Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» может уволить Семина, предложив ему почетный пост в клубе без возможности принятия решений

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может покинуть свой пост.

    Как сообщает телеграм-канал K-On-Off, в клубе рассматривают замены специалиста с предложением ему почетного поста (почетного президента/вице-президента/в совете директоров) без возможности принятия каких-либо решений. Нынешнее положение команды в турнирной таблице не устраивает руководство железнодорожников.

    «Локомотив» проиграл «Зениту» (3:5) в матче восьмого тура РПЛ, и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице, имея девять очков в активе.

    Источник: Telegram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2018 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 20:47

      Быть зицпредседателем Фунтом без принятия решения Палыч никогда не согласится. Только вчера Мещерякков просил не раскачивать лодку под Сёминым, а теперь такой вброс. Знаком "Почётный железнодорожник" пусть ещё в третий раз наградят. Без пафоса, но говорим "Локомотив", подразумеваем --Сёмин. Говорим Сёмин, подразумеваем -- "Локомотив".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 18:53

      Это не выход. У Семина богатый опыт и со всеми проблемами Локомотива он разберется сам.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 24 сентября 2018, 15:06

      Следующая игра Локо -Ахмат 1-1 и Семин до свидания

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1501

      777+ 24 сентября 2018, 14:18

      Когда неважно в Локо, - то "виновен" Палыч,
      А если хорошо - "работа руководства" всем видна...
      Не смейте трогать, - руки прочь от Палыча, собаки.....!!!
      С ним Локо - чемпион, а с вами лишь достигнет дна!!!.....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 24 сентября 2018, 14:14

      Шпалыча-то как раз лучше оставить, а убрать всю эту околофутбольную хренотень.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 24 сентября 2018, 13:43

      Надо доиграть сезон - менять Семина глупо

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > babenko1977 24 сентября 2018, 14:15

      Это не случай, как в Спартаке. Семин ничего нового в команду не вносит, та же схема, та же игра. Только вот он в нее не может вписать Смолова Хевельдеса и Крыховяка. В то время как на Массимо накинулись из за того что он играет с Максименко Рассказовым Тимофеевым Ломомвицким Рошей и пока у него не удается хорошо играть в атаке в абсолютно новой схеме 433 с учетом того, что на сборах Промес которого продали отыграл все матчи как только там появился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 сентября 2018, 13:42

      Вот Селюк был прав на счет трансферов Локо, полное убожество. Сбитый Смолов, травмоопасный Хевельдес, Крыховяк хотя в прошлом году все боготворили Денисова, Жемалетдинов на лавку Эдер "мастер забивать". У меня только нет претензий по трансферу Идову, вполне в ротацию хорошее пополнение.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос > кузнецов артем 24 сентября 2018, 13:52

      Насчет Крыховяка ты зря - это качественный игрок, и он сейчас лучший в этом Локо, насчет остальных согласен. Хеведес - это как кот в мешке, вроде опыт международный, вроде в сборной играл, но столько травм и пропусков, что не ясно как покажет себя. А Смолов морально сломанный после ЧМа, да и по нему видно, он не готов играть в топовой команде, где нужно на команду работать и отрабатывать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > УхоГорлоНос 24 сентября 2018, 14:16

      Я и не говорю что Крыховяк плохой, я лишь замечаю что в прошлом сезоне все боготворили Денисова и предъявляли Черчесову за то что его нет в сборной, тогда спрашивается вопрос зачем усилять эту зону, ну лучше ли купить правого защитника в ротацию хотя бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2018, 13:39

      Геркус, Федун, эти странные фамилии и ненормальная обстановка в командах, свинское отношение к тренерам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 сентября 2018, 13:36

      НЕ ПАЛЫЧА НАДО УБИРАТЬ, А геркуса и иже с ним. только работать мешают. понабрали черт знает кого... команда разобрана. вместо того чтобы от балласта избавляться они его еще добавляют... скамейка длинная, а нормальных игроков нет. Пример тому вчерашний выход на поле БУЗОВА. из-за безграмотного выбора позиции за 4 минуты заработал 2 карточки и ушел с поля.
      Другой пример Игнатьев- просто никакой. по сравнению с прошлым сезоном 2 разных игрока. менять надо президента клуба, а не ПАЛЫЧА.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 24 сентября 2018, 13:26

      Что то не ладится в ж/д королевстве...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11