вёл закулисные все свои дела, выборы и назначения из-за этого у него не мало доброжелателей. Но посмотри его регалии кем он был и остался почётным будучи на пенсии. Не было ошибок, интриг и всего, чем сопровождаются такие должности, конечно были.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > kykyi 10 октября 2018, 22:29

      Спасибо. Они того заслуживают.

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      Рейтинг: +25020

      bset 10 октября 2018, 20:43

      И никаких выборов. Тут ему попроще, чем Путину. Захотел - назначили и все.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 октября 2018, 20:42

      Не долго музыка играла

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 10 октября 2018, 20:37

      Что же за новости все негативные какой день уже

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