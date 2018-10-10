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    «Мутко против»: «Краснодару» будет сложно разорвать контракт с Мамаевым. Клуб пытается доказать систематическое нарушение игроком договора»

    По информации телеграм-канала «Мутко против», у «Краснодара» могут возникнуть проблемы с расторжением контракта полузащитника Павла Мамаева.

    «Краснодару» придется помучиться, чтобы расторгнуть договор с Павлом Мамаевым. По условиям контракта он может быть разорван только в трех случаях: допинг у игрока, длительная дисквалификация футболиста и систематическое нарушение договора.

    Клуб будет пытаться доказать систематику. Руководство уже припомнило игроку шампанское в Монте-Карло и теперь пытается вспомнить и другие нарушения футболиста. Здесь, кстати, помог сам Мамаев.

    Во время летних сборов «Краснодара» в Австрии футболист ночью сбежал из отеля и вернулся только под утро. Проходить медосвидетельствование Мамаев отказался. На вопросы тренеров он тоже не ответил, но его сдал кто-то из партнеров – оказалось, что футболист устроил мини-рейд по местным барам.

    В итоге игрока оштрафовали на 10 тысяч долларов и взяли с него обещание, что это в последний раз. Теперь каждый раз, как в последний», – сообщает «Мутко против».

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». После этого инцидента «Краснодар» заявил, что сделает все возможное для расторжения контракта с Мамаевым.

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    10.10.2018 17:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +185

      Edward52 10 октября 2018, 21:11

      Никаких проблем у Краснодара нет в расторжении контракта с Мамаевым так как он получит длительную, если не пожизненную дисквалификацию от РФС. Дураки и ушлепки они, сами виноваты.

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 10 октября 2018, 20:09

      что за контракты заключают....можно бухать и хулиганить - ничё не будет...прям как у депутатов и слуг народа иммунитет...

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 10 октября 2018, 19:28

      Краснодару горячиться не стоит, все может разрешиться миром.А отдавать Мамая конкурентам- задаром не дело! Всыпать Пашке нужно, а расторгать контракт?

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 10 октября 2018, 17:59

      Такое ощущение, что на телеграм-канале «Мутко против» работают одни олигофрены. Какое может быть систематическое нарушение договора (контракта), если игрок выходил на игру в каждом матче? Между играми систематически пьянствовал? Бред какой-то........

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 октября 2018, 17:37

      Алкашня, играют благодаря лимиту, играл бы за зп в 10 раз меньше если бы его не было...

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 17:14

      Я же говорю: Галицкий прогнулся.

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      Рейтинг: +597

      Krd123 > paracetamol 10 октября 2018, 17:29

      Это его личный бизнес, нельзя судить. Контракт есть контракт.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > paracetamol 10 октября 2018, 19:43

      Контракты нужно грамотно составлять,всё прописывать.А сейчас какие основания для разрыва,только если его посадят.

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