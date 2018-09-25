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Зидан – Мбаппе: «Килиан, ты должен играть за «Реал»

25 сентября 2018, 10:05
11

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посоветовал нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе перейти в мадридский клуб.

Об этом рассказал в эфире телешоу El Chiringuito эксперт канала Okdiario Эдуардо Инда. По его словам, Зидан сделал это во время церемонии вручения наград ФИФА по итогам 2018 года, которая состоялась накануне в Лондоне.

«Во время подготовки к церемонии Зидан увидел Мбаппе и сказал ему дословно следующее: «Килиан, ты должен играть за «Реал», – сказал Инда.

До перехода из «Монако» в «ПСЖ» летом 2017 года, «Реал» пытался приобрести Мбаппе.

Источник: Tribalfootball
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Мбаппе Килиан Зидан Зинедин
Комментарии (11)
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Docentusa
1537859685
Должен,но не обязан))))
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SHERLS
1537860362
А ты его в сборную Алжира забери ,и там тренеруй!
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Фотон
1537861078
Что ты его в Реал суешь? Будто нет других клубов. А сам чего тогда ушел?
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slavа0508
1537863076
Да хватит уже всех звёзд в Реал тащить.....просто Реально футбол перестаёт быть интерес когда когда всех лучших собирают в двух командах.....2016-2017,,даже ЛЧ смотреть не интересно вот последние победители одни и теже лица.... Реал Мадрид Испания 2015-2016 Реал Мадрид Испания 2014-2015 Барселона Испания 2013-2014 Реал Мадрид Испания 2012-2013 Бавария Германия 2011-2012 Челси Англия 2010-2011 Барселона Испания 2009-2010 Интер Италия 2008-2009 Барселона Испания не то что раньше когда не знаеш заранее кто выиграет а выигрывали и Аякс и Порто.. и Стяуа. и теже Милан ,Ювентус,Ливерпуль
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Maxi_7
1537868609
Потом Зинедин шепнул Килиану то-то на ухо...специалисты чтения по губам перевели: "Шутка, какой нафиг Реал, МЮ, точно тебе говорю".))
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zigbert
1537872936
Его надо не в Реал сватать а в ту команду где окажешься ты Зинедин.
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DeStar
1537874457
Было бы здорово, лучшей кандидатуры и быть сейчас не может для реала.
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KOLBIS
1537894280
Купят и не поскупятся,раз уж Зидан об этом говорит...ну если только Барса не перехватит на замену Лео...
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