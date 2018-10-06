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    Какой вы футболист?

    Ярмоленко: «В бою между Макгрегором и Хабибом болеть буду за Конора»

    Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал о пристрастиях в предстоящем бое между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Встреча состоится завтра, 7 октября.

    «Болеть в предстоящем поединке я буду за Конора. Но если бы меня спросили, на кого я бы поставил деньги, это был бы Хабиб.

    Мне кажется, что Хабиб победит. Он очень силен в партере, а это не самая сильная сторона Конора», – сказал украинец FootballHub.

    Макгрегор представляет Ирландию, Нурмагомедов – Россию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2018 07:07
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +183

      бочаров 7 октября 2018, 18:57

      Хабиб победил,а недруги рот закроите .!!!!

      0
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 17:47

      Победит как всегда дружба.

      4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 октября 2018, 12:31

      не факт, что дело в политике. В России тоже многие за Конора болеют, хз, правда, почему...

      2
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 6 октября 2018, 11:41

      Есть идея получше: выставить Ярмоленко на бой с Хабибом, пусть побудет грушей, может тогда дурь из головы выйдет... А то всё больше деградирует в футболе :)

      -2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 октября 2018, 11:26

      болею за коннора а деньги значит с хабиба возьму хохол и тут хитёр

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 6 октября 2018, 10:42

      На буй Хабиба, я тоже за Конора...

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 октября 2018, 09:51

      "Люди", которые ниже поносят его якобы за антироссийские отношения, видимо смысла слов не понимают. Был бы он такой евроинтегрированный и боялся его слова о возможной и более вероятной победе Хабиба не звучали бы.

      4
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      Рейтинг: +255

      aleksander 6 октября 2018, 09:30

      Хохлярская шкура, ещё бы сказал по другому))) Хабиб разнесет этого алкаша

      -2
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      Рейтинг: +57

      Ailend > aleksander 6 октября 2018, 22:13

      А че хохлам нужно всегда на кацапов болеть?) Обиженка.

      0
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      Рейтинг: +2643

      swot1205 6 октября 2018, 09:29

      Естественно, евро интеграция. Хохол оно и есть хохол. Главное попку подставить под нужный ключ

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 октября 2018, 09:16

      он что эксперт?пусть хоть за сборную Руанды по хоккею болеет,это его личное дело....вопрос то в другом,не многовато ли этих ММА на футбольном сайте,уважаемая редакция....

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