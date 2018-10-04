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    Лига Европы. «Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей»

    «Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

    Уступая 0:1 к перерыву, «быки» отыграли два гола во второй половине. Мячи на счету Нолито, Торнике Окриашвили и Маурисио Перейры.

    Второй матч группы между «Стандардом» и «Акхисаром» завершился победой бельгийского клуба со счетом 2:1.

    Лига Европы. Группа J. 2-й тур

    Краснодар (Россия) – Севилья (Испания) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нолито, 43; 1:1 – Перейра, 72; 2:1 – Окриашвили, 88.

    «Краснодар»: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Куэва, Газинский, Классон, Мамаев (Сулейманов, 73), Вандерсон (Окриашвили, 84), Каборе (Перейра, 69).

    «Севилья»: Вацлик, Кьяер, Ньяньон, Арана, Гомес, Банега, Навас, Нолито (Васкес, 76), Меса, Промес (Бен Йеддер, 77), Муриэль (Сильва, 61).

    Стандард (Бельгия) – Акхисар (Турция) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Эмонд, 17; 1:1 – Айик, 32; 2:1 – Дженепо, 40.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2018 23:52
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 10:54

      С победой Краснодар! Показали хорошую игру.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 5 октября 2018, 08:38

      Отлично!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 октября 2018, 08:16

      Молодцы быки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 5 октября 2018, 07:37

      Поздравляю Краснодар! Даже страшно становится за воскресенье, если зенит опять позволит себе так играть при родных трибунах, нас просто затопчут

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5241

      Каратель 5 октября 2018, 05:13

      быки с победой!молодцы!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 5 октября 2018, 04:29

      Отличный матч!Проявили характер и вырвали победу у сильного соперника!!!!С победой Краснодар!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 октября 2018, 03:29

      Щас футбол как никогда радует барселона реал ливерпуль мс Бавария и тд... уже не уверен что выиграют всегда фавариты. ..ждем дальше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 5 октября 2018, 01:47

      Сколько положительных эмоций!

      4
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 5 октября 2018, 01:18

      Ну просто красавэллы! Так держать, Краснодар!

      4
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 5 октября 2018, 01:12

      Круто выиграть у Севильи - Молодцы!

      6
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