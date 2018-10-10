Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Президент «Урала» заявил, что клуб готов пригласить Кокорина и Мамаева, если они станут свободными агентами

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова президента РПЛ Сергея Прядкина по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Ранее Прядкин заявил, что на 99% уверен в том, что российские клубы не пригласят этих футболистов после скандального инцидента, произошедшего с их участием в понедельник, 8 октября.

    «Не согласен с высказыванием главы РПЛ Сергея Прядкина, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева. Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили.

    Их должны наказать по букве закона, то, что Кокорин и Мамаев делают на записях с видеокамер – очень нехорошо, но лишать людей профессии… Пусть искупают свою вину игрой.

    Взял бы я Кокорина и Мамаева в свой клуб в случае, если они станут свободными агентами? Сергей Геннадьевич же сказал, что уверен на 99 процентов. Наверное, мы – этот тот самый один процент», – сказал Иванов.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Спорт-Экспресс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2018 13:43
    Рекомендуем
    Комментарии67
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 11 октября 2018, 05:43

      в очередь сначала отпиз несколько водителей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 11 октября 2018, 02:37

      Сказал глупость и сразу опустил имидж клуба ниже плинтуса, для меня, по крайней мере...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      олег70 10 октября 2018, 21:15

      вы на его морду посмотрите................дебил дебилом...............

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 10 октября 2018, 20:57

      Иногда лучше молчать, чем говорить! "...Пусть искупают свою вину игрой..." Ах уенная логика! Если только на зоне...в перерывах между валкой леса!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 20:10

      Вот вам и борец за справедливость российского футбола.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 10 октября 2018, 19:23

      Гриша в своем репертуаре !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 10 октября 2018, 18:24

      К Дулину их на завод.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 18:13

      Надо Иванову попасть под раздачу от таких "футболистов" с их гоп-компанией, тогда может дойдёт до него после сотрясения мозга или там трясти уже нечего ?...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10576

      ivany4 10 октября 2018, 17:51

      Да без вопросов.
      Пусть отсидят лет 5, а по национальному признаку и все 7, и берите себе их в клуб на зарплаты в 2 ляма евро.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 10 октября 2018, 17:23

      Иванов точно с головой не дружит ..надо же такое сморозить..

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11