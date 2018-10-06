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  • Ярмоленко: «В бою между Макгрегором и Хабибом болеть буду за Конора»

Ярмоленко: «В бою между Макгрегором и Хабибом болеть буду за Конора»

6 октября 2018, 07:07
20

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал о пристрастиях в предстоящем бое между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Встреча состоится завтра, 7 октября.

«Болеть в предстоящем поединке я буду за Конора. Но если бы меня спросили, на кого я бы поставил деньги, это был бы Хабиб.

Мне кажется, что Хабиб победит. Он очень силен в партере, а это не самая сильная сторона Конора», – сказал украинец FootballHub.

Макгрегор представляет Ирландию, Нурмагомедов – Россию.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Вест Хэм Ярмоленко Андрей
Комментарии (20)
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ROSTOV SUPER
1538799010
А я буду болеть за то , чтобы Вест Хэм в очередном туре просрал !
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vavanze
1538802495
Я Русский но болеть буду за Конора.
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Михаил Шевченко
1538806601
он что эксперт?пусть хоть за сборную Руанды по хоккею болеет,это его личное дело....вопрос то в другом,не многовато ли этих ММА на футбольном сайте,уважаемая редакция....
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swot1205
1538807370
Естественно, евро интеграция. Хохол оно и есть хохол. Главное попку подставить под нужный ключ
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aleksander
1538807454
Хохлярская шкура, ещё бы сказал по другому))) Хабиб разнесет этого алкаша
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ItalianFootball
1538808663
"Люди", которые ниже поносят его якобы за антироссийские отношения, видимо смысла слов не понимают. Был бы он такой евроинтегрированный и боялся его слова о возможной и более вероятной победе Хабиба не звучали бы.
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кузнецов артем
1538811753
На буй Хабиба, я тоже за Конора...
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Полная Канистра
1538814409
болею за коннора а деньги значит с хабиба возьму хохол и тут хитёр
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Diesel133
1538818287
не факт, что дело в политике. В России тоже многие за Конора болеют, хз, правда, почему...
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zigbert
1538837275
Победит как всегда дружба.
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