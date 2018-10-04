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    Какой вы футболист?

    Сантуш – о секс-скандале Роналду: «Он не совершил бы такого преступления»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании.

    В СМИ распространена версия о том, что в июне 2009 года нападающий склонил к сексу американку Кэтрин Майоргу в Лас-Вегасе. Ранее полиция сообщила о возобновлении расследования.

    «Роналду уже публично заявил, что считает этот поступок отвратительным преступлением. Он также говорит, что невиновен в том, в чем его пытаются обвинить.

    Я отлично знаю Криштиану и уверен, что он не совершил бы такого преступления.

    Роналду не получил вызова на международные матчи? Мы приняли такое решение во время совместной беседы с игроком и президентом федерации футбола Португалии», – сказал обладатель Евро-2016.

    Считается, что зимой 2010 года Роналду заплатил Майорге 375 тысяч долларов в обмен на молчание.

    Роналду обвиняют в изнасиловании. Что об этом известно

    Источник: Record

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    04.10.2018 23:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 27 октября 2018, 00:15

      другой темы нет что ли вокруг Роналду?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 5 октября 2018, 09:00

      ...он не совершил бы такого преступления....
      Скорей бы изнасиловали его
      Того...

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