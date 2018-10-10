«Матч ТВ»: в четверг Мутко объявит о возвращении в РФС

Как сообщает «Матч ТВ», в четверг, 11 октября, Виталий Мутко собирается объявить о возвращении к исполнению обязанностей президента РФС. Исполком организации для этого собираться не будет.

Мутко приостановил свою деятельность в этой должности 27 декабря 2017 года. Пауза в работе должна была продлиться до 28 июля 2018 года. До сегодняшнего дня обязанности главы Российского футбольного союза исполнял Александр Алаев.

Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го и с сентября 2015-го по декабрь 2017 года. В мае был назначен заместителем председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.