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    Газон «Ростов Арены» не пострадал во время концерта Басты

    Газон «Ростов Арены» находится в хорошем состоянии после проведения концерта рэпера Басты. Поле будет готово к матчу 10-го тура Премьер-лиги, в котором «Ростов» сыграет с «Оренбургом». Игра состоится 6 октября.

    «Стадион хорошо себя чувствует... не было повреждений. Газон пару дней постоит под солнцем, восстановится… к матчу будет готов», – рассказал представитель пресс-службы стадиона.

    «Ростов» в текущем сезоне располагается на третьей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. После девяти туров у команды Валерия Карпина в активе 18 очков.

    Источник: Р-Спорт

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    01.10.2018 11:31
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 12:52

      Хорошая весть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3580

      Axe111 1 октября 2018, 14:17

      Невероятно. А сколько слюней пускали

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 октября 2018, 14:04

      Что-то давно не было новостей с ковром...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 1 октября 2018, 14:00

      Ещё и погода в Ростове наладилась к субботе поле огонь буде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 1 октября 2018, 13:37

      Вася дружит с травой..)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 1 октября 2018, 13:26

      обычный пиар, в Ростове прям на широкую научились им пользоваться, то ковры, то травка,главное об этом везде говорят, везде пишут.

      1
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      Рейтинг: +5514

      _Marqella_ 1 октября 2018, 13:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      После такого кол-ва нытья ростовские девочки наверное успокоились...))

      -7
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      Рейтинг: +862

      Jack24 1 октября 2018, 12:55

      а сколько вони то было

      -1
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 1 октября 2018, 12:19

      Вечером опять напишут что хана газона завтра все нормально. Это будет продолжаться бесконечно.

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 1 октября 2018, 12:13

      расходимся

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