Щенников не полетел на матч с «Оренбургом». В заявке у ЦСКА пять защитников

Сегодня ЦСКА отправился на матч девятого тура РПЛ с «Оренбургом». На игру вылетели 19 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Никита Чернов, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наяир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Фeдор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

Встреча «Оренбург» – ЦСКА состоится в пятницу, 28 сентября, и начнется в 17:30 по московскому времени.