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  • Червиченко: «Спартак» собрался, разозлился и полез рвать соперника. В последнее время такое нечасто увидишь»

Червиченко: «Спартак» собрался, разозлился и полез рвать соперника. В последнее время такое нечасто увидишь»

5 октября 2018, 13:37
17

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью москвичей с «Вильярреалом» (3:3) в игре второго тура группового раунда Лиги Европы.

«Чего не хватило для победы? Концентрации. Немножко странный матч получился. В начале казалось, что будет совсем все грустно. Преимущество было у испанцев, да и играли они веселее. После гола с пенальти показалось, что «Спартак» может вернуться в игру. В первой половине второго тайма – опять полнейший перевес испанцев. Да и в принципе они могли бы и выиграть, если бы не стали пижонить, владея преимуществом.

А со «Спартаком» случилась такая вещь, которая последнее время нечасто случается: они собрались, разозлились и полезли рвать соперника. Честно говоря, если игровое преимущество было у испанцев большую часть времени, то по моментам «Спартак» даже превосходил «Вильярреал». Их атаки были более опасными. Может быть, менее логичными, но мяч попадал то в штангу, то летел мимо ворот. «Спартак» чуть не выиграл, и это было бы закономерно. А то, что пропустили, – слушайте, надо до последней секунды быть в игре, а не радоваться успеху, который пришел пару минут назад. Я думаю, именно эта расслабленность и деконцентрация и привели к тому, что не удержали победу.

«Спартак» постепенно выбирается из кризиса? Я думаю, что «Вильярреал» просто не очень хорошо знаком с игроками «Спартака». У нас-то в Премьер-лиге все знают, что Зе Луиша надо закрывать наверху, а тут ему дали несколько раз сыграть. И он свои шансы использовал. А это в последнее время редкий случай, когда за «Спартак» забивает нападающий, а не полузащитник или защитник. Плюс к незнакомой команде еще и дождь. Надо смотреть, как они будут выглядеть с «Енисеем» через два дня. Все будет понятно о состоянии «Спартака» после матча в субботу. В два часа мы уже будем понимать, каков этот «Спартак» сейчас.

То, что использование молодых игроков вошло в систему, я думаю, является желанием руководства. Потому что из всех покупок «Спартака», которые были сделаны в последнее время, никто на хорошем уровне не заиграл и никто, на мой взгляд, потраченные деньги не оправдывает, за исключением Промеса, которого продали. Все остальные трансферы последних лет – неудачные. Поэтому нашим ребятам, которые смотрятся не хуже приобретаемых легионеров, отдается предпочтение. Потому что они понимают, за что играют: за родную команду, за страну. И бьются гораздо лучше тех, кто пришел на время, чтобы обогатиться», – сказал Червиченко

Источник: Sport24
Лига Европы Спартак Вильярреал Червиченко Андрей
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1538736038
Запредельно обидная ничья! ***
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александр п
1538738297
Черниченко как всегда по делу.Но Зе забил не потому что испанцы не знали ,как он играет головой,а потому что Ташаев выполнил нацеленную передачу в нужную точку на нужной высоте.Чего в принципе не могут Комбаров и Ломовицкий.
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RedWhiteFans2
1538739227
Похоже кто то за Червя начал статейки писать. Самая логичная публикация за последние годы.
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amazonaws
1538740810
Европейский БЕНЕФИС тренеров российских команд. Произвели замены, которые внесли существенный перелом в ход игры. Спартак и Краснодар проигрывали, а Зенит играл вничью к момену сделанных тренерами замен. И как итог тренерского БЕНЕФИСА - российские клубы в Лиге Европы в двух матчах победили, а в одном сыграли вничью. *** Как все восхищались защитой "Спартака" в начале сезона. Матч с ПАОКом считался несчастным случаем, а больше никто проблем красно-белым не создал. А в матче с Вильяреалом - два грубейших ляпа воплотились в два гола в ворота Спартака от испанцев. Спартаковцы привезли их сами себе на ровном месте. Забивай, не хочу. 49 мин. Гол... Форнальс, (1:2). Ужас... Фернандо оказался не там, сделал не то и мяч получает соперник. По сути, бразилец, когда срезал мяч в сторону своих ворот, вместе с Рассказовым, помогли забить гол "Вильярреалу" в ворота Спартака. Форнальс мячом завладел, легко ушел от Рассказова и пробил точно мимо выскочившего на него Максименко. Над Спартаком нависло поражение. Очередное. Но Массимо не унывал, хотя и огорчился. Оцените замены тренера "Спартака" Массимо Карреры. Время идёт и приближает "Спартак" к поражению. *** 69 мин. Замена у "Спартака". Ханни появился вместо Игнатова. 80 мин. Спартак проигрывает и Каррера производит замену. Ташаев появился вместо Ломовицкого. Через две минуты Ташаев оправдывает своё появление на поле. 82 мин. Г-О-О-Л!!! Забивает Зе Луиш второй гол с игры, первый забил с пенальти и счёт становится ничейным -2 :2!!! Браво, Ханни! Браво, Ташаев! Браво, Каррера с заменами! Обе сработали на все 100%. Алжирец додавил на фланге Бонеры, выцарапал мяч и сделал передачу на Ташаева. Ташаев классно закинул мяч во вратарскую, где Зе Луиш продавил испанца и головой ВКОЛОТИЛ мяч в ворота испанца Фернандеса. Спартак почуял свои силы с заменами и ринулся вперёд вырывать с зубами победу. *** 85мин. Г-О-О-Л!!! Забивает Мельгарехо и выводит Спартак вперёд в счёте - 3:2!!! Какая ударная концовка удалась Спартаку после произведённых Каррерой заменами. Какой же умница Ханни! Вот она замена Карреры и как она сработала во второй раз. Как всё сделал классно алжирец! Разогналась атака "Спартака" слева. Ханни сместился в центр, убрал на замахе защитника и врезал в ближний угол. Мяч снова попадает в ШТАНГУ, но отскочил так, как надо. Спартаку в этот раз КРУПНО подвезло. От штанги мяч отскакивает прямо на Мельгарехо, а он уже забивает его в пустые испанские ворота. Есть ВЕСОМАЯ заявка Спартака на победу. *** Спартаковцы умело держат мяч, а испанцы наседают в надежде сравнять счёт. Но случился футбольный казус. Судья добавил компенсированное время и оно уже вышло, но судья не торопился свистеть об окончании игры. +5 Время игры вышло, а арбитр дал испанцам подать угловой. Подача полетела на дальнюю штангу, где Фунеса Мори, по мнению арбитра, завалили руками на газон. Ташаев схватил соперника за рукав и свалил на газон. Судья ставит ПЕНАЛЬ в ворота Спартака. Доигрались спартаковцы и начудил Ташаев. Кто его просил валить соперника на газон. +6 мин. Гол испанца Касорла с пенальти и счёт становится равным - 3:3. Угадал направление Максименко, но чуть-чуть ему не хватило, чтобы достать этот мяч. Вместо такой важной победы, Спартак получает НИЧЬЮ. Уже хорошо, что Спартак не проиграл. Ничья, нынче, большой предел мечтаний для Спартака. На ничьих и поражениях далеко не уедешь, что в Европе, что в чемпионате России. Главный тренер испанского футбольного клуба "Вильярреал" Хави Кальеха не ожидал, что игра с московским "Спартаком" в Лиге Европы получится такой сумасшедшей. Концовка матча и впрямь получилась сумасшедшей. При неважной игре, Спартак мог вырвать победу, а так вымучил НИЧЬЮ!
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Мары
1538747919
Даже читать не стал. То дерьмо которое вытекает изо рта этого морального уродца, всегда перевешивает те добрые слова, которые якобы этот скунс произнёс от сердца.
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zlopixatel
1538753986
Он даже не знает когда его любимый Спартак играет. Зачем его сюда постить?
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Сержтир
1538755157
Ну если сыграли в ничью и при этом порвали соперника,то тогда Спартак далеко заедит прямо в кизяк.
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anatolich72
1538756717
Жирная тварь , даже не читал.
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Flame2045
1538766618
защита-проходной двор-и как тут "рвать"?
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prezent2017
1538811652
Особенно старался Ташаев, просто рвал соперника за футболку.
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