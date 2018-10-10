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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Фурсенко: «Кокорин – хороший парень. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все…»

    Известные пранкеры Лексус и Вован дозвонились до президента «Зенита» Сергея Фурсенко и пообщались с ним от имени экс-министра спорта РФ Виталия Мутко.

    «Столько души в них вложено было, я имею в виду Кокорина. Ну, просто, Виталий Леонтьевич… Настолько обидно…

    Виталий Леонтьевич, сколько мы вложили всего в этот футбол. Мне обидно просто до слез, понимаете?

    Утром прислали (сообщение), что у нас клуб самый посещаемый в мире, на 20-м месте. Только обрадовались – и тут одно за другим, как понеслось…

    Мне когда (министр спорта РФ Павел) Колобков позвонил, не поверил, что произошло. Вы поймите, что мы подготовили его, полгода не играл, две игры блестяще сыграл.

    Что делать с ним? Пускай правосудие решит. Ну он хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все…

    Каждый раз одно и то же», – сказал Фурсенко.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: «Вести»

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    10.10.2018 11:04
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +5873

      maygli 10 октября 2018, 21:29

      Парень хороший - водка плохая...

      0
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 10 октября 2018, 21:17

      Страна дураков (о Фурсенко).Список можно продолжить.
      И смешно и грустно.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 октября 2018, 20:52

      фурсик не надо врать не души а денег вложено вот и итог кто бабла немерено получает у вас

      0
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      Рейтинг: +1440

      balam 10 октября 2018, 20:44

      от любви башню срывает

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 19:32

      Мамаев тут ни при чем. Все это стечение обстоятельств.

      3
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > zigbert 10 октября 2018, 21:18

      Саш ,привет!
      Не понял иронии...)))

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert > alex1951 10 октября 2018, 22:27

      Алексей привет. Фурсенко объясняет что во всем виноват Мамаев а Кокорин бы не совершил такой поступок. Но все могло случится и без Мамаева рано или поздно.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 10 октября 2018, 17:20

      Мамаев под Кокориным ходит (а, по ходу, уже и лежит...), так что не фиг тут распределять - ОБОИХ В ТЮРЬМУ!!! И ЗАБЫТЬ НАВСЕГДА ЧТО ЭТО ФУТБОЛИСТЫ!!!!! Хотя Кокорина можно и в дурку, ведь лицо его и в лучшие дни говорило, что с мозгами в этой башке что-то не так!!! Спросите любого физиогномиста и психолога, и они вам скажут, что Кокорин - ДЕБИЛ!!!!

      1
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      Рейтинг: +1440

      balam 10 октября 2018, 16:23

      фурс-долбан

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 октября 2018, 15:00

      У него своя голова на плечах. Что-то не видно чтобы его кто-то насильно под дулом пистолета заставлял вь..бать человеку стулом по башке. Творишь х..рню получай г..ндон по полной. Мы живём в цивилизованном обществе, где любой конфликт, даже если он возник, можно решить словесно. Если же не удаётся, пожалуйста, как мужики вышли поговорили 1 на 1, решили вопрос. Всё. Только конченые черти нападают толпой на 1 человека. И за это нужно наказывать по всей строгости и отправлять лес валить в не столь отдалённые места.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 октября 2018, 14:45

      выгонять не будут, зимой продадут

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 октября 2018, 14:32

      А своя голова на что человеку дона?

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