Черчесов: «Акинфеев свое мнение высказал, мое мнение он знает. Игорь принял такое решение, это надо уважать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал уход из национальной команды голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Сегодня 32-летний вратарь объявил о завершении выступлений за сборную.

«Он уже объявил, что на сегодняшний день заканчивает карьеру в сборной. У него такое желание. Мы вчера встречались с ним, долго обсуждали. У него ничего не поменялось.

Как прокомментирую? Никак. Он свое мнение высказал, мое мнение он знает. Он принял такое решение, это надо уважать», – сказал Черчесов.

Акинфеев − феномен. Таких больше не будет