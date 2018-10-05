Червиченко: «Спартак» собрался, разозлился и полез рвать соперника. В последнее время такое нечасто увидишь»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью москвичей с «Вильярреалом» (3:3) в игре второго тура группового раунда Лиги Европы.

«Чего не хватило для победы? Концентрации. Немножко странный матч получился. В начале казалось, что будет совсем все грустно. Преимущество было у испанцев, да и играли они веселее. После гола с пенальти показалось, что «Спартак» может вернуться в игру. В первой половине второго тайма – опять полнейший перевес испанцев. Да и в принципе они могли бы и выиграть, если бы не стали пижонить, владея преимуществом.

А со «Спартаком» случилась такая вещь, которая последнее время нечасто случается: они собрались, разозлились и полезли рвать соперника. Честно говоря, если игровое преимущество было у испанцев большую часть времени, то по моментам «Спартак» даже превосходил «Вильярреал». Их атаки были более опасными. Может быть, менее логичными, но мяч попадал то в штангу, то летел мимо ворот. «Спартак» чуть не выиграл, и это было бы закономерно. А то, что пропустили, – слушайте, надо до последней секунды быть в игре, а не радоваться успеху, который пришел пару минут назад. Я думаю, именно эта расслабленность и деконцентрация и привели к тому, что не удержали победу.

«Спартак» постепенно выбирается из кризиса? Я думаю, что «Вильярреал» просто не очень хорошо знаком с игроками «Спартака». У нас-то в Премьер-лиге все знают, что Зе Луиша надо закрывать наверху, а тут ему дали несколько раз сыграть. И он свои шансы использовал. А это в последнее время редкий случай, когда за «Спартак» забивает нападающий, а не полузащитник или защитник. Плюс к незнакомой команде еще и дождь. Надо смотреть, как они будут выглядеть с «Енисеем» через два дня. Все будет понятно о состоянии «Спартака» после матча в субботу. В два часа мы уже будем понимать, каков этот «Спартак» сейчас.

То, что использование молодых игроков вошло в систему, я думаю, является желанием руководства. Потому что из всех покупок «Спартака», которые были сделаны в последнее время, никто на хорошем уровне не заиграл и никто, на мой взгляд, потраченные деньги не оправдывает, за исключением Промеса, которого продали. Все остальные трансферы последних лет – неудачные. Поэтому нашим ребятам, которые смотрятся не хуже приобретаемых легионеров, отдается предпочтение. Потому что они понимают, за что играют: за родную команду, за страну. И бьются гораздо лучше тех, кто пришел на время, чтобы обогатиться», – сказал Червиченко