Фурсенко: «Кокорин – хороший парень. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все…»

Известные пранкеры Лексус и Вован дозвонились до президента «Зенита» Сергея Фурсенко и пообщались с ним от имени экс-министра спорта РФ Виталия Мутко.

«Столько души в них вложено было, я имею в виду Кокорина. Ну, просто, Виталий Леонтьевич… Настолько обидно…

Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили всего в этот футбол. Мне обидно просто до слез, понимаете?

Утром прислали (сообщение), что у нас клуб самый посещаемый в мире, на 20-м месте. Только обрадовались – и тут одно за другим, как понеслось…

Мне когда (министр спорта РФ Павел) Колобков позвонил, не поверил, что произошло. Вы поймите, что мы подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл.

Что делать с ним? Пускай правосудие решит. Ну он хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все…

Каждый раз одно и то же», – сказал Фурсенко.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву