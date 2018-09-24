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    Рибалта: «Академия «Зенита» на одном уровне с «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о своих впечатлениях от академии петербургского клуба. Сегодня исполняется 50 лет футбольной школе сине-бело-голубых.

    «У «Зенита» действительно потрясающая академия. Это уровень больших европейских клубов. Таких, которые могут позволить себе содержать действительно большие академии.

    Я видел много футбольных школ по всему миру, и, если честно, у «Зенита» очень хорошая и современная академия. Мы концентрируемся на развитии молодых игроков, так что важно иметь очень хорошие условия для их подготовки. Я работал в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», конечно, это другие страны и другая культура, но могу сказать, что по своему уровню академия «Зенита» ничем не уступает академиям этих клубов», – сказал Рибалта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2018 21:40
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +8028

      nik55 25 сентября 2018, 10:19

      на одном уровне------но по каким показателям ?????

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 25 сентября 2018, 09:31

      Не понимаю тех диванный экспертов которые говорят о результатах Зенит-2. Команде где самому возрастному игроку 22 года очень сложно бороться с мужиками в такой мясорубке как ФНЛ...их место это не показатель слабости игроков...)))

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 10:15

      А как? Краснодар в третьей лиге сидит, Спартак на пару тройку мест выше. Ну и?..)

      -1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 12:28

      А, ну ок. В этом сезоне да, Краснодар поднялся наконец-таки миз 3й лиги, пропустил этот момент. Ну собственно это ничего не меняет в конце сезона и посмотрим кто на каком месте закончит. 2017-2018 Спартак 14 место, Зенит 16, 2016-2017 Спартак 6 Зенит 13, 2015-2016 Спартак 5 Зенит 13. Я ФНЛ на постоянке не смотрю, результаты прошлых лет в голове есть. Сидят там и Спартак и Зенит в середняках, Спартак вверху середняков Зенит внизу. Ну и..?) А конченый по ходу ты, я с тобой нормально общаюсь без выражений, хера ли ты за языком не следишь?

      -2
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 12:39

      Я не понял, у нас правилами культурного общения если человек пропустил момент когда команда за которую он не болеет сменила лигу это достаточный повод называть его какими хочешь словами??? Я понимаю конечно что сейчас в интернете одно быдло сидит неумеющее адекватно выражаться, но есть же рамки какие-то. В целом помимо того что Краснодар сменил лигу я написал чистую правду. что Спартак что Зенит середняки ФНЛ. Вот когда Спартак либо Зенит закончат сезон хотя бы в тройке я готов от своих слов отказаться. А результатами середины сезона мне тыкать выдавая их за факт это футбольная неграмотность, видели все сотни раз как такие результаты в конце сезона превращались в плачевные.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 13:07

      Кстати по поводу пацанов еще младше, сейчас сползал на сайты к Спартаку-2 и Зениту-2, возраст Спартак-2 20-24 года, возраст Зенит-2 18-22. За двумя-тремя исключениями. Так что ты и тут неправ.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 13:09

      https://ru.wikipedia.org/wiki/Первенство_ФНЛ_2017/2018 на каком там месте Краснодар-2? давай отвечай мужик)

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 13:11

      Пока что получается что ты не обладаешь информацией) По поводу рта ты понял да?) мужик сказал мужик сделал. А по поводу смысла нахождения на местах или есть спортивная борьба или нафиг эти команды вообще в фнл

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 13:23

      Даже если этих троих убрать 1999 года там 1 всего игрок и ему уже почти 20, а 2000 и выше ни одного. Остальные 95-96-97. Где ты там 18х нашел? Сейчас 2018 год почти 2019.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 13:30

      Слушай, а ты всегда когда тебя прижимают фактами к стенке говорящими о том что ты неправ, начинаешь на личности переходить? Знаешь ты же сам выше написал если тебе по делу, по существу нечего сказать не открывай лучше рот, в фактах ты полный ноль, ты это показал уже. =) Да и за свои собственные слова ты не отвечаешь, мужик сказал мужик сделал, ты уже забыл?) Я напутал с Краснодаром да, я это признал и извинился. А ты как женщина сьезжаешь. Цитируя тебе, тебя же "не открывай рот и не делай никаких заявлений!" (с) =) Всё, хорошего дня. (и заметь я ни разу не перешел на личность, вот этим отличается культурный человек от быдла.) =)

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 13:42

      "краснодар 2 лигу не менял, так для сведения...."(с)
      "много тех о ком ты говоришь не играют уже в клубе(Самсонов, Давыдов, Леонтьев, Бакаев и т.д )"(с) я отбросил всё твое словоблудие и скопировал твои "факты". По первому "факту" я тебе ссылку на таблицу ФНЛ за прошлый год дал, ты как-то мне там забыл Краснодар показать(мужик сказал мужик сделал, не?) по второму "факту" фамилии названные тобой я исключил, 18летних не прибавилось, если у тебя есть их фамилии дай мне их я соглашусь, ибо кроме официального(!) сайта спартака больше нигде состава не нашел, на бомбардире не пишут состав С-2. а нет конкретных фамилий нет факта. твои слова на веру принимать нельзя, ты же за них не отвечаешь, выше ты это показал(мужик сказал мужик сделал да?) Краснодар покажи в 2017 году в фнл мне). так что опять же, пока что мямлишь тут ты))) как-то так) удачи)

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 13:47

      Да, если я-то еще "факты" пропустил, ты их мне пожалуйста скопируй прямо в отдельное сообщение, без словоблудия, я тебе по каждому с удовольствием развернуто отвечу=))) только боюсь что я ничего не пропустил из "кучи" "фактов".. но вдруг..

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 13:56

      Да еще кстати такой момент. Эта ветка началась с разговора о результатах Зенит-2. Собственно под результатами, общаясь на бомбардире, я всегда понимаю несколько последних лет выступлений. И "Мы с тобой разговариваем об этом сезоне ФНЛ!" нет это не так, я разговор веду именно о результатах этих команд в целом за последние годы(почему собственно выше я и приводил тебе статистику). Я тебе уже писал что положение команды внутри сезона само по себе результатом не является. Возможно в этом моменте мы с тобой разошлись в понимании друг друга.

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      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 13:57

      Эммм.... А где я это орал, можешь зацитировать? Я про это вообще ни слова не сказал=)))

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      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 13:58

      Матчи Спартака-2 извини неинтересно мне) Вот если ты мне скажешь где фамилии найти почитаю с удовольствием, официальнее источника чем сайт я не знаю)

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      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:09

      Откуда цифра именно 20 лет? До 20 и в Спартаке только в этом году вынужденно на несколько матчей молодежь начали ставить, в прошлом году их не было. До 20 у нас ЦСКА часто в основе своих раскачивает это факт. Могу статистику в целом дать по основным выпускникам Зенита без возраста. В Зените из своих в основе сейчас Кузяев, еще несколько реально молодых ребят на лавке в запасе, а вот в РФПЛ в составе чемпионского Локо 3е, Могилевец в Рубине, Петров в Краснодаре, Марков в Динамо, Канунников в Крыльях. почти в каждой команде РФПЛ есть выпускники Зенита. причем не в пенсионном состоянии а в расцвете сил в основном все..

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      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:12

      Я вообще избегал темы спонсоров, но раз уж ты начал Спартак без спонсорских денег такое же никто=))) А как показали 16 лет без чемпионств и со спонсорскими деньгами не сильно легко жилось.

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      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:14

      Так ты мне скажи насколько это постоянно? ну 1 раз за кучу лет вышли, хорошо. Да и вышли то если честно из-за того что продали полкоманды а полкоманды сломалось, если бы не это играли бы на их местах Жиго и Промес. А вот чемпионство Спартака последнее брали 3 спартаковца эти? Или Промес и компания иностранцев+ выпускники академий других клубов? Так есть тут чем гордится или такая же ситуация как и везде у вас?

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      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:19

      Я кстати недавно читал тут же на бомбардире критику Карреры таким же как ты безбашенным фанатом Спартака который больше любит поговнять на чужие клубы чем поболеть за свой, так он наоборот жаловался что мало своих в составе и кучу лайков стояло, значит народ поддерживает.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:29

      Нет, извини, но это ты упоротый.=) Спартаковских игроков соразмерно зенитовским, 1 к 1 я не считал, но там нет грандиозного превосходства) А упоротый ты, потому что я вообще ни в одном своем сообщении не поднимал тему кто однозначно круче, у кого пенис больше и так далее. Эту тему ты сам высосал из пальца и продолжаешь развивать чем дальше тем больше=) понимаешь у кого что болит видимо. Я тебе лишь указал на то что что ты говнецом тут в коментариях поливаешь не по делу. Я привел тебе цифры факты и фамилии которые собственно и подтверждают что ты не прав. Видишь ли я просто болею за свою команду, при этом не имею привычки другие команды не по делу поливать говном. У тебя возможно тоже такая хорошая привычка появится с возрастом. Возможно и нет.. Как знать.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:31

      Чувак да не задаешь ты вопросов, у тебя один понос изо рта идет, а понос это не вопросы) И за "мужик сказал мужик сделал ты так и не ответил"))) Рот то твой открыт ведь)

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:33

      Дзюба это вообще отдельная тема, как вы его умудрились просрать ума не приложу) Но на тему того что он нас тащит вспомни как Спартак тащил Быстров и молчи в тряпочку) При чем тут Википедия?) Тебя смущает то что беру факты из официальных источников а не выдумываю как ты из потолка?) Какой же ты еще ребенок все таки=)

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:35

      И правильно если у тебя пениса нет то и меряться тебе нечем))) Как мужик то ты ответить не смог до сих пор за свои слова )) Видимо не мужик=))))))))))))

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:36

      Да не задавал ты мне вопросов) Повтори без поноса цитатами свои вопросы если они были я отвечу=))) Только вот эту срань не заливай про игроков до 20 лет вв одном единственном матче, я таких матчей тоже могу надергать в прошлом году)

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:38

      Чувачок ты сам написал "мужик сказал мужик сделал" я тебя за язык не тянул.=) а потом сам же написал херню про Краснодар в фнл в прошлом году) и по твоему же собственому рецепту уже час назад дожен был заткнуться если ты мужик.) или это твое правило распространяется на всех кроме тебя, женщина?)

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:39

      А, это и есть все ваши "вопросы" девушка?)))) Не, я не комплексую, перед быдло-женщинами точно нет=)

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:40

      По моему ты потеряла суть разговора))) Боюсь ты даже не сможешь сейчас повторить мне тему на которую мы начали общаться. но вам бабам это свойственно, не страшно.)

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:43

      Ты за всех то не говори, а то нормальные люди могут не понять как это недомужчинка без яиц, который и за свои слова то не отвечает, чужое мнение берется озвучивать=)

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      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:46

      Да уж, я смотрю пока пацаны из Спартака-2 борются на поле, их героические женщины борются на форумах. =))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:48

      Чувачок, эмм, прости, телочка, смех без причины признак дурачины, ты не много ли угараешь на пустом месте, сам пошутил, сам посмеялся? Давай пока не поздно доктора тебе вызову, пока еще хуже с головой не стало?..)

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 14:50

      Я даже не понимаю что значит весь этот бред что ты несешь, но наверное у вас в школе это модный язык, продолжай дальше, твои однокласники это оценят=) диванный боец=)

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 15:14

      Моча это твой фетиш что ли?))) Любитель золотого дождя?) Вы так в школе с парнями развлекаетесь друг на друга ссыте или как?) иНе очень понимаю твою любовь к моче, это нездоровая тема какая-то ты явно больна) Иди, девочка, тренируйся в остроумии ты слишком однообразна, я от тебя уже устал, скучно..) Пока пока.

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 15:25

      Эй, обернись скорее, там мамка твоя пришла! Не забрызгай ее случайно своим желтым кипятком, которым на экран гасишь сейчас, Петросянище =) Покапока.)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +6979

      1bear > БуРЖуЙ 25 сентября 2018, 17:42

      ...хамло !!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2018, 09:08

      академия есть только где воспитанники в Зените никого нет в молодежной сборной питерских нет и в юношеской тоже,все воспитанники сразу же переходят в другие команды или в ФНЛ только в КрСоветах их четверо

      1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 25 сентября 2018, 08:52

      Однажды ожидал человека, припарковался у футбольной поляны одного из филиалов академии. Поле прекрасное, места для тренеров и запасных, раздевалки, скамейки для зрителей..........всё как положено. На поле занимались четыре группы, разных возрастов. Мальчишки каждой группы, самозабвенно, безолаберной толпой, гонялись за мячом. Четыре тренера стояли у края поля и травили байки. Глядя на это я и подумал, какие футболисты вырастут при таком отношении к делу.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > lotsman 25 сентября 2018, 09:09

      я это наблюдаю очень часто у меня внук там занимается

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > lotsman 25 сентября 2018, 13:00

      вообще в работе с детьми армейские принципы не помогают достичь результата. ребята должны любить возится с мячом, а не муштру с детских лет. так что возможно все таки тренерам лучше знать как и чем занять молодежь.

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > Gek Dement 25 сентября 2018, 15:47

      Возможно и так, я не тренер говорю то, что видел, но, как мне кажется, тренер должен хотя бы наблюдать за этой вознёй, а не стоять попой к полю, обсуждая что то с коллегами, которые также безучастны к действиям своих подопечных.

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > lotsman 25 сентября 2018, 15:58

      Если у них такое на постоянке и в этом вся суть тренировок это конечно неприемлимо, но как ты сам говоришь один раз такой эпизод наблюдал. Возможно это просто было свободное время ребят когда они гоняли мяч вволю, вот тренеры и болтали друг с другом.

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > Gek Dement 25 сентября 2018, 17:38

      Тут мне подсказали, что скорее всего был конец тренировок, а время ещё осталось. Ребятишкам дали свободу, а им это в радость. Своего рода разрядка после режима тренировки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 25 сентября 2018, 05:25

      Глядя на Зенит-2 видишь этот уровень.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +36

      AEerr 25 сентября 2018, 03:38

      интересно!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +772

      FCTB 25 сентября 2018, 01:13

      Может школа не уступает, возможно все есть для того, что бы делать нормальных игроков. Вопрос такой, где игроки которые выходят с этих школ?? Может парочку ребят в 10 лет и выходят, но это не показатель.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 сентября 2018, 01:09

      за бабло и я могу сказать что небо зелёное ,а не синее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 25 сентября 2018, 00:13

      Объективно, сейчас лучшая академия у тов. Галицкого.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос > БуРЖуЙ 26 сентября 2018, 15:06

      Иван Игнатьев - один из лучших бомбардиров прошлой ЛЧ среди юношей. Сулейманов зажигает уже сейчас.Кроме того, глянь состав юношеской сборной до 19, там почти половина из академии Краснодара, учитывая то, что она открылась в 2010 году

      0
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 24 сентября 2018, 23:02

      Смешно, особенно судя по тому каких позорных результатов добивается Зенит 2 со своими воспитанниками

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