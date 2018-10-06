Ярмоленко: «В бою между Макгрегором и Хабибом болеть буду за Конора»

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко рассказал о пристрастиях в предстоящем бое между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Встреча состоится завтра, 7 октября.

«Болеть в предстоящем поединке я буду за Конора. Но если бы меня спросили, на кого я бы поставил деньги, это был бы Хабиб.

Мне кажется, что Хабиб победит. Он очень силен в партере, а это не самая сильная сторона Конора», – сказал украинец FootballHub.

Макгрегор представляет Ирландию, Нурмагомедов – Россию.