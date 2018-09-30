«Спартак»: «Ещенко и Глушаков продолжают набирать оптимальную форму, получая игровую практику в дубле»

«Спартак» сегодня разгромил «Ростов» (4:0) в матче молодежного первенства.

За дубль красно-белых сыграли защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые ранее были отстранены от работы с основной командой.

«В стартовом составе нашей команды снова вышли Андрей Ещенко и Денис Глушаков, которому была доверена капитанская повязка.

Опытные защитник и хавбек продолжают набирать оптимальную форму, получая игровую практику в дубле», – говорится в обзоре матча на официальном сайте московского клуба.

Игра с «Ростовом» стала для Ещенко и Глушакова второй подряд в составе молодежной команды «Спартака».