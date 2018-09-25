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    Экс-хавбек «Тоттенхэма» Мэйсон: «Гол Салаха даже не лучший в сезоне Премьер-лиги»

    Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Райан Мэйсон, завершивший карьеру из-за травмы головы, раскритиковал решение ФИФА признать гол Мохамеда Салаха лучшим в 2018 году. Он сделал выбор в пользу мяча, забитого Гаретом Бэйлом в ворота «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

    «Сегодня премия Пушкаша потеряла мое доверие! Гол Салаха – это даже не лучший гол сезона в Премьер-лиге...

    Как можно было упустить из вида этот гол? Возможно, это один из лучших голов Лиги чемпионов», – написал Мэйсон в твиттере.

    Источник: Twitter

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    25.09.2018 09:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 13:38

      Трудно ему в чем то возразить.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 25 сентября 2018, 12:57

      Согласен что были голы и лучше. Роналду удар через себя, Черышев удар из-за штрафной (вратарь даже не дёрнулся), Гарет Бэйл в финале ЛЧ тоже красиво, он не этот гол Салаха!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 25 сентября 2018, 12:10

      Это называется Хороший гол среди лучших игроков

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +567

      LAY394 25 сентября 2018, 10:15

      там все клоуны надо разгонять лавочку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 25 сентября 2018, 10:03

      Можно также отметить первый гол Салаха в ворота Ромы в полуфинале ЛЧ, с которого начался разгром 5:2.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 сентября 2018, 09:36

      И не только в АПЛ, если взять скажем Россию, то и у нас были прекрасные голы. Вопрос в том, кто занимается отбором голов на звание лучшего и как этот отбор происходит.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2018, 09:15

      ФИФА--цирк,шапито!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2018, 09:14

      типа всем сёстрам по серьгам

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      barca9651 25 сентября 2018, 09:10

      дали ему чтобы вообще обидно не было

      4
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