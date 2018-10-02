Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Стали известны составы команд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа,Валенсия, Смоллинг, Байи, Шоу, Феллаини, Матич, Погба, Рэшфорд, Лукаку, Санчес.

Запасные: Ромеро, Дармиан, Линделеф, Фред, Мата, Мактоминай, Марсьяль.

«Валенсия»: Пиччини, Габриэл Паулиста, Гарай, Гайя, Коклен, Родриго, Кондогбия, Парехо, Гедеш, Батшуайи.

Запасные: Доменек, Рубен Везо, Солер, Гамейро, Черышев, Дьакаби, Васс.

Встреча на манчестерском «Олд Траффорд» начнется в 22:00 по Москве.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!