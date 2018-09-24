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  • Судьба Семина полностью находится в руках главы РЖД Белозерова. Решение пока не принято

Судьба Семина полностью находится в руках главы РЖД Белозерова. Решение пока не принято

24 сентября 2018, 18:48
14

Как уже сообщалось ранее, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона. Решение о будущем 71-летнего специалиста будет принимать генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

«Судьба Семина целиком и полностью находится в руках Белозерова. Решения пока нет. Теоретически спасти Палыча может Геркус, но он этого делать по понятным причинам не собирается.

Недовольство работой тренера есть. Состав стал сильнее, а результат пропал. Есть только подковерные интриги и заказные заметки. Сам Геркус от комментариев воздерживается. Любые коннотации в сообщениях прессы – выдумки самой прессы», – сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт».

После восьми туров «Локомотив» набрал девять очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1537804702
Хорошо, что в руках Белозёрова, а не Геркусёрова.
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BlackMurder
1537805348
У любого тренера есть взлет и падение, дать время надо, и подписать пару игроков, нужных
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Grey33
1537805852
Не трогайте Шпалыча)))
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Igor Belousov
1537806344
похоже семе пришел конец
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FaTeK1945ru
1537806379
...болею за РУБИН,но Сёмина уважаю,и не только я.
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amazonaws
1537807034
Геркус отказался комментировать отставку Палыча по слухам некоторых СМИ. Комментировать НЕЧЕГО, а выдумывать ничего не надо. Пусть генеральный директор РЖД Олег Белозёров не торопится списывать Палыча. Палыч на своём месте и работает над улучшением игры Локомотива. Трудности у Локомотива возникли после чемпионата Мира по футболу в России. Многие игроки поздно вернулись в клуб, не хватило времени для полноценной подготовки, постановки игры и вписать в игру новых игроков. Палыч старается и сможет переломить ситуацию. Желаем Палычу больших успехов в Локомотиве.
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zubr252
1537807943
Я считаю Семин сам должен решить продолжать работу в Локо или нет. Кто такой Геркус чиновник если он не может защитить Палыча то грош ему цена.Палыч держись....
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mihail200606
1537810925
ну уволят значит уволят... результатов то правда нет... еще и ЛЧ.. жаль, конечно, думал Локо будет интересным в этом году..
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Антибиотик
1537860459
Я не особо верю в то, что тут написано. Президент РЖД не является большим поклонником футбола. С ним будут советоваться по увольнению президента клуба, но никак не тренера. Для этого у совета директоров имеются все полномочия.
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