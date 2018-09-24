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  • «Локомотив» может уволить Семина, предложив ему почетный пост в клубе без возможности принятия решений

«Локомотив» может уволить Семина, предложив ему почетный пост в клубе без возможности принятия решений

24 сентября 2018, 12:10
33

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может покинуть свой пост.

Как сообщает телеграм-канал K-On-Off, в клубе рассматривают замены специалиста с предложением ему почетного поста (почетного президента/вице-президента/в совете директоров) без возможности принятия каких-либо решений. Нынешнее положение команды в турнирной таблице не устраивает руководство железнодорожников.

«Локомотив» проиграл «Зениту» (3:5) в матче восьмого тура РПЛ, и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице, имея девять очков в активе.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (33)
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MaxRnD
1537780673
Свадебным генералом что ли ?
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acer2003
1537780762
Очень неправильное решение!(( Полное неуважение ..
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тщмек 19
1537781471
А тренером, видимо, Бышовца? Очень свежее решение
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vitvik
1537781714
Геркус думает что много хороших тренеров без работы маются. Бери любого и Локомотив снова чемпион!
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avera
1537781993
Может поменять Геркуса?
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Полная Канистра
1537782839
и что дальше ??? думаете другой придёт и всё заиграют и попрут победы? очень даже НЕТ. не делайте ошибку с заменой тренера скатитесь вниз окончательно а Палычу эти приставки вице и почётный нах дались он сам себе КОРОЛЬ СВОЕГО ДЕЛА!
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ljrljr0505
1537785376
НЕ ПАЛЫЧА НАДО УБИРАТЬ, А геркуса и иже с ним. только работать мешают. понабрали черт знает кого... команда разобрана. вместо того чтобы от балласта избавляться они его еще добавляют... скамейка длинная, а нормальных игроков нет. Пример тому вчерашний выход на поле БУЗОВА. из-за безграмотного выбора позиции за 4 минуты заработал 2 карточки и ушел с поля. Другой пример Игнатьев- просто никакой. по сравнению с прошлым сезоном 2 разных игрока. менять надо президента клуба, а не ПАЛЫЧА.
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babenko1977
1537785816
Надо доиграть сезон - менять Семина глупо
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777+
1537787927
Когда неважно в Локо, - то "виновен" Палыч, А если хорошо - "работа руководства" всем видна... Не смейте трогать, - руки прочь от Палыча, собаки.....!!! С ним Локо - чемпион, а с вами лишь достигнет дна!!!.....
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zigbert
1537804424
Это не выход. У Семина богатый опыт и со всеми проблемами Локомотива он разберется сам.
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