Судьба Семина полностью находится в руках главы РЖД Белозерова. Решение пока не принято

Как уже сообщалось ранее, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона. Решение о будущем 71-летнего специалиста будет принимать генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

«Судьба Семина целиком и полностью находится в руках Белозерова. Решения пока нет. Теоретически спасти Палыча может Геркус, но он этого делать по понятным причинам не собирается.

Недовольство работой тренера есть. Состав стал сильнее, а результат пропал. Есть только подковерные интриги и заказные заметки. Сам Геркус от комментариев воздерживается. Любые коннотации в сообщениях прессы – выдумки самой прессы», – сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

После восьми туров «Локомотив» набрал девять очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.