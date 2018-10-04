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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Геркус – о шансах «Локомотива» в ЛЧ: «Бывает достаточно побед в двух матчах, чтобы выйти»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов после поражения во втором туре группового этапа от «Шальке-04».

    «Мне лично очень обидно, я очень разочарован, я максималист, конечно. После первого тайма была большая надежда обыграть «Шальке», команду, с которой можно иметь дело, которой можно забивать, но во втором тайме, к сожалению, игра перевернулась, обидно, что получили гол на последних минутах.

    Болельщики пришли, несмотря на плохую погоду, и сейчас только досада. Конечно, возвращение Лиги чемпионов на наш стадион мы немного по-другому представляли.

    Бывает достаточно побед в двух матчах, чтобы выйти, мы знаем примеры. Сегодня мы проиграли дома, могли выиграть, что тут скажешь. Борьба продолжается.

    Впереди столичное дерби, будем готовиться, постараемся реабилитироваться за поражение и продолжить движение вверх. ЦСКА – очень сильная команда с амбициозными игроками и тренером, будет непросто, но мы приложим все усилия, чтобы сыграть хорошо», – сказал Геркус.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

    Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

    Источник: ТАСС

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    04.10.2018 09:05
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +839

      dimag 4 октября 2018, 17:22

      ЦСКА и при 8 очках невыходил, а уж при 6 очках большая редкость

      0
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      Рейтинг: +67523

      portero 4 октября 2018, 14:09

      Локо уже выходил с 7 очками, причем две победы в 5 и 6 туре.
      это было 2001 году вроде

      6
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      Рейтинг: +246

      RLoko 4 октября 2018, 13:11

      Надо хотя-бы в грязь лицом не упасть и достойно сыграть остальные игры и постараться продлить себе еврокубки на весну.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > RLoko 4 октября 2018, 13:53

      тем более напокупали "всякую всячину".....

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 октября 2018, 12:37

      Никаких шансов нет и не будет с такой игрой. Осталось получить разгром от ЦСКА на выходных и с "прекрасным" настроением идти на перерыв.

      2
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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 4 октября 2018, 12:19

      Зенит умудрялся выйти с кучей ничьих и 6 очками, а у Локо ещё 4 матча впереди 12 очков на кону. Удачи команде в ЛЧ.

      2
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 4 октября 2018, 11:49

      ЛОЛ гол хотя бы забейте ПОЗОРИЩЕ

      1
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 4 октября 2018, 11:44

      Для красного словца еще бы написали, что Каррера уволит Аленичева )

      1
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 4 октября 2018, 11:39

      с такой игрой ничего не светит даже в ле

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 октября 2018, 11:30

      "...чтобы выйти и больше не войти!"

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 октября 2018, 11:15

      что говорили при жеребьевке про локо и цска ?... вот так вот...

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