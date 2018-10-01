Марадона: «Советую Месси не возвращаться в сборную Аргентины»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона посоветовал Лионелю Месси не возвращаться в состав национальной команды.
«Я советую Месси совсем не возвращаться в сборную. Здесь во всем его винят. Даже если проигрывает юношеская команда.
Пришло время смириться и посмотреть, может ли еще кто-то нести на себе ответственность за всех.
Меня больше не вдохновляет сборная Аргентины. И это всех касается. Мы потеряли страсть», – заявил Марадона.
Ранее Месси взял паузу после чемпионата мира-2018. Он попросил не вызывать его в сборную до 2019 года.
Источник: AFP