Канчельскис стал главным тренером узбекского «Навбахора»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис стал главным тренером узбекского клуба «Навбахор».

Контракт заключен до конца года с опцией продления еще на один год. Первый матч под руководством 48-летнего Канчельскиса «Навбахор» проведет 20 октября против «Бухары».

Ранее Канчельскис работал тренером в таких клубах, как «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», «Волга», «Юрмала» и «Солярис». Последним местом работы специалиста была студенческая сборная России, которую он возглавил в мае 2017 года.