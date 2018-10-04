Геркус – о шансах «Локомотива» в ЛЧ: «Бывает достаточно побед в двух матчах, чтобы выйти»

Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов после поражения во втором туре группового этапа от «Шальке-04».

«Мне лично очень обидно, я очень разочарован, я максималист, конечно. После первого тайма была большая надежда обыграть «Шальке», команду, с которой можно иметь дело, которой можно забивать, но во втором тайме, к сожалению, игра перевернулась, обидно, что получили гол на последних минутах.

Болельщики пришли, несмотря на плохую погоду, и сейчас только досада. Конечно, возвращение Лиги чемпионов на наш стадион мы немного по-другому представляли.

Бывает достаточно побед в двух матчах, чтобы выйти, мы знаем примеры. Сегодня мы проиграли дома, могли выиграть, что тут скажешь. Борьба продолжается.

Впереди столичное дерби, будем готовиться, постараемся реабилитироваться за поражение и продолжить движение вверх. ЦСКА – очень сильная команда с амбициозными игроками и тренером, будет непросто, но мы приложим все усилия, чтобы сыграть хорошо», – сказал Геркус.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

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