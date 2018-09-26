Мэрриотт – о победе над «МЮ»: «Доказали, что «Дерби Каунти» – сильная команда»

Полузащитник «Дерби Каунти» Джек Мэрриотт считает, что его команда показала свой уровень в победном матче над «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка лиги.

«Мы всем доказали, что «Дерби Каунти» – сильная команда.

Серия пенальти была нервной, но мы показали свой уровень. У Харри Уилсона, забившего гол со штрафного, есть техника, мы изначально были уверены в его успехе.

Мы вместе играем уверенно, у нас сплоченная команда», – заявил футболист.

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» в основное время завершился вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.