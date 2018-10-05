Тренерские отставки до зимы возможны в «Спартаке», «Локомотиве», «Уфе», «Енисее» и «Динамо»

Несколько клубов РПЛ могут сменить тренеров до начала зимнего перерыва в РПЛ.

Журналист Василий Конов в своем телеграме написал: «Тренерские перестановки до конца первого круга могут произойти в четырех-пяти клубах РПЛ. Работа по поиску уже идeт».

«Тренерские отставки до зимы возможны в «Спартаке», «Локомотиве», «Уфе», «Крыльях Советов» и «Енисее». Где-то недалеко от этого списка «Динамо», – добавил к этому это его коллега Феликс Загребной.

Спустя менее получаса после сообщения Загребного «Крылья Советов» отправили в отставку Андрея Тихонова.