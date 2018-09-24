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    Кокорин – об игре «Локомотива»: «Это тот же автобус»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сравнил игру «Локомотива» в матче восьмого тура РПЛ с автобусом.

    «Локомотив» приехал в Питер и играл, по сути, в пять защитников. Это тот же автобус.

    Но мы стараемся с этим справляться, играть в свою игру и добиваться победного результата. Атмосфера в коллективе хорошая», – сказал Кокорин.

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Кокорин сыграл за «Зенит» впервые за полгода

    Источник: Известия

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    24.09.2018 08:55
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 18:03

      Автобус это когда 0:0. А тут все таки 5:3.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +549

      avera 24 сентября 2018, 11:41

      Ну как можно из окна Бентли разбираться в автобусах.А если не тарасов-бузов?

      0
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      ...
      Рейтинг: +17869

      ilichkadr > avera 24 сентября 2018, 13:56

      Из запорожца видать не вооруженным глазом. Обычный автобус- длина 8.5 м, а автобус-гармошка (ЛиАЗ-5256, Ikarus 280 - 18.7 м).

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 сентября 2018, 11:04

      Либо Кокоша в понимании футбола не умнее Галицкого, либо злопамятит , как его поперли из Локомотива

      1
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      ...
      Рейтинг: +187

      maxpav > тщмек 19 24 сентября 2018, 11:08

      А может все гораздо проще? Кокоша привыкает вякать как орлофф-птичкин со скамьи???

      1
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      ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > maxpav 24 сентября 2018, 11:14

      Ну, надо же понимать, что когда одна команда наносил одинаковое количество ударов с твой, то говорить про автобус можно разве что здешним "экспертам". Локомотив потому и накрылся медным тазом, что не выстроил автобус, как в прошлом году.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 10:49

      Приятно осознавать, что почти год назад, мои призывы к митрофанушкам о назначении Семака главным тренером в " Зенит" оправдались и работают. Есть игра, победы, будут и поражения, но уже есть команда и единый коллектив, которого не было при прежних тренерах. Те кто этого не догонял и продолжают гнать своё, вознося Манчини, пусть смотрят художественную гимнастику. Там, если даже и не понимаешь за что такие оценки ставят, зато есть на кого посмотреть и кем любоваться...

      4
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 24 сентября 2018, 10:46

      С возвращением

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 сентября 2018, 10:37

      Но так у руля Локо Юрий Шпалыч, а его команды по другому не играют, при всем к нему уважении!

      2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 24 сентября 2018, 10:12

      Надо признать, что тренерский штаб не умеет ставить атакующий футбол абсолютно. Из за этого Локомотив тратит ресурс впустую. С таким подбором игроков надо контролировать ход встречи,а в итоге получается только ставить мишуру оборонительную, которая по сути мишурой и является. Если условный Анжи играет на равных с Локомотивом о чем говорить. И не нужно говорить про внутрикомандные конфликты. Это исключительно тренерская работа, с которой не справляются...

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 24 сентября 2018, 10:11

      Локомотив вчера был унижен....)) ... фуфлыжный чемпион )))

      -2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > _Marqella_ 24 сентября 2018, 10:14

      Время не стоит на месте. В том сезоне абсолютно вся первая восьмерка была повержена Локомотивом. Слёзки лили...Сейчас команда пошла на спад и вся жечь то повылазила. Может людишки вроде тебя фуфлыжные ? подумай на досуге.....

      3
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Romantic2010 24 сентября 2018, 10:18

      Ну что ты вспоминаешь, тот сезон это скорее случайность...Место Локо обычно 7-10....Твой клуб не является элитой российского футбола...это факт...))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > ухоженный крокодил 24 сентября 2018, 10:47

      "по полной" - это разница в 3 мяча минимум... Вот 3-0 в Петербурге год назад попадает под это определение. Только натягивали мы вас.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > ухоженный крокодил 24 сентября 2018, 13:04

      Когда ты что-то пишешь, ощущение что-ты бредишь!!! Да,как в том известном фильме...

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > _Marqella_ 24 сентября 2018, 13:06

      Скажи мне, а какой клуб является элитой Российского футбола? ....интересно послушать)))

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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Romantic2010 24 сентября 2018, 13:07

      Зенит,ЦСКА,Спартак...

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      Рейтинг: +17869

      ilichkadr > Файдаэн 24 сентября 2018, 13:42

      Не, "по полной" это НЕ сколько огребли, заглотили, а сколько получили во все дырки...... за 1.5 часа игрового времени. Раньше пятОк получали хрюшки, они к этому уже привыкшие. Теперь и Локо очередь пришла. Надо же паровозик на обратную дорогу загрузить, чтобы порожняком не гонял. Чай уголь сейчас в цене.

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > _Marqella_ 24 сентября 2018, 15:25

      Вероятно ты родился после 2000 х , или в конце 90х...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > ухоженный крокодил 24 сентября 2018, 15:26

      Сложно тебе приходится в жизни, если такое общение у тебя в лексиконе. Не завидую семье

      0
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      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > ухоженный крокодил 24 сентября 2018, 17:26

      Ты себя иногда перечитывай. Быть может в очередной раз чтения осознаешь, что лучше бы тщательней чистить ротовую полость. Сплошная помойка. И я не в качестве оскорблений. Я о воспитании. Наверняка ты в семье себя так не ведешь. Зато в интернете чудесным образом становишься таким красноречивым.....Задумайся.

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > ухоженный крокодил 24 сентября 2018, 20:19

      Здоровье семье твоей. и Денег на лечении сына родителям

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 09:35

      Это тот же автобус из 80-х. Из каких годов тренер, оттуда же и команда.

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      Рейтинг: +17869

      ilichkadr > prezent2017 24 сентября 2018, 09:50

      Это тот же автобус, только с трубой, которую вчера оторвали.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ilichkadr 24 сентября 2018, 11:17

      Пусть дымит задним проходом.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > prezent2017 24 сентября 2018, 11:41

      Да пусть лучше в Лиге Чемпионов покажут себя, в чемпионате уже надымили...

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 24 сентября 2018, 09:13

      Этот "автобус" вынес Вас в прошлом году как детей! Так что закрой рот и пей своё шампанское ДЕГЕНЕРАТ!!!! Кстати, посмотрим что будет в Черкизово!

      3
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      ...
      Рейтинг: +145

      Danjer > Fan Loko mik 24 сентября 2018, 09:16

      Ну а в этом году,точнее вчера,вас вынесли ,как детей,так что закрой рот и сиди на своем диване ДЕГЕНЕРАТ!!!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Fan Loko mik 24 сентября 2018, 09:21

      Надо признать, локомотив неудобный соперник для нас, но вчера мы вас переиграли как детей (обычно с таком счётом жарим срамтак). Жду не дождусь, когда теперь вас отпаровозим на черкизоне!

      -1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Fan Loko mik 24 сентября 2018, 09:36

      В Черкизово вас так-же не услышим как и вчера. Только женский плач и сопли слышались с гостевой трибуны...

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Danjer 24 сентября 2018, 10:06

      Danjer, С-Пб on-line, Iysenkoff, ребятки, ну тут вы не правы! Разгром - это когда разница мячей 3 и более, как было в прошлом сезоне в Питере )) А так Зенит вчера победил в достойной борьбе, но будет и в Черкизово праздник...

      1
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > mdu86 24 сентября 2018, 10:15

      А я и не говорил что разгромили) Поддержки не было слышно вашей.
      Смотрели что почти одни девушки шли на гостевой сектор...

      Да Атака хороша, забили 5, но и позволили 3 забить Локо.
      Прям Петржелой повеяло, безбашенный футбол.

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > mdu86 24 сентября 2018, 11:30

      Никто из перечисленных про разгром не писал...или я не прав?

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > С-Пб on-line 24 сентября 2018, 13:26

      Ну выражение "...переиграли как детей..." подразумевает разгром и игру в одни ворота, а матч показал что это не так. Команды выдали огненную игру, интересную для болельщиков. Не удались Тарасов, кто знает что бы было...

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > mdu86 24 сентября 2018, 14:03

      Это вы так решили, интерпретируя это выражение для себя. Игра была отличная. Но где чемпионская игра локомотива??? у вас поменялся состав??? Все игроки остались, никого не продали, а даже купили. Поэтому фраза, которая вам покоробила душу "как детей" аргументированна на вашу бестолковую игру в течении всего матча с командой прошлого чемпа, занявшую ПЯТОЕ место. Щёки сдуть вам давно пора и не позорьтесь в Лиге Чемпионов. Удачи в ЛЧ, набирайте очки в копилку нашей страны.

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