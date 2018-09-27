Семак: «Считал, что сейчас не самый лучший момент, чтобы идти в «Зенит». У меня было впечатление, что проблем много»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сомнениях, которые испытывал, когда получил предложение возглавить петербуржцев. Специалист видел много проблем в команде.

«Многое смущало в принципе. Я считал, что это не самый лучший момент, чтобы приходить. Очень много проблем, на мой взгляд. Хотя, возможно, у людей, которые лучше знают ситуацию изнутри, другое мнение. На тот момент у меня было впечатление, что проблем много. Большое количество игроков, под какую-то четкую схему игроки не подходили на сто процентов. Микроклимат, требование результата и все остальное. Все складывалось в цепочку, накатывало волной и заставляло меня задуматься. Почти везде в СМИ можно было встретить: «Семак с ума сошел – пошел в «Зенит», «погиб», «потерял», «пропал». И так далее. Это был рискованный шаг с моей стороны.

Я не думаю, что чем сложнее, тем интереснее. Просто если я выбрал работу главного тренера, то нужно принимать вызов, каким бы он ни был. Тем более, что это действительно интересно, такое предложение может получить далеко не каждый. Я это прекрасно понимал. Было над чем продумать.

Я далек от всего, что пишут СМИ. Конечно, смотрю, читаю новости, когда что-то интересное. Смотрю отзывы болельщиков, специалистов, когда они попадаются. Но я все же в стороне от этого. Есть работа, которая занимает очень много времени. Отвлекаться некогда. График плотный, анализ и подготовка занимают очень много времени. Оставшиеся крохи времени уделяю семье. Мы делаем свою работу. Это все, что нужно делать», – сказал Семак в интервью каналу «Россия 24».

Семак стал главным тренером «Зенита» перед началом этого сезона. После восьми туров петербуржцы лидируют в турнирной таблице, набрав 22 очка.