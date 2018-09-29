Джикия: «На данный момент у «Спартака» все нормально»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об обстановке внутри московской команды. В настоящий момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

– После восьми туров у «Спартака» 15 очков – как оцените этот отрезок сезона?

– Если смотреть на то, что мы уже сыграли с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом» и никому из них не проиграли, то на данный момент все нормально. Да, было обидное поражение в домашней игре с «Ахматом», но еще все впереди.

– Ожидали того безумного давления после поражения от грозненцев?

– За все время, что я в «Спартаке», это действительно самое дикое давление на команду. Но есть разговоры, которые по делу – того, что касается нашей игры и ее нюансов, например, игры в атаке или оборонительных действий. А есть уже лишняя информация, которая нас не касается.