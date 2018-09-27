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  • Щенников не полетел на матч с «Оренбургом». В заявке у ЦСКА пять защитников

Щенников не полетел на матч с «Оренбургом». В заявке у ЦСКА пять защитников

27 сентября 2018, 16:40
11

Сегодня ЦСКА отправился на матч девятого тура РПЛ с «Оренбургом». На игру вылетели 19 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наяир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

Встреча «Оренбург» – ЦСКА состоится в пятницу, 28 сентября, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Оренбург ЦСКА
Комментарии (11)
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vladimir-7
1538056392
Успехов и удачи ЦСКА!
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bset
1538056720
Значит в четыре защитника сыграем. Либо будет совсем удивительно, если Тикнизян сыграет. Больше шансов, что Бийол или Гордюшенко в защите сыграют.
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Ден71
1538057145
Оренбург побьется.
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Мы ЦСКА
1538057896
более чем достаточно против Оренбурга... Вангую ! Оренбург 0- 3 ЦСКА
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prezent2017
1538061828
Оренбургу надо выигрывать. Конюшня - не Зенит!
Ответить
Рубик Докоян
1538064519
Игра будет интересной и упорной по моему ощущению. Обе команды сейчас смотрятся на данный момент. Командам удачной игры, нам такого же просмотра и голов по больше.
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Jhon1989
1538070296
Победа будет за Армейцами!!!
Ответить
vovan55
1538083110
ну, что опять травма...или решили приберечь...
Ответить
TUMS
1538087218
Какой то пипец с травмами...
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zigbert
1538137933
ЦСКА здесь фаворит ,но Оренбург легко не обыграешь.
Ответить
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