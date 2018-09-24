Рибалта: «Академия «Зенита» на одном уровне с «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о своих впечатлениях от академии петербургского клуба. Сегодня исполняется 50 лет футбольной школе сине-бело-голубых.

«У «Зенита» действительно потрясающая академия. Это уровень больших европейских клубов. Таких, которые могут позволить себе содержать действительно большие академии.

Я видел много футбольных школ по всему миру, и, если честно, у «Зенита» очень хорошая и современная академия. Мы концентрируемся на развитии молодых игроков, так что важно иметь очень хорошие условия для их подготовки. Я работал в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», конечно, это другие страны и другая культура, но могу сказать, что по своему уровню академия «Зенита» ничем не уступает академиям этих клубов», – сказал Рибалта.