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  • Рибалта: «Академия «Зенита» на одном уровне с «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед»

Рибалта: «Академия «Зенита» на одном уровне с «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед»

24 сентября 2018, 21:40
73

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о своих впечатлениях от академии петербургского клуба. Сегодня исполняется 50 лет футбольной школе сине-бело-голубых.

«У «Зенита» действительно потрясающая академия. Это уровень больших европейских клубов. Таких, которые могут позволить себе содержать действительно большие академии.

Я видел много футбольных школ по всему миру, и, если честно, у «Зенита» очень хорошая и современная академия. Мы концентрируемся на развитии молодых игроков, так что важно иметь очень хорошие условия для их подготовки. Я работал в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», конечно, это другие страны и другая культура, но могу сказать, что по своему уровню академия «Зенита» ничем не уступает академиям этих клубов», – сказал Рибалта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (73)
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aaaaahhhh
1537816130
..... поэтому в зените и играют передозы , маки и прочие иноземцы:)))
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Полная Канистра
1537816507
снимок показал то что у него 3 БОЛТА обнаружили в голове пора удалять пока ересь другую не выкинул Ждем следующего больного орлова
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Т34
1537817742
То-то спартаковский молодняк играет в большинстве российских клубов, как в РПЛ, так и ФНЛ, а о зенитовской молодежи не слышно, наверное готовят для Европы и там она оседает.
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Рубик Докоян
1537818065
Огласите список известных выпускников академий "Юве", "МЮ" и " Зенита". Где они играли и играют, чего добились. А по материальной базе и инфраструктуре академия " Зенита", действительно конкурентоспособна с ведущими футбольными академиями Европы.
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WhiteEgon
1537818380
Что-то не видать в составе Зенита этих выпусников.
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Parker8
1537819322
Смешно, особенно судя по тому каких позорных результатов добивается Зенит 2 со своими воспитанниками
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3a zenit
1537826942
за бабло и я могу сказать что небо зелёное ,а не синее.
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ДСА
1537842338
Глядя на Зенит-2 видишь этот уровень.
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lotsman
1537854775
Однажды ожидал человека, припарковался у футбольной поляны одного из филиалов академии. Поле прекрасное, места для тренеров и запасных, раздевалки, скамейки для зрителей..........всё как положено. На поле занимались четыре группы, разных возрастов. Мальчишки каждой группы, самозабвенно, безолаберной толпой, гонялись за мячом. Четыре тренера стояли у края поля и травили байки. Глядя на это я и подумал, какие футболисты вырастут при таком отношении к делу.
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_Marqella_
1537857110
Не понимаю тех диванный экспертов которые говорят о результатах Зенит-2. Команде где самому возрастному игроку 22 года очень сложно бороться с мужиками в такой мясорубке как ФНЛ...их место это не показатель слабости игроков...)))
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