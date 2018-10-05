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    Какой вы футболист?

    Червиченко: «Спартак» собрался, разозлился и полез рвать соперника. В последнее время такое нечасто увидишь»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью москвичей с «Вильярреалом» (3:3) в игре второго тура группового раунда Лиги Европы.

    «Чего не хватило для победы? Концентрации. Немножко странный матч получился. В начале казалось, что будет совсем все грустно. Преимущество было у испанцев, да и играли они веселее. После гола с пенальти показалось, что «Спартак» может вернуться в игру. В первой половине второго тайма – опять полнейший перевес испанцев. Да и в принципе они могли бы и выиграть, если бы не стали пижонить, владея преимуществом.

    А со «Спартаком» случилась такая вещь, которая последнее время нечасто случается: они собрались, разозлились и полезли рвать соперника. Честно говоря, если игровое преимущество было у испанцев большую часть времени, то по моментам «Спартак» даже превосходил «Вильярреал». Их атаки были более опасными. Может быть, менее логичными, но мяч попадал то в штангу, то летел мимо ворот. «Спартак» чуть не выиграл, и это было бы закономерно. А то, что пропустили, – слушайте, надо до последней секунды быть в игре, а не радоваться успеху, который пришел пару минут назад. Я думаю, именно эта расслабленность и деконцентрация и привели к тому, что не удержали победу.

    «Спартак» постепенно выбирается из кризиса? Я думаю, что «Вильярреал» просто не очень хорошо знаком с игроками «Спартака». У нас-то в Премьер-лиге все знают, что Зе Луиша надо закрывать наверху, а тут ему дали несколько раз сыграть. И он свои шансы использовал. А это в последнее время редкий случай, когда за «Спартак» забивает нападающий, а не полузащитник или защитник. Плюс к незнакомой команде еще и дождь. Надо смотреть, как они будут выглядеть с «Енисеем» через два дня. Все будет понятно о состоянии «Спартака» после матча в субботу. В два часа мы уже будем понимать, каков этот «Спартак» сейчас.

    То, что использование молодых игроков вошло в систему, я думаю, является желанием руководства. Потому что из всех покупок «Спартака», которые были сделаны в последнее время, никто на хорошем уровне не заиграл и никто, на мой взгляд, потраченные деньги не оправдывает, за исключением Промеса, которого продали. Все остальные трансферы последних лет – неудачные. Поэтому нашим ребятам, которые смотрятся не хуже приобретаемых легионеров, отдается предпочтение. Потому что они понимают, за что играют: за родную команду, за страну. И бьются гораздо лучше тех, кто пришел на время, чтобы обогатиться», – сказал Червиченко

    Источник: Sport24

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    05.10.2018 13:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 октября 2018, 10:40

      Особенно старался Ташаев, просто рвал соперника за футболку.

      0
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 5 октября 2018, 22:10

      защита-проходной двор-и как тут "рвать"?

      0
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      Рейтинг: +3596

      anatolich72 5 октября 2018, 19:25

      Жирная тварь , даже не читал.

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 5 октября 2018, 18:59

      Ну если сыграли в ничью и при этом порвали соперника,то тогда Спартак далеко заедит прямо в кизяк.

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      Рейтинг: +55

      zlopixatel 5 октября 2018, 18:39

      Он даже не знает когда его любимый Спартак играет. Зачем его сюда постить?

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 октября 2018, 18:02

      С последним абзацем согласен.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 октября 2018, 16:58

      Даже читать не стал.
      То дерьмо которое вытекает изо рта этого морального уродца, всегда перевешивает те добрые слова, которые якобы этот скунс произнёс от сердца.

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 октября 2018, 15:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Европейский БЕНЕФИС тренеров российских команд.
      Произвели замены, которые внесли существенный перелом в ход игры.
      Спартак и Краснодар проигрывали, а Зенит играл вничью к момену сделанных тренерами замен.
      И как итог тренерского БЕНЕФИСА - российские клубы в Лиге Европы в двух матчах победили, а в одном сыграли вничью.
      ***
      Как все восхищались защитой "Спартака" в начале сезона.
      Матч с ПАОКом считался несчастным случаем, а больше никто проблем красно-белым не создал.
      А в матче с Вильяреалом - два грубейших ляпа воплотились в два гола в ворота Спартака от испанцев.
      Спартаковцы привезли их сами себе на ровном месте.
      Забивай, не хочу.
      49 мин. Гол... Форнальс, (1:2).
      Ужас...
      Фернандо оказался не там, сделал не то и мяч получает соперник.
      По сути, бразилец, когда срезал мяч в сторону своих ворот, вместе с Рассказовым, помогли забить гол "Вильярреалу" в ворота Спартака.
      Форнальс мячом завладел, легко ушел от Рассказова и пробил точно мимо выскочившего на него Максименко.
      Над Спартаком нависло поражение. Очередное.
      Но Массимо не унывал, хотя и огорчился.
      Оцените замены тренера "Спартака" Массимо Карреры.
      Время идёт и приближает "Спартак" к поражению.
      ***
      69 мин. Замена у "Спартака".
      Ханни появился вместо Игнатова.
      80 мин. Спартак проигрывает и Каррера производит замену.
      Ташаев появился вместо Ломовицкого.
      Через две минуты Ташаев оправдывает своё появление на поле.
      82 мин. Г-О-О-Л!!! Забивает Зе Луиш второй гол с игры, первый забил с пенальти и счёт становится ничейным -2 :2!!!
      Браво, Ханни! Браво, Ташаев!
      Браво, Каррера с заменами! Обе сработали на все 100%.
      Алжирец додавил на фланге Бонеры, выцарапал мяч и сделал передачу на Ташаева.
      Ташаев классно закинул мяч во вратарскую, где Зе Луиш продавил испанца и головой ВКОЛОТИЛ мяч в ворота испанца Фернандеса.
      Спартак почуял свои силы с заменами и ринулся вперёд вырывать с зубами победу.
      ***
      85мин. Г-О-О-Л!!! Забивает Мельгарехо и выводит Спартак вперёд в счёте - 3:2!!!
      Какая ударная концовка удалась Спартаку после произведённых Каррерой заменами.
      Какой же умница Ханни!
      Вот она замена Карреры и как она сработала во второй раз.
      Как всё сделал классно алжирец!
      Разогналась атака "Спартака" слева.
      Ханни сместился в центр, убрал на замахе защитника и врезал в ближний угол.
      Мяч снова попадает в ШТАНГУ, но отскочил так, как надо.
      Спартаку в этот раз КРУПНО подвезло.
      От штанги мяч отскакивает прямо на Мельгарехо, а он уже забивает его в пустые испанские ворота.
      Есть ВЕСОМАЯ заявка Спартака на победу.
      ***
      Спартаковцы умело держат мяч, а испанцы наседают в надежде сравнять счёт.
      Но случился футбольный казус.
      Судья добавил компенсированное время и оно уже вышло, но судья не торопился свистеть об окончании игры.
      +5 Время игры вышло, а арбитр дал испанцам подать угловой.
      Подача полетела на дальнюю штангу, где Фунеса Мори, по мнению арбитра, завалили руками на газон.
      Ташаев схватил соперника за рукав и свалил на газон.
      Судья ставит ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
      Доигрались спартаковцы и начудил Ташаев.
      Кто его просил валить соперника на газон.
      +6 мин. Гол испанца Касорла с пенальти и счёт становится равным - 3:3.
      Угадал направление Максименко, но чуть-чуть ему не хватило, чтобы достать этот мяч.
      Вместо такой важной победы, Спартак получает НИЧЬЮ.
      Уже хорошо, что Спартак не проиграл.
      Ничья, нынче, большой предел мечтаний для Спартака.
      На ничьих и поражениях далеко не уедешь, что в Европе, что в чемпионате России.
      Главный тренер испанского футбольного клуба "Вильярреал" Хави Кальеха не ожидал, что игра с московским "Спартаком" в Лиге Европы получится такой сумасшедшей.
      Концовка матча и впрямь получилась сумасшедшей.
      При неважной игре, Спартак мог вырвать победу, а так вымучил НИЧЬЮ!

      -4
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      Рейтинг: +8712

      Степашкин Вова > amazonaws 5 октября 2018, 16:46

      Ты думаешь , что у людей телевизоров нет?(((

      5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > amazonaws 5 октября 2018, 16:57

      слышь писака ты кому эти фельетоны пишешь? сидишь перед телеком и в блокнот всё заносишь потом сюда скидываешь ? ну ты ваще умный талантище

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 октября 2018, 14:33

      Похоже кто то за Червя начал статейки писать. Самая логичная публикация за последние годы.

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п 5 октября 2018, 14:18

      Черниченко как всегда по делу.Но Зе забил не потому что испанцы не знали ,как он играет головой,а потому что Ташаев выполнил нацеленную передачу в нужную точку на нужной высоте.Чего в принципе не могут Комбаров и Ломовицкий.

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