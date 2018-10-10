«Мутко против»: «Краснодару» будет сложно разорвать контракт с Мамаевым. Клуб пытается доказать систематическое нарушение игроком договора»

По информации телеграм-канала «Мутко против», у «Краснодара» могут возникнуть проблемы с расторжением контракта полузащитника Павла Мамаева.

«Краснодару» придется помучиться, чтобы расторгнуть договор с Павлом Мамаевым. По условиям контракта он может быть разорван только в трех случаях: допинг у игрока, длительная дисквалификация футболиста и систематическое нарушение договора.

Клуб будет пытаться доказать систематику. Руководство уже припомнило игроку шампанское в Монте-Карло и теперь пытается вспомнить и другие нарушения футболиста. Здесь, кстати, помог сам Мамаев.

Во время летних сборов «Краснодара» в Австрии футболист ночью сбежал из отеля и вернулся только под утро. Проходить медосвидетельствование Мамаев отказался. На вопросы тренеров он тоже не ответил, но его сдал кто-то из партнеров – оказалось, что футболист устроил мини-рейд по местным барам.

В итоге игрока оштрафовали на 10 тысяч долларов и взяли с него обещание, что это в последний раз. Теперь каждый раз, как в последний», – сообщает «Мутко против».

В понедельник, 8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». После этого инцидента «Краснодар» заявил, что сделает все возможное для расторжения контракта с Мамаевым.

8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева