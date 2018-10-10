Прядкин: «На 99% уверен в том, что клубы РПЛ не пригласят Кокорина и Мамаева»

Глава РПЛ Сергей Прядкин ответил на вопросы о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Безобразное поведение, которое не красит игроков. Обсуждал ситуацию с руководителями футбольного сообщества, клубов. Реакция одна – это удар по репутации не только самих игроков, их клубов, с которыми у Мамаева и Кокорина есть трудовые соглашения, но и всего нашего футбола. После чемпионата мира мы видим, что появилось много новых болельщиков, дети пошли в секции. Сейчас сборная в Калининграде, к игрокам очень позитивное отношение, которое можно поколебать такими историями.

Действия Мамаева и Кокорина не должны оставаться безнаказанными. Мы свою позицию обозначили в заявлении лиги. Это, конечно, произошло не на базе, не на поле, а в городе. Но футболисты обязаны следить за собой, показывать примеры поведения. А здесь мы видим вопиющие факты, за которые надо очень сурово наказывать.

– Вы намерены обратиться в комитет по этике?

– По регламенту мы не можем обращаться туда напрямую, комитет рассматривает обращения руководителя РФС. Поэтому мы обратимся к исполняющему обязанности президента РФС с просьбой начать рассмотрение вопиющих фактов поведения данных футболистов.

– Если контракты с обоими будут разорваны, проявят ли солидарность клубы в том, чтобы не заключать с ними контракты?

– На 99 процентов уверен в этом.

– Каково тогда их будущее?

– Не могу об этом сказать. Но футболисты должны получить сигнал, что они являются примером для болельщиков, для детей.

– Со стороны Кокорина и Мамаева нет ни слова. Что-то знаете об их реакции?

– Не знаю. Знаю только о реакции руководителей клубов, тренеров.