«Матч ТВ»: в четверг Мутко объявит о возвращении в РФС

В декабре 2017-го Виталик понимал, что ЧМ-18 провалится и слился на время.
Как сообщает «Матч ТВ», в четверг, 11 октября, Виталий Мутко собирается объявить о возвращении к исполнению обязанностей президента РФС. Исполком организации для этого собираться не будет.
Мутко приостановил свою деятельность в этой должности 27 декабря 2017 года. Пауза в работе должна была продлиться до 28 июля 2018 года. До сегодняшнего дня обязанности главы Российского футбольного союза исполнял Александр Алаев.
Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го и с сентября 2015-го по декабрь 2017 года. В мае был назначен заместителем председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.