Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Орлов: «Кузяев и Смольников не должны выходить на поле с первых минут!»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру футболистов «Зенита» Далера Кузяева и Игоря Смольникова после поражения от «Анжи».

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Наблюдаются пробелы в футбольном образовании, в школе. Первый гол привез в свои ворота Кузяев. Он же уже выиграл мяч. И подумал, что «Анжи» уже не сможет забить. Поэтому выбил мяч за боковую. А там, оказывается, нога соперника.

    Но ведь это азы: если находишься в сложной ситуации, сыграй попроще! Зачем что-то изобретать? На крайний случай выкати просто за лицевую. Пусть будет угловой – ничего страшного. Но тут-то Кузяев вообще гол сотворил...

    – В эпизоде со вторым голом начудил Смольников?

    – Конечно! Опять же: если защитник проиграл позицию, ему категорически нельзя атаковать соперника со стороны трибун. Смольников должен был обходить футболиста хозяев справа, а не слева. Даже если бы зенитовец бросил Ахъядова, не факт, что тот бы забил. Не такая уж 100-процентная у него была позиция. Но раз уж проиграл позицию, забеги с другой стороны.

    Думаю, произойдут изменения в составе. Те, кто совершил такие ошибки, не должен выходить на поле с первых минут!

    – Имеете в виду Кузяева и Смольникова?

    – Конечно. Для чего нужны запасные? Чтобы подменять тех, кто ошибается.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2018 09:17
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 12:32

      Как все просто у Орлова. Да накосячить может любой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      markel38 1 октября 2018, 22:32

      ну а кто не косячит ? да все топы косячат главное с делают вы воды или нет вот главное .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67523

      portero 1 октября 2018, 22:00

      Кузяева зря .... ему надо отдохнуть восстановиться, а то парень себя гробит , на микро-травмы не обращает внимания... а в Зените бл...я на каждого игрока по тренеру , но 90% просто бабки получают(пользы ноль)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 1 октября 2018, 17:12

      Смольникова ЧМ убил.Морально.Он на поле бегает с таким лицом,будто вчера украл курицу у пенсионерки и ждёт,что вот-вот об этом скажет диктор по стадиону.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67523

      portero > yorgenbarenz 1 октября 2018, 22:01

      он просто тупой (как футболист) бегает а как играть мозга нет

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      artydoc 1 октября 2018, 15:21

      Все правильно. Два косяка, два гола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 октября 2018, 15:18

      всё верно.Что с Кузяевым происходит,он косячит в каждом матче?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      sidors32 1 октября 2018, 14:55

      Орлов год назад: "Кузяев — открытие не только для «Зенита», но и для сборной."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 1 октября 2018, 14:41

      а ты комментировать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      balam 1 октября 2018, 14:26

      в кои то веки с Геной соглашусь.а Игорьку надо серьезно с мозгоправом позаниматься.в хорошем смысле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 1 октября 2018, 12:35

      У Спартака-Назаров, у Зенита-Орлов.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11