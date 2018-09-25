Зидан – Мбаппе: «Килиан, ты должен играть за «Реал»

Купят и не поскупятся,раз уж Зидан об этом говорит...ну если только Барса не перехватит на замену Лео...
Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан посоветовал нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе перейти в мадридский клуб.
Об этом рассказал в эфире телешоу El Chiringuito эксперт канала Okdiario Эдуардо Инда. По его словам, Зидан сделал это во время церемонии вручения наград ФИФА по итогам 2018 года, которая состоялась накануне в Лондоне.
«Во время подготовки к церемонии Зидан увидел Мбаппе и сказал ему дословно следующее: «Килиан, ты должен играть за «Реал», – сказал Инда.
До перехода из «Монако» в «ПСЖ» летом 2017 года, «Реал» пытался приобрести Мбаппе.