Егоров: «Карасев не назначил штрафной на Фернандо, но его можно понять: бразилец всю игру много падал»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (1:1).

«Арбитры центральных матчей «Зенит» – «Локомотив» и ЦСКА – «Спартак» отработали хорошо, по мнению департамента. Были нюансы, но это наше профессиональное. Работаем над этим, чтобы двигаться вперед.

Неназначенный штрафной на Фернандо в конце игры? Фернандо и Луис Адриано на протяжении всего матча много падали. Я не стал напрягать Карасева этим сразу после матча, но, вероятно, он не увидел всех деталей. В штрафной был контакт, да, это штрафной из убойной зоны. Но это такая ситуация, когда можно понять судью.

Задача футболиста – извлечь выгоду из любого момента, но не все способы хороши. Когда игрок на скорости, кому-то достаточно легкого касания, кого-то невозможно сбить. Задача арбитра – оценить падение.

В целом арбитры отработали тур хорошо, не было допущено грубых ошибок», – сказал Егоров.