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Газон «Ростов Арены» не пострадал во время концерта Басты

1 октября 2018, 11:31
13

Газон «Ростов Арены» находится в хорошем состоянии после проведения концерта рэпера Басты. Поле будет готово к матчу 10-го тура Премьер-лиги, в котором «Ростов» сыграет с «Оренбургом». Игра состоится 6 октября.

«Стадион хорошо себя чувствует... не было повреждений. Газон пару дней постоит под солнцем, восстановится… к матчу будет готов», – рассказал представитель пресс-службы стадиона.

«Ростов» в текущем сезоне располагается на третьей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. После девяти туров у команды Валерия Карпина в активе 18 очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (13)
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ilichkadr
1538383085
А сколько было визгу!?
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Skull_Boy
1538384702
А сколько ныли то
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Tararambol
1538385570
Вечером опять напишут что хана газона завтра все нормально. Это будет продолжаться бесконечно.
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Jack24
1538387749
а сколько вони то было
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_Marqella_
1538389431
После такого кол-ва нытья ростовские девочки наверное успокоились...))
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FanatSerj
1538389565
обычный пиар, в Ростове прям на широкую научились им пользоваться, то ковры, то травка,главное об этом везде говорят, везде пишут.
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Mazai-NN
1538390236
Вася дружит с травой..)))
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Жёлто-синий
1538391625
Ещё и погода в Ростове наладилась к субботе поле огонь буде
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Axe111
1538392679
Невероятно. А сколько слюней пускали
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zigbert
1538473935
Хорошая весть.
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