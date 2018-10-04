Сантуш – о секс-скандале Роналду: «Он не совершил бы такого преступления»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании.

В СМИ распространена версия о том, что в июне 2009 года нападающий склонил к сексу американку Кэтрин Майоргу в Лас-Вегасе. Ранее полиция сообщила о возобновлении расследования.

«Роналду уже публично заявил, что считает этот поступок отвратительным преступлением. Он также говорит, что невиновен в том, в чем его пытаются обвинить.

Я отлично знаю Криштиану и уверен, что он не совершил бы такого преступления.

Роналду не получил вызова на международные матчи? Мы приняли такое решение во время совместной беседы с игроком и президентом федерации футбола Португалии», – сказал обладатель Евро-2016.

Считается, что зимой 2010 года Роналду заплатил Майорге 375 тысяч долларов в обмен на молчание.

Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно