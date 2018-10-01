Газон «Ростов Арены» не пострадал во время концерта Басты

Газон «Ростов Арены» находится в хорошем состоянии после проведения концерта рэпера Басты. Поле будет готово к матчу 10-го тура Премьер-лиги, в котором «Ростов» сыграет с «Оренбургом». Игра состоится 6 октября.

«Стадион хорошо себя чувствует... не было повреждений. Газон пару дней постоит под солнцем, восстановится… к матчу будет готов», – рассказал представитель пресс-службы стадиона.

«Ростов» в текущем сезоне располагается на третьей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. После девяти туров у команды Валерия Карпина в активе 18 очков.