Дзюба назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире канала «Россия 24» рассказал, кого считает главными конкурентами в российской Премьер-лиге.

На данный момент петербургская команда уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

– Вы уже сыграли со «Спартаком», с «Локомотивом». Кто оставил большее впечатление?

– Мне кажется, что они приехали одинаковые. Что «Локомотив» приехал играть от обороны, что «Спартак». Только одним нам удалось забить. Голы получились немного случайные, но помогли раскрыться игре, они вышли в 5 защитников. Забей мы «Спартаку», пораньше – тоже игра бы раскрылась. Игра бы пошла на открытых курсах, было бы интересно, был бы крупный счет. Мы не смогли их взломать.

– Кто главный конкурент в чемпионате?

– Прошло всего восемь туров. За 22 игры можно отыграть даже огромные отрывы. Я думаю, что конкуренты останутся как были: «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», мы. Пять команд, которые будут бороться за места.