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    Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»

    Стали известны составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Манчестер Юнайтед».

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа,Валенсия, Смоллинг, Байи, Шоу, Феллаини, Матич, Погба, Рэшфорд, Лукаку, Санчес.

    Запасные: Ромеро, Дармиан, Линделеф, Фред, Мата, Мактоминай, Марсьяль.

    «Валенсия»: Пиччини, Габриэл Паулиста, Гарай, Гайя, Коклен, Родриго, Кондогбия, Парехо, Гедеш, Батшуайи.

    Запасные: Доменек, Рубен Везо, Солер, Гамейро, Черышев, Дьакаби, Васс.

    Встреча на манчестерском «Олд Траффорд» начнется в 22:00 по Москве.

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    Источник: Twitter

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    02.10.2018 21:20
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