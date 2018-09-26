Кубок английской лиги. «МЮ» проиграл «Дерби Каунти» и вылетел из турнира, «Сити» разгромил «Оксфорд»

Завершились два матча 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Манчестер Сити» на выезде забил три безответных гола в ворота «Оксфорда» – 3:0.

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Дерби Каунти». Победитель был определен в серии пенальти.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Оксфорд – Манчестер Сити – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Жезус, 36; 0:2 – Марез, 78; 0:3 – Фоден, 90+3.

Манчестер Юнайтед – Дерби Каунти – 2:2 (1:0; 1:2; 7:8 по пенальти)

Голы: 1:0 – Мата, 3; 1:1 – Уилсон, 59; 1:2 – Мариотт, 85; Феллайни, 90+5.

Удаления: Ромеро, 67 – нет.

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