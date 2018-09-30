Президент ФТР Тарпищев: «Отстранение Глушакова и Ещенко – абсурдное решение Карреры. Несусветная глупость»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Массимо Карреры отстранить от первого состава Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Они поставили лайки под критикой в адрес итальянца.

«Действия Карреры были абсолютно абсурдными. На такие вещи обращать внимание — это несусветная глупость. Я абсолютно не согласен с тем, что делает Каррера. Это только углубляет разлад в команде.

Во-первых, это стихи, читать и воспринимать их можно как угодно. Я бы на месте Карреры на это никак бы не реагировал. У каждого ведь есть своe мнение. Во-вторых, каждый хочет похорохориться. Если Глушаков и Ещенко ставят лайки, это не значит, что они имеют что-то против тренера.

Я думаю, итальянцу не хватает гибкости восприятия ситуации. И это не служит нормальному климату в команде», – сказал функционер.

Тарпищев – заслуженный тренер России.