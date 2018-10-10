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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Прядкин: «На 99% уверен в том, что клубы РПЛ не пригласят Кокорина и Мамаева»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин ответил на вопросы о скандале с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    – Безобразное поведение, которое не красит игроков. Обсуждал ситуацию с руководителями футбольного сообщества, клубов. Реакция одна – это удар по репутации не только самих игроков, их клубов, с которыми у Мамаева и Кокорина есть трудовые соглашения, но и всего нашего футбола. После чемпионата мира мы видим, что появилось много новых болельщиков, дети пошли в секции. Сейчас сборная в Калининграде, к игрокам очень позитивное отношение, которое можно поколебать такими историями.

    Действия Мамаева и Кокорина не должны оставаться безнаказанными. Мы свою позицию обозначили в заявлении лиги. Это, конечно, произошло не на базе, не на поле, а в городе. Но футболисты обязаны следить за собой, показывать примеры поведения. А здесь мы видим вопиющие факты, за которые надо очень сурово наказывать.

    – Вы намерены обратиться в комитет по этике?

    – По регламенту мы не можем обращаться туда напрямую, комитет рассматривает обращения руководителя РФС. Поэтому мы обратимся к исполняющему обязанности президента РФС с просьбой начать рассмотрение вопиющих фактов поведения данных футболистов.

    – Если контракты с обоими будут разорваны, проявят ли солидарность клубы в том, чтобы не заключать с ними контракты?

    – На 99 процентов уверен в этом.

    – Каково тогда их будущее?

    – Не могу об этом сказать. Но футболисты должны получить сигнал, что они являются примером для болельщиков, для детей.

    – Со стороны Кокорина и Мамаева нет ни слова. Что-то знаете об их реакции?

    – Не знаю. Знаю только о реакции руководителей клубов, тренеров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2018 00:29
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2

      Crazy78 10 октября 2018, 20:29

      Все поднимают тему пи..в, если так считать если компания идёт бухать. То что все гомики. ?

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      Рейтинг: +2

      Crazy78 10 октября 2018, 20:24

      Вспомните Стрельцова которого тоже мешали с грязью(

      0
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      Рейтинг: +2

      Crazy78 10 октября 2018, 20:22

      Время покажет и расставит все по местам

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:34

      Репутацию они себе конечно подмочили.

      2
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 октября 2018, 13:41

      На одном стуле пики точеные, на другом .......

      0
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 10 октября 2018, 12:25

      Почему не пригласят? Есть пару толковых клубов для них. Например Бутырка, Кресты, Матросская тишина, Черный дельфин, Владимирский централ. Идеальные места для их дальнейшей карьеры.

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 10 октября 2018, 09:31

      москвачичинуши всё выполнили безукоризненно ослабили конкурентов как говорится все средства хороши

      0
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > Garrincha58 10 октября 2018, 10:35

      Насмешил....делать не хуууй этому Паку голову подставлять чтоб кокого то Какошу убрать.....целую операцию провели что б бездаря убрать да?????

      1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 10 октября 2018, 09:31

      А как с ними контракт кто то заключит? Их что не посадят на пару тройку лет? Народ расходимся

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2018, 08:44

      Чего ради клубы будут разрывать контракты с ведущими игроками? Ну, может, Галицкого еще и нагнут, а Миллер пошлет всех этих идиотов прядкиных на несколько букв и всю эту РФС вместе с ним. Следствие не закончено, ничего не доказано, да и происшествие-то мизерное, а скандал раздули. Контракты, вишь, клубы заставляют разрывать! Будет решение суда, тогда можно посмотреть. А так, как я вижу, - наглая провокация.

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > prezent2017 10 октября 2018, 10:37

      У нас Зенит гос клуб можно сказать...по твоему государство затеело войну самим собой....бред

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 07:41

      На балалайке они теперь будут играть дуэтом...

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 10 октября 2018, 09:27

      как бы не на балалайке с белой полосой..
      ко всему ведёт этот шабаш..

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 10 октября 2018, 10:46

      Жизнь дураков учит и каждого по своему...

      3
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