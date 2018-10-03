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  • Семин – перед матчем с «Шальке-04»: «У «Локомотива» хорошее настроение»

Семин – перед матчем с «Шальке-04»: «У «Локомотива» хорошее настроение»

3 октября 2018, 19:59
4

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:0, первый тайм), поделился ожиданиями от игры.

«Очень тяжелого периода у «Локомотива» не было, в каких-то матчах играли лучше, в каких-то хуже… Последние две встречи выиграли, у команды хорошее настроение и уверено готовимся к «Шальке».

Они плохо начали в чемпионате Германии, но это их проблемы. Хеведес? Его прошлое в «Шальке» не повлияло на выбор состава, мы выбрали тех игроков, которые хорошо смотрелись в последнее время», – сказал Семин.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Шальке-04 Локомотив Семин Юрий
Комментарии (4)
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vitvik
1538587352
Только «Шальке-04» может «Локомотиву» хорошее настроение испортить.
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Grey33
1538589566
Главное, что бы после матча было хорошее.
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belrus21
1538591308
Пусть таким и останется...
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vitvik
1538592175
После матча с «Шальке-04»: «У «Локомотива» плохое настроение.
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