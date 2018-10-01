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  • Орлов: «Кузяев и Смольников не должны выходить на поле с первых минут!»

Орлов: «Кузяев и Смольников не должны выходить на поле с первых минут!»

1 октября 2018, 09:17
24

Спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру футболистов «Зенита» Далера Кузяева и Игоря Смольникова после поражения от «Анжи».

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Наблюдаются пробелы в футбольном образовании, в школе. Первый гол привез в свои ворота Кузяев. Он же уже выиграл мяч. И подумал, что «Анжи» уже не сможет забить. Поэтому выбил мяч за боковую. А там, оказывается, нога соперника.

Но ведь это азы: если находишься в сложной ситуации, сыграй попроще! Зачем что-то изобретать? На крайний случай выкати просто за лицевую. Пусть будет угловой – ничего страшного. Но тут-то Кузяев вообще гол сотворил...

– В эпизоде со вторым голом начудил Смольников?

– Конечно! Опять же: если защитник проиграл позицию, ему категорически нельзя атаковать соперника со стороны трибун. Смольников должен был обходить футболиста хозяев справа, а не слева. Даже если бы зенитовец бросил Ахъядова, не факт, что тот бы забил. Не такая уж 100-процентная у него была позиция. Но раз уж проиграл позицию, забеги с другой стороны.

Думаю, произойдут изменения в составе. Те, кто совершил такие ошибки, не должен выходить на поле с первых минут!

– Имеете в виду Кузяева и Смольникова?

– Конечно. Для чего нужны запасные? Чтобы подменять тех, кто ошибается.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Смольников Игорь Кузяев Далер Орлов Геннадий
Комментарии (24)
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Антон bx14e
1538375834
Гена как всегда..Будто с угловых не забивают..
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acor94
1538375966
Полностью с ним согласен. Ошибки именно этих игроков привели к поражению.
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Фотон
1538376511
Сделать Орлова народным тренером, дать ему команду и пусть играет и выигрывает. Какой талант пропадает!...
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BlackMurder
1538377781
Я б давно предложил Орлову должность тренера, он реально могет)
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Рубик Докоян
1538379204
Тренеров консультантов диванного разлива и без него хватает. А что касается футбольного игрового интеллекта и индивидуального технического мастерства, то те кто накосячил с "Анжи" не одиноки в своём клубе. Любой защитник может валидол устроить.
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Football06
1538381225
Сто раз помоги забудут ,один раз откажи запомнят ..Я ПРО ДАЛЕРА КУЗЯЕВА ..ПАХАЕТ КАК ПАПА КАРЛО А ТУТ РАЗ УВИДЕЛИ ОШИБКУ И СРАЗУ В ЗАПАСНЫЕ ..ЧУДИТЬ НАЧАЛ ОРЛОВ
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батог
1538386508
У Спартака-Назаров, у Зенита-Орлов.
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yorgenbarenz
1538403151
Смольникова ЧМ убил.Морально.Он на поле бегает с таким лицом,будто вчера украл курицу у пенсионерки и ждёт,что вот-вот об этом скажет диктор по стадиону.
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portero
1538420407
Кузяева зря .... ему надо отдохнуть восстановиться, а то парень себя гробит , на микро-травмы не обращает внимания... а в Зените бл...я на каждого игрока по тренеру , но 90% просто бабки получают(пользы ноль)
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zigbert
1538472743
Как все просто у Орлова. Да накосячить может любой.
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