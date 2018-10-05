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Тренерские отставки до зимы возможны в «Спартаке», «Локомотиве», «Уфе», «Енисее» и «Динамо»

5 октября 2018, 13:23
15

Несколько клубов РПЛ могут сменить тренеров до начала зимнего перерыва в РПЛ.

Журналист Василий Конов в своем телеграме написал: «Тренерские перестановки до конца первого круга могут произойти в четырех-пяти клубах РПЛ. Работа по поиску уже идeт».

«Тренерские отставки до зимы возможны в «Спартаке», «Локомотиве», «Уфе», «Крыльях Советов» и «Енисее». Где-то недалеко от этого списка «Динамо», – добавил к этому это его коллега Феликс Загребной.

Спустя менее получаса после сообщения Загребного «Крылья Советов» отправили в отставку Андрея Тихонова.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Уфа Енисей Крылья Советов Динамо
Комментарии (15)
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тщмек 19
1538735785
А также в ЦСКА, Зените, Краснодаре, Рубине...
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RyslanZ
1538738181
Я не журналист,но то же могу написать ...отставки теоретически возможны в любой команде РПЛ,АПЛ,ЛА ЛИГЕ,а также в любой команде,где есть тренеры.....И попробуйте мне возразить не журналисту,но теоретику....
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KARAT777
1538738792
в аутсайдерах там все понятно, а вот Спартаку глупо менять тренера. Кстати о Спартаке: где народные болельщики народной команды, если на матче ЛЕ 25тыс зрителей ? Тренер не причем, команда старается играет, а поддержка слабая. В день смерти Черенкова они тянут банер с Кусто. Сума там сходят что ли.
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bumer_moscow
1538738901
оххххх
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xkixerx
1538740114
Капец Америку открыл. Да такие посты каждую минуту строчить можно
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Т34
1538740395
Журналист Загребной? Нет, это не журналист, в этом можно убедиться прочитав его прежние материалы. Скорей это "выгребной", который роется во всех помойках и выгребает все дерьмо, вынося его на обозрение, для поднятия рейтинга. Во главе угла у него, как у нас сейчас все говорят "желтуха", ничего не имеющая общего с достоверными фактами. Обыватель проглотит всю эту туфту и будет обсуждать выдуманную хрень, что и нужно для массовости на страницах тех или иных сайтов.
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Нас Много
1538749881
Зря Андрея освободили. Надо было с Аленичевым местами поменять. А этот поможет ли Самаре Божевич сказать трудно...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1538756565
Силкина в Динамо.
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denisrebrikov
1538814493
Поддержка Дмитрия Хохлова от болельщиков колоссальна, лучше в руководстве сделать перестановку, пока не будет хорошего руководства, то и результата тоже не будет. Хохлов справляется со своими обязанностями отлично, важно что бы руководство поддерживало его.
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zigbert
1538822625
Как ищейки бегают ,вынюхивают.
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