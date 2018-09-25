Экс-хавбек «Тоттенхэма» Мэйсон: «Гол Салаха даже не лучший в сезоне Премьер-лиги»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Райан Мэйсон, завершивший карьеру из-за травмы головы, раскритиковал решение ФИФА признать гол Мохамеда Салаха лучшим в 2018 году. Он сделал выбор в пользу мяча, забитого Гаретом Бэйлом в ворота «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

«Сегодня премия Пушкаша потеряла мое доверие! Гол Салаха – это даже не лучший гол сезона в Премьер-лиге...

Как можно было упустить из вида этот гол? Возможно, это один из лучших голов Лиги чемпионов», – написал Мэйсон в твиттере.