Лига Европы. «Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей»

«Краснодар» одержал волевую победу над «Севильей» в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Уступая 0:1 к перерыву, «быки» отыграли два гола во второй половине. Мячи на счету Нолито, Торнике Окриашвили и Маурисио Перейры.

Второй матч группы между «Стандардом» и «Акхисаром» завершился победой бельгийского клуба со счетом 2:1.

Лига Европы. Группа J. 2-й тур

Краснодар (Россия) – Севилья (Испания) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нолито, 43; 1:1 – Перейра, 72; 2:1 – Окриашвили, 88.

«Краснодар»: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Куэва, Газинский, Классон, Мамаев (Сулейманов, 73), Вандерсон (Окриашвили, 84), Каборе (Перейра, 69).

«Севилья»: Вацлик, Кьяер, Ньяньон, Арана, Гомес, Банега, Навас, Нолито (Васкес, 76), Меса, Промес (Бен Йеддер, 77), Муриэль (Сильва, 61).

Стандард (Бельгия) – Акхисар (Турция) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Эмонд, 17; 1:1 – Айик, 32; 2:1 – Дженепо, 40.

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