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    Какой вы футболист?

    Тренерские отставки до зимы возможны в «Спартаке», «Локомотиве», «Уфе», «Енисее» и «Динамо»

    Несколько клубов РПЛ могут сменить тренеров до начала зимнего перерыва в РПЛ.

    Журналист Василий Конов в своем телеграме написал: «Тренерские перестановки до конца первого круга могут произойти в четырех-пяти клубах РПЛ. Работа по поиску уже идeт».

    «Тренерские отставки до зимы возможны в «Спартаке», «Локомотиве», «Уфе», «Крыльях Советов» и «Енисее». Где-то недалеко от этого списка «Динамо», – добавил к этому это его коллега Феликс Загребной.

    Спустя менее получаса после сообщения Загребного «Крылья Советов» отправили в отставку Андрея Тихонова.

    Источник: Telegram

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    05.10.2018 13:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 13:43

      Как ищейки бегают ,вынюхивают.

      3
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 6 октября 2018, 11:28

      Поддержка Дмитрия Хохлова от болельщиков колоссальна, лучше в руководстве сделать перестановку, пока не будет хорошего руководства, то и результата тоже не будет. Хохлов справляется со своими обязанностями отлично, важно что бы руководство поддерживало его.

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      Рейтинг: +1019

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 октября 2018, 19:22

      Силкина в Динамо.

      0
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 5 октября 2018, 17:31

      Зря Андрея освободили. Надо было с Аленичевым местами поменять. А этот поможет ли Самаре Божевич сказать трудно...

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 5 октября 2018, 14:53

      Журналист Загребной? Нет, это не журналист, в этом можно убедиться прочитав его прежние материалы. Скорей это "выгребной", который роется во всех помойках и выгребает все дерьмо, вынося его на обозрение, для поднятия рейтинга. Во главе угла у него, как у нас сейчас все говорят "желтуха", ничего не имеющая общего с достоверными фактами. Обыватель проглотит всю эту туфту и будет обсуждать выдуманную хрень, что и нужно для массовости на страницах тех или иных сайтов.

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      Рейтинг: +895

      xkixerx 5 октября 2018, 14:48

      Капец Америку открыл. Да такие посты каждую минуту строчить можно

      3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 октября 2018, 14:28

      оххххх

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 октября 2018, 14:26

      в аутсайдерах там все понятно, а вот Спартаку глупо менять тренера. Кстати о Спартаке: где народные болельщики народной команды, если на матче ЛЕ 25тыс зрителей ? Тренер не причем, команда старается играет, а поддержка слабая. В день смерти Черенкова они тянут банер с Кусто. Сума там сходят что ли.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > KARAT777 5 октября 2018, 14:44

      Если Вильярреал окажется всего лишь всплеском и прорезавшаяся игра не будет закреплена,100% уберут.А 25 тысяч совсем неплохо ,учитывая отвратительную игру перед этим,дорогие билеты и позднее начало матча.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > 5 октября 2018, 18:57

      Кто так считает ,все пришли.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 5 октября 2018, 14:22

      Да тренерские отставки возможны в каждой команде....

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      Рейтинг: +546

      RyslanZ 5 октября 2018, 14:16

      Я не журналист,но то же могу написать ...отставки теоретически возможны в любой команде РПЛ,АПЛ,ЛА ЛИГЕ,а также в любой команде,где есть тренеры.....И попробуйте мне возразить не журналисту,но теоретику....

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