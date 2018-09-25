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    Егоров: «Карасев не назначил штрафной на Фернандо, но его можно понять: бразилец всю игру много падал»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче восьмого тура РПЛ ЦСКА«Спартак» (1:1).

    «Арбитры центральных матчей «Зенит»«Локомотив» и ЦСКА – «Спартак» отработали хорошо, по мнению департамента. Были нюансы, но это наше профессиональное. Работаем над этим, чтобы двигаться вперед.

    Неназначенный штрафной на Фернандо в конце игры? Фернандо и Луис Адриано на протяжении всего матча много падали. Я не стал напрягать Карасева этим сразу после матча, но, вероятно, он не увидел всех деталей. В штрафной был контакт, да, это штрафной из убойной зоны. Но это такая ситуация, когда можно понять судью.

    Задача футболиста – извлечь выгоду из любого момента, но не все способы хороши. Когда игрок на скорости, кому-то достаточно легкого касания, кого-то невозможно сбить. Задача арбитра – оценить падение.

    В целом арбитры отработали тур хорошо, не было допущено грубых ошибок», – сказал Егоров.

    Источник: Sport24

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    25.09.2018 13:45
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 26 сентября 2018, 16:18

      Он много падает!!!!Ломайте его)))Ахахаха.....позорники судейские

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 26 сентября 2018, 15:48

      Если судья не может понять где нарушение правил, тогда зачем эти людишки бегают по полю. Получается, что игрок не имеет права упасть во время игры, это могут придумать только в России, оправдывая свою непрофессиональность.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 сентября 2018, 14:34

      Много падали? Правда что ли? Если Карасёв сам видел, что Фернандо и Луис Адриано часто беспричинно падали, тогда почему он не удосужился показать им жёлтую карточку за симуляцию? Ведь к концу матча самому Карасёву это настолько надоело, что он просто не обращал внимания на них, понимая, что эти бразильцы специально падают.
      Отличная логика у департамента судейства. Не назначил штрафной? Не увидел нарушения? Не поставил пенальти? Отменил чистый гол? Плевать! Все молодцы, все хорошо поработали, мы профессионалы.

      1
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      Рейтинг: +187

      maxpav 26 сентября 2018, 11:57

      Руководителя судейского департамента можно осудить только в одном - он сделал себе конские челюсти! А так все осталось по прежнему - хлевным.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 сентября 2018, 19:49

      Егоров: судят по понятиям и правильно делают. Я сам так судила. А правила? Да засуньте вы эти правила себе в ж...!

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 сентября 2018, 16:45

      Шедевральная отмаза питор.... конченныЕ.
      - как были косталомы с тактикой мелкого фола, так и остались, только без отмороженного скандинавского уе5ка

      -1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 25 сентября 2018, 16:42

      По моему, там в спорном моменте падал не Фернандо, а Адриано?

      -2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 16:36

      Как можно было не заметить нарушение на Фернандо ,если его свалили борцовским приемом.

      6
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      Рейтинг: +238

      za logiku 25 сентября 2018, 16:25

      Если игрок много падает, то не надо на нём давать штрафные? Что за бред? Почти все игроки атаки в РФПЛ себя так ведут - падают при любой возможности. Только молодые играют до конца.

      4
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 25 сентября 2018, 16:07

      честно говоря Спартаковские игроки часто валялись не понятно почему .... Может игры Барселоны пересмотрели или еще какие то причины были , думал может у иностранцев мода такая , хотя Джикия Бускетса напомнил пару раз , противно было на это смотреть

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