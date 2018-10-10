Президент «Урала» заявил, что клуб готов пригласить Кокорина и Мамаева, если они станут свободными агентами

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова президента РПЛ Сергея Прядкина по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Ранее Прядкин заявил, что на 99% уверен в том, что российские клубы не пригласят этих футболистов после скандального инцидента, произошедшего с их участием в понедельник, 8 октября.

«Не согласен с высказыванием главы РПЛ Сергея Прядкина, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева. Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили.

Их должны наказать по букве закона, то, что Кокорин и Мамаев делают на записях с видеокамер – очень нехорошо, но лишать людей профессии… Пусть искупают свою вину игрой.

Взял бы я Кокорина и Мамаева в свой клуб в случае, если они станут свободными агентами? Сергей Геннадьевич же сказал, что уверен на 99 процентов. Наверное, мы – этот тот самый один процент», – сказал Иванов.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву