Серхио Ромеро заработал первое прямое удаление на «Олд Траффорд» с мая 2017 года

Накануне состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Дерби Каунти». Игра завершилась в основное время со счетом 2:2, а в серии пенальти победу одержал представитель Чемпионшипа.

Голкипер «МЮ» Серхио Ромеро был удален в этой встрече на 67-й минуте. Он стал первым игроком команды, который получил прямую красную карточку на «Олд Траффорд» во всех турнирах с мая 2017 года. Тогда защитник Эрик Байи заработал удаление в матче Лиги Европы с «Сельтой».