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  • Президент «Урала»: «Реформы Федуна? Давайте добьем тогда вообще в регионах футбол, и не будет его там!»

Президент «Урала»: «Реформы Федуна? Давайте добьем тогда вообще в регионах футбол, и не будет его там!»

28 сентября 2018, 12:58
34

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение о предложенных реформах в российском футболе председателем совета директоров «Спартака» Леонидом Федуном.

Федун заявил, что нужно запретить использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов, и сделать так, чтобы они зарабатывали на продаже телевизионных прав.

«Когда надо выживать, не нужно развивать! – сказал Иванов. – Я очень хорошо отношусь к господину Федуну, но он находится в Москве и не понимает, как футбол существует на периферии. У него самого все футболисты с периферии. А там, в глубинке, мы весь футбол везде загубили. Нужно его поднимать и поднимать! Нужно, чтобы футбол выживал, а когда он выживает, не надо его развивать! Надо выжить, выстоять, а потом его уже развивать и вводить какие-то нововведения. А тут предлагаются реформы… Какие реформы? Давайте добьем тогда вообще в регионах футбол, и не будет его там!» – сказал Иванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Федун Леонид Иванов Григорий
Комментарии (34)
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polozovs
1538128903
Сделать лигу из 12 команд и 4 кругов Остальные в зоне 12-24 и все и пусть играют среди равных Тогда и договорных матчей будет меньше и зрителей больше
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С-Пб on-line
1538128937
Он находится в москве, а деньги-то делает - в регионах))))
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Blossiya
1538129410
Подтянулись борцы за использование и распил бюджетных средств.
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giluxa1963
1538129617
уйдет Лукойл от Спартака и я посмотрю как он запоет
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Т34
1538130912
Господин Григорий Иванов не желает даже думать, о том, что жизнь на бюджетные средства может прекратиться. Этот животворящий ручеек из государственного кармана кормит не только футбольный клуб, но и огромную армию дармоедов, присосавшуюся к этой кормушке. И это не только В "Урале". Но как бы не упирались любители пошерстить госбюджет, им все равно придется столкнуться с тем, что неумолимо наступают новые времена, когда придется засучить рукава и работать, если захочешь выжить. Прошли времена любительского футбола, а в профессиональном футболе должны зарабатывать сами, государство не должно тянуть не своей шее миллионные контракты футболистов, у него есть заботы и поважней, чем заниматься футбольной благотворительностью.
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ivany4
1538132081
Лозунги, лозунги, лозунги. Развивать футбол "по уральски": взять деньги из бюджета, купить иностранцев и не обидеть себя любимого зарплатой.))
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la verdad
1538133662
А пусть товарищ Иванов предъявит свои декларации о доходах за последние 5 лет. А мы посмотрим, как он "выживает"!!!
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hevbn 28
1538133799
Это очень тонкий вопрос, с одной стороны я думаю никто не будет против ,что бы все команды были частными и чтобы они больше зарабатывали на теле правах , но с другой стороны то что предлагает Леонид Арнольдович очень напоминает то что произошло в начале 90 х в нашей стране, когда по сути люди "засыпали в одной стране" , а "проснулись в другой".Думаю что перемены должны быть эволюционными , а не революционными. В этом смысле как бы это не было бы для кого то жалко , но то что за последние годы как минимум одна команда банкротится в каком то смысле это хорошо , потому что в футболе , да и в жизни вообще всё должно быть по принципу эволюции "выживают сильнейшие". А запретами здесь можно сделать только хуже .
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m40
1538133858
Так то оно конечно верно. Взрослые дядьки не должны сидеть на шее у государства, получая огромные деньги за пинание мячика. Лучше эти деньги распределить на содержание секций различных видов спорта для ребятишек. Только вот сам Федун тоже лукавит. У обычного россиянина, особенно у жителя западной Сибири, должен возникнуть вопрос: почему нефть и газ добываются в одном регионе, а деньги стекаются в Москву и Питер и с этих же денег спонсируют футбольные клубы. Тоже самое РЖД. Где то по всей стране бедолаги проводники реально вкалывают за свои 20-30к, а в столице платят огромные зарплаты хеведесам и крыховякам.
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тщмек 19
1538135928
Интересный будет чемпионат: Анжи, Спартак и Краснодар играют в 10 кругов, возводя на небывалую высоту уровень нашего футбола
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