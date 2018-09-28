Президент «Урала»: «Реформы Федуна? Давайте добьем тогда вообще в регионах футбол, и не будет его там!»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение о предложенных реформах в российском футболе председателем совета директоров «Спартака» Леонидом Федуном.

Федун заявил, что нужно запретить использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов, и сделать так, чтобы они зарабатывали на продаже телевизионных прав.

«Когда надо выживать, не нужно развивать! – сказал Иванов. – Я очень хорошо отношусь к господину Федуну, но он находится в Москве и не понимает, как футбол существует на периферии. У него самого все футболисты с периферии. А там, в глубинке, мы весь футбол везде загубили. Нужно его поднимать и поднимать! Нужно, чтобы футбол выживал, а когда он выживает, не надо его развивать! Надо выжить, выстоять, а потом его уже развивать и вводить какие-то нововведения. А тут предлагаются реформы… Какие реформы? Давайте добьем тогда вообще в регионах футбол, и не будет его там!» – сказал Иванов.