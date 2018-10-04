Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига Европы. «Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей»

Лига Европы. «Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей»

4 октября 2018, 23:52
62

«Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Уступая 0:1 к перерыву, «быки» отыграли два гола во второй половине. Мячи на счету Нолито, Торнике Окриашвили и Маурисио Перейры.

Второй матч группы между «Стандардом» и «Акхисаром» завершился победой бельгийского клуба со счетом 2:1.

Лига Европы. Группа J. 2-й тур

Краснодар (Россия) – Севилья (Испания) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нолито, 43; 1:1 – Перейра, 72; 2:1 – Окриашвили, 88.

«Краснодар»: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Куэва, Газинский, Классон, Мамаев (Сулейманов, 73), Вандерсон (Окриашвили, 84), Каборе (Перейра, 69).

«Севилья»: Вацлик, Кьяер, Ньяньон, Арана, Гомес, Банега, Навас, Нолито (Васкес, 76), Меса, Промес (Бен Йеддер, 77), Муриэль (Сильва, 61).

Стандард (Бельгия) – Акхисар (Турция) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Эмонд, 17; 1:1 – Айик, 32; 2:1 – Дженепо, 40.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Краснодар Севилья Стандард Ахмат
Комментарии (62)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3a zenit
1538686484
КРАСАВЧИКИ!МОЛОДЦЫ!СУПЕР МАТЧ!
Ответить
ljrljr0505
1538686558
Спасибо за игру. Краснодар - это просто феерия! Молодцы!!!
Ответить
Кто-то другой
1538686759
Какие эмоции!Огромного спасибо Краснодару!!!Это было супер круто!Всех с победой!
Ответить
portero
1538686790
отлично молодцы!
Ответить
Vladimir93rus
1538687308
Что за матч , это просто космос . Был на матче . Это жесть будто барса с Севильей играла . Вот какие матчи надо показывать по центральным каналам а не на платных
Ответить
dinar7777dinar
1538687717
красавцы просто красавцы Краснодар ! наказать такую севилью дохрена делов !
Ответить
portero
1538688377
порадовал Краснодар, молодцы!!!!!
Ответить
Kulima
1538689806
Краснодар!! Какие же Вы умницы!! Не зря я смотрел Вашу игру, мужики!! Спасибо!!
Ответить
Almazovich
1538691175
Круто выиграть у Севильи - Молодцы!
Ответить
Krossmen73
1538702956
Отличный матч!Проявили характер и вырвали победу у сильного соперника!!!!С победой Краснодар!!!
Ответить
Главные новости
Гончаренко честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
15:50
ФотоИтальянский клуб представил Роналдиньо
15:40
1
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
4
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
10
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
3
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
1
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+