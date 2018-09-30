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  • Президент ФТР Тарпищев: «Отстранение Глушакова и Ещенко – абсурдное решение Карреры. Несусветная глупость»

Президент ФТР Тарпищев: «Отстранение Глушакова и Ещенко – абсурдное решение Карреры. Несусветная глупость»

30 сентября 2018, 10:12
14

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Массимо Карреры отстранить от первого состава Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. Они поставили лайки под критикой в адрес итальянца.

«Действия Карреры были абсолютно абсурдными. На такие вещи обращать внимание — это несусветная глупость. Я абсолютно не согласен с тем, что делает Каррера. Это только углубляет разлад в команде.

Во-первых, это стихи, читать и воспринимать их можно как угодно. Я бы на месте Карреры на это никак бы не реагировал. У каждого ведь есть своe мнение. Во-вторых, каждый хочет похорохориться. Если Глушаков и Ещенко ставят лайки, это не значит, что они имеют что-то против тренера.

Я думаю, итальянцу не хватает гибкости восприятия ситуации. И это не служит нормальному климату в команде», – сказал функционер.

Тарпищев – заслуженный тренер России.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (14)
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acer2003
1538291859
А когда дворник Равшан выскажет своё мнение на эту проблему и Бомбардир его опубликует (((
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vm777
1538292415
Сколько экспертов то развелось. И никому из них даже в голову не приходит, что лайки это повод. Причина то наверняка в другом.
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nik55
1538294028
Тарпищев----занимайся теннисом и не суй свой нос в футбол
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ivany4
1538296646
У нас видимо в теннисе не убиваемые первые места, что Тарпищев, от скуки, в футбол полез!
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Старикан
1538301305
Великий футбольный эксперт ответь: "Какие в последние годы громкие победы были у наших теннисистов?" Ах да, Шарапова обосралась на весь мир... Гуру хренов...
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Eddyson
1538302071
Сначала сёстры Уильямс глупо поступили - обиделись, что Шамиль их братьями назвал. Теперь вот Каррера "глупит". В общем работать и работать еще Тарпищеву над искоренением "глупости" в мире.
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Тraumtanzеr
1538303139
Иди в пеннис свой гоняй.
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ramos6548
1538307875
Каррера отстранил их за дело, и не за всякие лайки как раздувают а за отвратительную игру в мачте с Ахматом. Тренер из выпустил дожать Ахмат а они начали дурака валять на поле. В целом я на стороне Карреры, как и руководство видимо.
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Himik007
1538309102
Что за Бред!! лучше теннисом занимайся"ЭКСПЕРТ"... В команде нужна дисциплина!правильно Каррера сделал,чтобы другим не повадно было.
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zigbert
1538332432
Наговорил конечно глупостей Шамиль.
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