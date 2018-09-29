Маммана: «Очень хочется в этом году наконец-то выиграть титул с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана рассказал о чувствах, которые испытал при возвращении на поле спустя полгода после травмы крестообразной связки. Аргентинец признался, что ему не терпится завоевать с командой трофей.

– Когда летели в Астрахань на матч с «Волгарем», волновались?

– «Волновался» – в данном случае не совсем правильное слово. Хотел выйти на поле, почувствовать себя в игре! Но в то же время понимал: в такого рода матчах замена защитника – не самое очевидное решение. И все же надеялся, что это произойдет и меня позовут со скамейки. Потом ждал с нетерпением, когда, собственно, выйду на газон.

– Когда вы встали на бровку, чтобы заменить Анюкова, и арбитр поднял табличку с вашим номером, что было в этот момент в голове?

– В одно мгновение пронеслись все эти месяцы ожидания. Все картины упражнений и тренировок. И тут же возникло очень сильное желание показать себя, выплеснуть на поле все, что бурлит внутри.

– В таких случаях всегда спрашивают: психологически сможете не беречь себя после такой травмы?

– Я обсуждал это со многими людьми, с кем происходило нечто подобное. Кому-то забыть обо всем было сложнее, кому-то легче. В моем случае сложностей нет. Я и на тренировках, и в игре с «Волгарем» просто не думал о колене. Старался действовать так, будто травмы не было.

Все мысли уже о чемпионате. О том, что мне надо вновь стать игроком основного состава, а «Зениту» – продолжать набирать темп и очки. Очень хочется в этом году наконец-то выиграть титул.