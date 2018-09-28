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Дзюба назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

28 сентября 2018, 23:15
10

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире канала «Россия 24» рассказал, кого считает главными конкурентами в российской Премьер-лиге.

На данный момент петербургская команда уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

– Вы уже сыграли со «Спартаком», с «Локомотивом». Кто оставил большее впечатление?

– Мне кажется, что они приехали одинаковые. Что «Локомотив» приехал играть от обороны, что «Спартак». Только одним нам удалось забить. Голы получились немного случайные, но помогли раскрыться игре, они вышли в 5 защитников. Забей мы «Спартаку», пораньше – тоже игра бы раскрылась. Игра бы пошла на открытых курсах, было бы интересно, был бы крупный счет. Мы не смогли их взломать.

– Кто главный конкурент в чемпионате?

– Прошло всего восемь туров. За 22 игры можно отыграть даже огромные отрывы. Я думаю, что конкуренты останутся как были: «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», мы. Пять команд, которые будут бороться за места.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Рубик Докоян
1538166237
Конкуренты уже многие годы одни и те же, только " Рубин" теперь отскочил от борьбы за медали.
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VikNMar
1538168632
Так и будет...
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fosterwow
1538169553
gaBAu'
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Serjio82
1538171309
такой поддержки как у Зенита и Цска от судей,больше ни у кого нет
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Grey33
1538178344
Было бы странно, назови он Крылья Советов.
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zigbert
1538204507
Можно сюда еще включить и Ростов.
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yorgenbarenz
1538204582
У Зенита в этом году главный конкурент-сами игроки.Не расслабятся-станут,практически,чемпионами к зимнему перерыву.
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