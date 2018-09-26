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    Кубок английской лиги. «МЮ» проиграл «Дерби Каунти» и вылетел из турнира, «Сити» разгромил «Оксфорд»

    Завершились два матча 1/16 финала Кубка английской лиги.

    «Манчестер Сити» на выезде забил три безответных гола в ворота «Оксфорда» – 3:0.

    «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Дерби Каунти». Победитель был определен в серии пенальти.

    Кубок английской лиги. 1/16 финала

    Оксфорд – Манчестер Сити – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жезус, 36; 0:2 – Марез, 78; 0:3 – Фоден, 90+3.

    Манчестер Юнайтед – Дерби Каунти – 2:2 (1:0; 1:2; 7:8 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Мата, 3; 1:1 – Уилсон, 59; 1:2 – Мариотт, 85; Феллайни, 90+5.

    Удаления: Ромеро, 67 – нет.

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2018 00:09
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 11:21

      Рецидив болезни подтверждается.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 сентября 2018, 08:04

      Феллайни, блин, из-за его 95-минутного гола такая ставка обломалась, всё равно же проиграли в итоге... ээх

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 26 сентября 2018, 07:47

      В МЮ чувствуется рука мастера.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 26 сентября 2018, 07:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Когда же отогл говнюка выкинут уже???

      -31
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 сентября 2018, 07:00

      Проигравший выбывает, тогда начать надо с Моура. На выход, г-н Моуриньо!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 26 сентября 2018, 05:04

      ха ха ха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 сентября 2018, 04:50

      мю чудеса творит под руководством лешего

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 26 сентября 2018, 01:39

      Маур сам не уйдет!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +261

      salexeich 26 сентября 2018, 00:46

      В Англии, как и в России и других странах не уважают кубковые турниры, и все команды выставляют резервный или дублирующий составы. Если победят - молодцы, если - нет, ну и не надо. Пока не дойдут до решающих полуфинальных игр и финала. Поэтому исход игр практически невозможно прогнозировать.

      -1
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 > salexeich 26 сентября 2018, 07:33

      А может с начало состав манчестера посмотрите, если это резервный состав, то основной еще не купили похоже)))

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 26 сентября 2018, 00:21

      Свершилось чудо!

      1
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