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  • Геркус – о шансах «Локомотива» в ЛЧ: «Бывает достаточно побед в двух матчах, чтобы выйти»

Геркус – о шансах «Локомотива» в ЛЧ: «Бывает достаточно побед в двух матчах, чтобы выйти»

4 октября 2018, 09:05
32

Президент «Локомотива» Илья Геркус оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов после поражения во втором туре группового этапа от «Шальке-04».

«Мне лично очень обидно, я очень разочарован, я максималист, конечно. После первого тайма была большая надежда обыграть «Шальке», команду, с которой можно иметь дело, которой можно забивать, но во втором тайме, к сожалению, игра перевернулась, обидно, что получили гол на последних минутах.

Болельщики пришли, несмотря на плохую погоду, и сейчас только досада. Конечно, возвращение Лиги чемпионов на наш стадион мы немного по-другому представляли.

Бывает достаточно побед в двух матчах, чтобы выйти, мы знаем примеры. Сегодня мы проиграли дома, могли выиграть, что тут скажешь. Борьба продолжается.

Впереди столичное дерби, будем готовиться, постараемся реабилитироваться за поражение и продолжить движение вверх. ЦСКА – очень сильная команда с амбициозными игроками и тренером, будет непросто, но мы приложим все усилия, чтобы сыграть хорошо», – сказал Геркус.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Локомотив Шальке-04 Геркус Илья
Комментарии (32)
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Рубик Докоян
1538633434
Все перспективы на табло и в турнирной таблице...
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MaxRnD
1538634570
Однако выходить и вылетать суть разные вещи ! По качеству игры больше на второе тянет .
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TAGANROG 161
1538635342
Но увы выше сказанное не про нынешний Локомотив...
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ilichkadr
1538636282
Илюша, не тешь себя иллюзиями. Ноль забитых голов, ноль набранных очков, Пока свет в конце тоннеля не просматривается.
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Caniggia
1538639642
С такой то игрой лучше не обольщаться. Из этой группы середняков Локо и ЛЕ не светит, раз слили туркам и Шальке. А Порту ещё сильнее их.
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TUMS
1538640212
Шансы есть всегда, если есть игра. У Локомотива пока игры нет.
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84aivengo
1538640931
что говорили при жеребьевке про локо и цска ?... вот так вот...
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Gek Dement
1538644740
Зенит умудрялся выйти с кучей ничьих и 6 очками, а у Локо ещё 4 матча впереди 12 очков на кону. Удачи команде в ЛЧ.
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Nesterenko
1538645873
Никаких шансов нет и не будет с такой игрой. Осталось получить разгром от ЦСКА на выходных и с "прекрасным" настроением идти на перерыв.
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portero
1538651360
Локо уже выходил с 7 очками, причем две победы в 5 и 6 туре. это было 2001 году вроде
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