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    Мэрриотт – о победе над «МЮ»: «Доказали, что «Дерби Каунти» – сильная команда»

    Полузащитник «Дерби Каунти» Джек Мэрриотт считает, что его команда показала свой уровень в победном матче над «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка лиги.

    «Мы всем доказали, что «Дерби Каунти» – сильная команда.

    Серия пенальти была нервной, но мы показали свой уровень. У Харри Уилсона, забившего гол со штрафного, есть техника, мы изначально были уверены в его успехе.

    Мы вместе играем уверенно, у нас сплоченная команда», – заявил футболист.

    Матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Дерби Каунти» в основное время завершился вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее оказалась команда из Чемпионшипа.

    Источник: BBC

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    26.09.2018 07:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2018, 15:13

      Не обольшайся сильно, это у МЮ просто г..вно-игра и такой же тренер. В следующем раунде Вас условный Нортхэмптон выбьет.

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