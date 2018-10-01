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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Марадона: «Советую Месси не возвращаться в сборную Аргентины»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона посоветовал Лионелю Месси не возвращаться в состав национальной команды.

    «Я советую Месси совсем не возвращаться в сборную. Здесь во всем его винят. Даже если проигрывает юношеская команда.

    Пришло время смириться и посмотреть, может ли еще кто-то нести на себе ответственность за всех.

    Меня больше не вдохновляет сборная Аргентины. И это всех касается. Мы потеряли страсть», – заявил Марадона.

    Ранее Месси взял паузу после чемпионата мира-2018. Он попросил не вызывать его в сборную до 2019 года.

    Источник: AFP

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    01.10.2018 09:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 12:36

      Совет бывалого.

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 1 октября 2018, 14:09

      Себе посоветуй больше не курить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 1 октября 2018, 13:53

      Может теперь там будут играть игроки которые нужны сборной , а не Месси.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 1 октября 2018, 12:55

      Аргам это должно пойти на пользу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 октября 2018, 12:40

      Меня больше не вдохновляет сборная Аргентины. И это всех касается. Мы потеряли страсть
      ===
      +100. Все винят Месси, но что тренеры, что игроки на поле - ходячие трупы. Месси тоже в этом виноват?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 1 октября 2018, 11:49

      У Аргентины тренеры: один наркоман, один чудик и один ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 1 октября 2018, 10:52

      У аргов даже без Месси потрясное нападение. Но авторитет Леонеля на столько велик, что эти звезды играют на него. А надо не стесняться брать игру на себя. Им действительно надо поиграть без Месси, может не будет этой скованности

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Лошак 1 октября 2018, 10:23

      Марадона хоть и нарик, но иногда дело говорит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 1 октября 2018, 10:04

      Начинают осознавать ,что в сборной Аргентины нужен коллектив единомышленников а не игра на Меську,это уже похвально!

      2
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 1 октября 2018, 09:57

      Месси неудачник по жизни в сборной, Роналду в этом плане хоть со своей дырявой сборной евро взял

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > BlackMurder 1 октября 2018, 12:38

      Месси играл в финале ЧМ. Сборной Португалии до этого ещё далеко.

      1
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      ...
      Рейтинг: +110

      Schicko > Cules2013 1 октября 2018, 13:11

      Это вообще с игроками не связано.
      Самым большим достижением лидера немецкой сборной своего поколения Михаэля Баллака была игра в финале ЧМ.
      Но при этом лидер голландской сборной Ван Бастен выиграл ЧЕ и, думаю, тем не менее, он прочнее вошел в историю футбола.
      С другой стороны, Кройф достиг со сборной того же, что и Баллак, но обычно ставится еще выше в списках величайших игроков.

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