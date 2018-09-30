Серия А. «Болонья» переиграла «Удинезе», «Фиорентина» победила «Аталанту»

«Болонья» на своем поле победила «Удинезе» во встрече седьмого тура Серии А.

В другом матче «Фиорентина» переиграла «Аталанту» благодаря голам Жордана Верету и Кристиано Бираги.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

Болонья – Удинезе – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Пуссетто, 32; 1:1 – Сантандер, 42; 2:1 – Орсолини, 82.

Фиорентина – Аталанта – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Верету, 63 (с пенальти); 2:0 – 90+4.

Кьево – Торино – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Дзадза, 88.

Фрозиноне – Дженоа – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Пентек, 33; 0:2 – Пентек, 36; 1:2 – Сиано, 41 (с пенальти).

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