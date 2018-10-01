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    Черчесов: «Акинфеев свое мнение высказал, мое мнение он знает. Игорь принял такое решение, это надо уважать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал уход из национальной команды голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

    Сегодня 32-летний вратарь объявил о завершении выступлений за сборную.

    «Он уже объявил, что на сегодняшний день заканчивает карьеру в сборной. У него такое желание. Мы вчера встречались с ним, долго обсуждали. У него ничего не поменялось.

    Как прокомментирую? Никак. Он свое мнение высказал, мое мнение он знает. Он принял такое решение, это надо уважать», – сказал Черчесов.

    Акинфеев − феномен. Таких больше не будет

    Источник: РФС

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    01.10.2018 16:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 15:13

      Он сделал этот выбор сам.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 1 октября 2018, 21:01

      по человечески Игоря можно понять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 1 октября 2018, 17:03

      правильно дорогу надо молодым отдавать, удачи и здоровье тебе Игорь

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