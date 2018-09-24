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    Судьба Семина полностью находится в руках главы РЖД Белозерова. Решение пока не принято

    Как уже сообщалось ранее, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона. Решение о будущем 71-летнего специалиста будет принимать генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

    «Судьба Семина целиком и полностью находится в руках Белозерова. Решения пока нет. Теоретически спасти Палыча может Геркус, но он этого делать по понятным причинам не собирается.

    Недовольство работой тренера есть. Состав стал сильнее, а результат пропал. Есть только подковерные интриги и заказные заметки. Сам Геркус от комментариев воздерживается. Любые коннотации в сообщениях прессы – выдумки самой прессы», – сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

    После восьми туров «Локомотив» набрал девять очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

    Источник: Telegram

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    24.09.2018 18:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 25 сентября 2018, 10:27

      Я не особо верю в то, что тут написано. Президент РЖД не является большим поклонником футбола. С ним будут советоваться по увольнению президента клуба, но никак не тренера. Для этого у совета директоров имеются все полномочия.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 сентября 2018, 20:42

      ну уволят значит уволят... результатов то правда нет... еще и ЛЧ..
      жаль, конечно, думал Локо будет интересным в этом году..

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 24 сентября 2018, 19:52

      Я считаю Семин сам должен решить продолжать работу в Локо или нет.
      Кто такой Геркус чиновник если он не может защитить Палыча то грош ему цена.Палыч держись....

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 сентября 2018, 19:37

      Геркус отказался комментировать отставку Палыча по слухам некоторых СМИ.
      Комментировать НЕЧЕГО, а выдумывать ничего не надо.
      Пусть генеральный директор РЖД Олег Белозёров не торопится списывать Палыча.

      Палыч на своём месте и работает над улучшением игры Локомотива.
      Трудности у Локомотива возникли после чемпионата Мира по футболу в России.
      Многие игроки поздно вернулись в клуб, не хватило времени для полноценной подготовки, постановки игры и вписать в игру новых игроков.
      Палыч старается и сможет переломить ситуацию.
      Желаем Палычу больших успехов в Локомотиве.

      4
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk > amazonaws 24 сентября 2018, 21:53

      Трудности начались еще до чампа мира,еще с начала 2018 года!Чемпионом Локо стал скорей не благодаря а вопреки!И если ты следил за Локо ты это должен был заметить!

      -1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 24 сентября 2018, 19:26

      ...болею за РУБИН,но Сёмина уважаю,и не только я.

      6
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 24 сентября 2018, 19:25

      похоже семе пришел конец

      -1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 24 сентября 2018, 19:17

      Не трогайте Шпалыча)))

      3
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 сентября 2018, 19:09

      У любого тренера есть взлет и падение, дать время надо, и подписать пару игроков, нужных

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ZenitGunner 24 сентября 2018, 19:51

      а Палыча хоть по одному игроку спросили ? или как с борей ротенбергом

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ZenitGunner 25 сентября 2018, 07:02

      да его не хватало хоть я толком матч и не видел Федя начел забивать это уже радует Дзюба зверь конечно сейчас растолкал 2 защитников как пацанов нужно в поражении искать плюсы забили 3 после можно сказать засухи еще не все потеряно Спартак после чемпионства тоже не важно начинал

      1
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      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ZenitGunner 25 сентября 2018, 07:03

      да и не будь Тарасов мудаком могли и в ничью сыграть все таки с 4-1 на 4-3 подтянулись

      1
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2018, 18:58

      Хорошо, что в руках Белозёрова, а не Геркусёрова.

      5
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