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    Какой вы футболист?

    Канчельскис стал главным тренером узбекского «Навбахора»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис стал главным тренером узбекского клуба «Навбахор».

    Контракт заключен до конца года с опцией продления еще на один год. Первый матч под руководством 48-летнего Канчельскиса «Навбахор» проведет 20 октября против «Бухары».

    Ранее Канчельскис работал тренером в таких клубах, как «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», «Волга», «Юрмала» и «Солярис». Последним местом работы специалиста была студенческая сборная России, которую он возглавил в мае 2017 года.

    Источник: ФК «Навбахор»

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    10.10.2018 10:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +12

      Mavlon7777777 11 октября 2018, 03:30

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 19:19

      Не всем нравились его анализы как эксперта. Теперь хоть займется делом.

      2
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      Рейтинг: +209

      Горький565 10 октября 2018, 12:22

      «Навбахор» - Чемпион!!! Теперь я спокоен за узбекский футбол.
      А если серьёзно, Андрею здоровья и удачи!!!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 11:18

      Андрей расплылся, форму не поддерживает. Узбекский плов ему противопоказан, надо переходить на фрукты и овощи...

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 октября 2018, 11:09

      Вряд ли он эту работу потянет. Узбеки понимают риск, не зря контракт до конца текущего года. На 2.5 месяца по сути.

      0
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 10 октября 2018, 11:05

      Работал везде и везде где он был, был сущий ад и тотальный слив

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 октября 2018, 11:03

      Ну наконец-то займется делом, а то в качестве "эксперта" уже выбесил. Может сейчас времени на ...здеж будет меньше.

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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 10 октября 2018, 10:48

      Вау,великий и ужасный консульским решил потренировать..И клуб то у него ,что надо,название прямо каждый день в новостях.Трепещите Реалы и Барселоны!!

      -1
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 10 октября 2018, 10:35

      меньше балаболить будет!!!! там ему и место.....подальше

      1
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 10 октября 2018, 10:34

      Вот и футбольные новости стали...
      А то мамай с кокошей достали.

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