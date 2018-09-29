Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джикия: «На данный момент у «Спартака» все нормально»

29 сентября 2018, 01:50
7

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал об обстановке внутри московской команды. В настоящий момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

– После восьми туров у «Спартака» 15 очков – как оцените этот отрезок сезона?

– Если смотреть на то, что мы уже сыграли с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом» и никому из них не проиграли, то на данный момент все нормально. Да, было обидное поражение в домашней игре с «Ахматом», но еще все впереди.

– Ожидали того безумного давления после поражения от грозненцев?

– За все время, что я в «Спартаке», это действительно самое дикое давление на команду. Но есть разговоры, которые по делу – того, что касается нашей игры и ее нюансов, например, игры в атаке или оборонительных действий. А есть уже лишняя информация, которая нас не касается.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
polozovs
1538191321
цитата: «обидное поражение в домашней игре с «Ахматом», но еще все впереди» Так себе фраза, неоднозначная )
Ответить
prezent2017
1538202608
В игре с Ростовом проверим.
Ответить
oyabun
1538207167
В том то и проблема Спартака, Жора, что команда с записными лидерами неплохо вроде играет, сражается изо всех сил, а с такими как Ахмат и т.п. играет безвольно и слабо. И в итоге обидные потери очков. А завтра мы и посмотрим, насколько "нормально" сейчас в команде.
Ответить
Полная Канистра
1538208831
пора Георгий пора всем показывать ту игру где азарт и голы а не тягомотину вести на поле с минимальным счётом . Завтра Валера свой ковёр должен перед вами постелить но только после победы в игре с ними .Ничья нас уже не устраивает
Ответить
zigbert
1538210873
Конечно много очков потеряно с командами из середины турнирной таблицы. Спартак был бы рядом с Зенитом. Появление в команде новых ,молодых игроков ,не может не сказаться на игре. Конфликт в команде тоже отрицательно повлиял на психологическую обстановку в коллективе.
Ответить
bzfar
1538216992
Посмотрим в матче с Ростовом. Если всё в порядке, то команда бьется до последнего.
Ответить
ramos6548
1538256314
надеюсь завтра вы это все покажете на поле и принесете нам 3 нужных очка. Вперед Спартак!
Ответить
Главные новости
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
1
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
3
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
4
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
11
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
Легионер, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
3
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
4
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
11
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+