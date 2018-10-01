Орлов: «Кузяев и Смольников не должны выходить на поле с первых минут!»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру футболистов «Зенита» Далера Кузяева и Игоря Смольникова после поражения от «Анжи».

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Наблюдаются пробелы в футбольном образовании, в школе. Первый гол привез в свои ворота Кузяев. Он же уже выиграл мяч. И подумал, что «Анжи» уже не сможет забить. Поэтому выбил мяч за боковую. А там, оказывается, нога соперника.

Но ведь это азы: если находишься в сложной ситуации, сыграй попроще! Зачем что-то изобретать? На крайний случай выкати просто за лицевую. Пусть будет угловой – ничего страшного. Но тут-то Кузяев вообще гол сотворил...

– В эпизоде со вторым голом начудил Смольников?

– Конечно! Опять же: если защитник проиграл позицию, ему категорически нельзя атаковать соперника со стороны трибун. Смольников должен был обходить футболиста хозяев справа, а не слева. Даже если бы зенитовец бросил Ахъядова, не факт, что тот бы забил. Не такая уж 100-процентная у него была позиция. Но раз уж проиграл позицию, забеги с другой стороны.

Думаю, произойдут изменения в составе. Те, кто совершил такие ошибки, не должен выходить на поле с первых минут!

– Имеете в виду Кузяева и Смольникова?

– Конечно. Для чего нужны запасные? Чтобы подменять тех, кто ошибается.