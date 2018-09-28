Жена Александра Кержакова будет судиться с ним из-за сына

Жена бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кержакова Милана подает на него в суд. Как сообщает super.ru, она собирается разводиться, а также требует отдать ей сына и выплачивать алименты на его содержание.

Летом супруга футболиста призналась в употреблении наркотиков и клевете на мужа в похищении сына.

«Пришла пора признать, что я испугалась давления и продолжала верить в то, что человек, за которого я жизнь готова была отдать, любит меня и хочет мне добра. Да, это наивно и инфантильно, любовь не должна преобладать над здравомыслием, но так случилось со мной. Я признала все, что хотел Александр, отдала ему все, что он хотел и полетела туда, куда он хотел. Я не слушала свою семью, в какой-то момент я даже отвернулась от них, я была как-будто бы зомбирована этой слепой любовью к нему.

А потом я осталась одна – не нужная никому, кроме своей семьи, семьи, от которой отказалась я, но которая не отказалась от меня. И в тот момент я поняла – хватит! Хватит просто быть марионеткой. Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним, иначе я просто больше никогда его не увижу. В этом ему опыта не занимать.

Я перестала бояться чужого мнения. Я слишком долго ждала, руководствуясь его обещаниями, что все будет хорошо, когда я приеду. Я читала комментарии людей, что я не с сыном, и мое сердце просто рвало на части, но я знала, что осталось потерпеть совсем немного, и что я делаю это ради своего ребенка. Теперь, когда я знаю, что все обещания – пыль, я пойду до конца.

Я развожусь, я начинаю судебный процесс в отношении моего Темы, я больше не веду никаких общих коммерческих и некоммерческих проектов с А. Кержаковым, в том числе не имею отношения к фонду «Звезды детям». И я думаю, что вы все догадываетесь, что это он действительно под прессингом заставил выложить посты, шантажируя ребeнком. Это то, с чем я живу последнее время. А теперь главная цель моей жизни – это борьба за моего сына.

Я выполнила все условия Александра, но это ни к чему не привело. Я буду бороться за своего сына так, как моя семья боролась за меня, не выкладывая все на просторы интернета. Мы никому на самом деле не нужны, кроме наших родителей и детей. И, если мне придется отдать жизнь за своего ребенка, я не буду думать ни секунды. Я больше не боюсь», – сообщила Милана Кержакова.