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  • Егоров: «Карасев не назначил штрафной на Фернандо, но его можно понять: бразилец всю игру много падал»

Егоров: «Карасев не назначил штрафной на Фернандо, но его можно понять: бразилец всю игру много падал»

25 сентября 2018, 13:45
28

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче восьмого тура РПЛ ЦСКА«Спартак» (1:1).

«Арбитры центральных матчей «Зенит»«Локомотив» и ЦСКА – «Спартак» отработали хорошо, по мнению департамента. Были нюансы, но это наше профессиональное. Работаем над этим, чтобы двигаться вперед.

Неназначенный штрафной на Фернандо в конце игры? Фернандо и Луис Адриано на протяжении всего матча много падали. Я не стал напрягать Карасева этим сразу после матча, но, вероятно, он не увидел всех деталей. В штрафной был контакт, да, это штрафной из убойной зоны. Но это такая ситуация, когда можно понять судью.

Задача футболиста – извлечь выгоду из любого момента, но не все способы хороши. Когда игрок на скорости, кому-то достаточно легкого касания, кого-то невозможно сбить. Задача арбитра – оценить падение.

В целом арбитры отработали тур хорошо, не было допущено грубых ошибок», – сказал Егоров.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Фернандо Карасев Сергей Егоров Александр
Комментарии (28)
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slavа0508
1537872631
Да причём тут кто и где когда падал....ты смотри и что происходит в каждом конкретном случае и выполняй свою работу....а падал Луис и до этого случая не всегда сам....просто посмотрите видео....в сети даже есть фотка лежит Андриано а верхом на нём сидит армеец......прям порнуха какаето а не футбол
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Т34
1537873498
В общем, если тебя все время будут сбивать и ты при этом падать, то судье надоест свистеть и он уже не будет фиксировать эти нарушения, падай и валяйся на поле сколько тебе позволяет здоровье. Новая трактовка правил, по Егорову.
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Опорник84
1537876602
Как это можно понять? Было нарушение , свести, или засунь свисток себе в попу и иди работать на завод слесарем!
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ВетеR
1537876899
Понять и простить)) Фернандо падал везде,как мешок
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Сержтир
1537877934
У Егорова точно не все дома если он перепутал Адриано с Фернандо.
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frizom
1537878968
Эм, странно слушать что Фернандо много падал... может потому что против него много фолили? И после таких слов кто-то верит что Спартаку помогают судьи?
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Derzkiy1
1537880825
честно говоря Спартаковские игроки часто валялись не понятно почему .... Может игры Барселоны пересмотрели или еще какие то причины были , думал может у иностранцев мода такая , хотя Джикия Бускетса напомнил пару раз , противно было на это смотреть
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za logiku
1537881930
Если игрок много падает, то не надо на нём давать штрафные? Что за бред? Почти все игроки атаки в РФПЛ себя так ведут - падают при любой возможности. Только молодые играют до конца.
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zigbert
1537882571
Как можно было не заметить нарушение на Фернандо ,если его свалили борцовским приемом.
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Боцман59rus
1537883105
Шедевральная отмаза питор.... конченныЕ. - как были косталомы с тактикой мелкого фола, так и остались, только без отмороженного скандинавского уе5ка
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