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    Семин – перед матчем с «Шальке-04»: «У «Локомотива» хорошее настроение»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке-04» (0:0, первый тайм), поделился ожиданиями от игры.

    «Очень тяжелого периода у «Локомотива» не было, в каких-то матчах играли лучше, в каких-то хуже… Последние две встречи выиграли, у команды хорошее настроение и уверено готовимся к «Шальке».

    Они плохо начали в чемпионате Германии, но это их проблемы. Хеведес? Его прошлое в «Шальке» не повлияло на выбор состава, мы выбрали тех игроков, которые хорошо смотрелись в последнее время», – сказал Семин.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2018 19:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 октября 2018, 21:42

      После матча с «Шальке-04»: «У «Локомотива» плохое настроение.

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      Рейтинг: +481

      belrus21 3 октября 2018, 21:28

      Пусть таким и останется...

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 3 октября 2018, 20:59

      Главное, что бы после матча было хорошее.

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 октября 2018, 20:22

      Только «Шальке-04» может «Локомотиву» хорошее настроение испортить.

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