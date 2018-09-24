«Локомотив» может уволить Семина, предложив ему почетный пост в клубе без возможности принятия решений

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин может покинуть свой пост.

Как сообщает телеграм-канал K-On-Off, в клубе рассматривают замены специалиста с предложением ему почетного поста (почетного президента/вице-президента/в совете директоров) без возможности принятия каких-либо решений. Нынешнее положение команды в турнирной таблице не устраивает руководство железнодорожников.

«Локомотив» проиграл «Зениту» (3:5) в матче восьмого тура РПЛ, и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице, имея девять очков в активе.