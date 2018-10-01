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  • Марадона: «Советую Месси не возвращаться в сборную Аргентины»

Марадона: «Советую Месси не возвращаться в сборную Аргентины»

1 октября 2018, 09:35
13

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона посоветовал Лионелю Месси не возвращаться в состав национальной команды.

«Я советую Месси совсем не возвращаться в сборную. Здесь во всем его винят. Даже если проигрывает юношеская команда.

Пришло время смириться и посмотреть, может ли еще кто-то нести на себе ответственность за всех.

Меня больше не вдохновляет сборная Аргентины. И это всех касается. Мы потеряли страсть», – заявил Марадона.

Ранее Месси взял паузу после чемпионата мира-2018. Он попросил не вызывать его в сборную до 2019 года.

Источник: AFP
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Марадона Диего
Комментарии (13)
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23igkra
1538376981
Ломается, как девочка
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BlackMurder
1538377068
Месси неудачник по жизни в сборной, Роналду в этом плане хоть со своей дырявой сборной евро взял
Ответить
-SHERLS
1538377458
Начинают осознавать ,что в сборной Аргентины нужен коллектив единомышленников а не игра на Меську,это уже похвально!
Ответить
Лошак
1538378626
Марадона хоть и нарик, но иногда дело говорит.
Ответить
m40
1538380331
У аргов даже без Месси потрясное нападение. Но авторитет Леонеля на столько велик, что эти звезды играют на него. А надо не стесняться брать игру на себя. Им действительно надо поиграть без Месси, может не будет этой скованности
Ответить
XoVoS
1538383788
У Аргентины тренеры: один наркоман, один чудик и один ...
Ответить
Cules2013
1538386815
Меня больше не вдохновляет сборная Аргентины. И это всех касается. Мы потеряли страсть === +100. Все винят Месси, но что тренеры, что игроки на поле - ходячие трупы. Месси тоже в этом виноват?
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Shotlandets86
1538387728
Аргам это должно пойти на пользу.
Ответить
Жёлто-синий
1538392172
Себе посоветуй больше не курить
Ответить
zigbert
1538473011
Совет бывалого.
Ответить
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