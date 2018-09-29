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  • Маммана: «Очень хочется в этом году наконец-то выиграть титул с «Зенитом»

Маммана: «Очень хочется в этом году наконец-то выиграть титул с «Зенитом»

29 сентября 2018, 12:47
11

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана рассказал о чувствах, которые испытал при возвращении на поле спустя полгода после травмы крестообразной связки. Аргентинец признался, что ему не терпится завоевать с командой трофей.

– Когда летели в Астрахань на матч с «Волгарем», волновались?

– «Волновался» – в данном случае не совсем правильное слово. Хотел выйти на поле, почувствовать себя в игре! Но в то же время понимал: в такого рода матчах замена защитника – не самое очевидное решение. И все же надеялся, что это произойдет и меня позовут со скамейки. Потом ждал с нетерпением, когда, собственно, выйду на газон.

– Когда вы встали на бровку, чтобы заменить Анюкова, и арбитр поднял табличку с вашим номером, что было в этот момент в голове?

– В одно мгновение пронеслись все эти месяцы ожидания. Все картины упражнений и тренировок. И тут же возникло очень сильное желание показать себя, выплеснуть на поле все, что бурлит внутри.

– В таких случаях всегда спрашивают: психологически сможете не беречь себя после такой травмы?

– Я обсуждал это со многими людьми, с кем происходило нечто подобное. Кому-то забыть обо всем было сложнее, кому-то легче. В моем случае сложностей нет. Я и на тренировках, и в игре с «Волгарем» просто не думал о колене. Старался действовать так, будто травмы не было.

Все мысли уже о чемпионате. О том, что мне надо вновь стать игроком основного состава, а «Зениту» – продолжать набирать темп и очки. Очень хочется в этом году наконец-то выиграть титул.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Рубик Докоян
1538215549
В этом сезоне многое складывается благоприятно для " Зенита". Надо только играть, полностью выкладываться на поле, быть дружным единым коллективом на поле и за его пределами и не вешать себе за ранее золотые медали, уже проходили...
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smersh45
1538215719
нужно постараться и всё получится
Ответить
prezent2017
1538227495
Хороший защитник нам нужен. Мевля скис, Нету и есть нету. В общем, давай набирай форму, хотя лично я хотел бы, чтобы Семак наигрывал Скроботова. Иначе можем потерять парня.
Ответить
razory
1538227515
А ЧТО ПОТОМ ?
Ответить
zenitforever2015
1538235499
Всё будет хорошо!
Ответить
somn
1538236724
Если ты, мудрило, не будешь куролесить.
Ответить
фанат джигурды
1538242375
гена-заднеприводной-литейный сделал газпроекту 15 лимонов
Ответить
Dsh_ffad13
1538246581
Главное - нужно оставаться коллективом и хорошо подготавливаться к каждому матчу.
Ответить
Urry
1538258845
хотелось бы
Ответить
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