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    РПЛ. «Арсенал» и «Уфа» обменялись голами

    Состоялся первый матч десятого тура РПЛ. «Арсенал» и «Уфа» обменялись голами и выявить победителя не сумели. Ничью хозяевам принес Георгий Костадинов.

    Хозяева поединка после него поднялись на 11 строчку турнирной таблицы. Уфимцы идут в зоне переходных игр.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Арсенал (Тула) – Уфа – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Игбун, 45+2; 1:1 – Костадинов, 70.

    «Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 12), Горбатенко, Бакаев (Мирзов, 80), Джорджевич, Кангва (Ткачев, 58).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Карп, Тилл (Пауревич, 84), Кротов (Алиев, 45), Сысуев (Засеев, 55), Игбун.

    Предупреждения: нет – Сысуев, 19; Карп, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2018 21:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 октября 2018, 00:14

      Нормально сыграли.

      0
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 6 октября 2018, 00:07

      Чего и следовало ожидать

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 октября 2018, 21:55

      Играли две равные команды.

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