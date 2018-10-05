Состоялся первый матч десятого тура РПЛ. «Арсенал» и «Уфа» обменялись голами и выявить победителя не сумели. Ничью хозяевам принес Георгий Костадинов.

Хозяева поединка после него поднялись на 11 строчку турнирной таблицы. Уфимцы идут в зоне переходных игр.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Арсенал (Тула) – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Игбун, 45+2; 1:1 – Костадинов, 70.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 12), Горбатенко, Бакаев (Мирзов, 80), Джорджевич, Кангва (Ткачев, 58).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Карп, Тилл (Пауревич, 84), Кротов (Алиев, 45), Сысуев (Засеев, 55), Игбун.

Предупреждения: нет – Сысуев, 19; Карп, 90+5.

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