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    Зидан – Мбаппе: «Килиан, ты должен играть за «Реал»

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посоветовал нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе перейти в мадридский клуб.

    Об этом рассказал в эфире телешоу El Chiringuito эксперт канала Okdiario Эдуардо Инда. По его словам, Зидан сделал это во время церемонии вручения наград ФИФА по итогам 2018 года, которая состоялась накануне в Лондоне.

    «Во время подготовки к церемонии Зидан увидел Мбаппе и сказал ему дословно следующее: «Килиан, ты должен играть за «Реал», – сказал Инда.

    До перехода из «Монако» в «ПСЖ» летом 2017 года, «Реал» пытался приобрести Мбаппе.

    Источник: Tribalfootball

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    25.09.2018 10:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 сентября 2018, 19:51

      Купят и не поскупятся,раз уж Зидан об этом говорит...ну если только Барса не перехватит на замену Лео...

      1
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 25 сентября 2018, 14:20

      Было бы здорово, лучшей кандидатуры и быть сейчас не может для реала.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 13:55

      Его надо не в Реал сватать а в ту команду где окажешься ты Зинедин.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > zigbert 25 сентября 2018, 16:40

      Для Зизу как ни крути домом всегда будет Мадрид, и в том, что он ушел в это межсезонье нет никакого конфликта, просто он прекрасно понимал, то лучше уже не будет,а хуже вполне возможно и решил не вредить ни себе, ни команде.
      Что касается Мбаппе, да я тоже написал ниже, что в МЮ в шутку, на деле же Зидан прекрасно понимает какого потенциала это игрок, он может затмить всех звезд нынешних и прошлых лет учитывая темпы и стабильность его роста, а учитывая, что он француз для него это будет вдвойне приятно, что лучший игрок мира будет его соотечественник...Поэтому он прав, сейчас реалии таковы, что если ты хочешь быть лучшим, ты должен играть за лучших, а сейчас это две команды - Реал и Барса.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Maxi_7 25 сентября 2018, 20:48

      Потенциал действительно у него есть. Прежде всего это скорость и техника.

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 25 сентября 2018, 12:43

      Потом Зинедин шепнул Килиану то-то на ухо...специалисты чтения по губам перевели: "Шутка, какой нафиг Реал, МЮ, точно тебе говорю".))

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 25 сентября 2018, 11:11

      Да хватит уже всех звёзд в Реал тащить.....просто Реально футбол перестаёт быть интерес когда когда всех лучших собирают в двух командах.....2016-2017,,даже ЛЧ смотреть не интересно вот последние победители одни и теже лица.... Реал Мадрид Испания
      2015-2016 Реал Мадрид Испания
      2014-2015 Барселона Испания
      2013-2014 Реал Мадрид Испания
      2012-2013 Бавария Германия
      2011-2012 Челси Англия
      2010-2011 Барселона Испания
      2009-2010 Интер Италия
      2008-2009 Барселона Испания не то что раньше когда не знаеш заранее кто выиграет а выигрывали и Аякс и Порто.. и Стяуа. и теже Милан ,Ювентус,Ливерпуль

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12344

      DeStar > slavutiq70 25 сентября 2018, 14:20

      а где еще 16-17, 17-18 реал?)

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 сентября 2018, 10:37

      Что ты его в Реал суешь? Будто нет других клубов. А сам чего тогда ушел?

      1
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      Рейтинг: +5

      SHERLS 25 сентября 2018, 10:26

      А ты его в сборную Алжира забери ,и там тренеруй!

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 25 сентября 2018, 10:14

      Должен,но не обязан))))

      2
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