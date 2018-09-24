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Кокорин – об игре «Локомотива»: «Это тот же автобус»

24 сентября 2018, 08:55
35

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сравнил игру «Локомотива» в матче восьмого тура РПЛ с автобусом.

«Локомотив» приехал в Питер и играл, по сути, в пять защитников. Это тот же автобус.

Но мы стараемся с этим справляться, играть в свою игру и добиваться победного результата. Атмосфера в коллективе хорошая», – сказал Кокорин.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Кокорин сыграл за «Зенит» впервые за полгода

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кокорин Александр
Комментарии (35)
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Fan Loko mik
1537769582
Этот "автобус" вынес Вас в прошлом году как детей! Так что закрой рот и пей своё шампанское ДЕГЕНЕРАТ!!!! Кстати, посмотрим что будет в Черкизово!
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prezent2017
1537770902
Это тот же автобус из 80-х. Из каких годов тренер, оттуда же и команда.
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_Marqella_
1537773087
Локомотив вчера был унижен....)) ... фуфлыжный чемпион )))
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Romantic2010
1537773147
Надо признать, что тренерский штаб не умеет ставить атакующий футбол абсолютно. Из за этого Локомотив тратит ресурс впустую. С таким подбором игроков надо контролировать ход встречи,а в итоге получается только ставить мишуру оборонительную, которая по сути мишурой и является. Если условный Анжи играет на равных с Локомотивом о чем говорить. И не нужно говорить про внутрикомандные конфликты. Это исключительно тренерская работа, с которой не справляются...
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Опорник84
1537774651
Но так у руля Локо Юрий Шпалыч, а его команды по другому не играют, при всем к нему уважении!
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Sergei26
1537775212
С возвращением
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Рубик Докоян
1537775383
Приятно осознавать, что почти год назад, мои призывы к митрофанушкам о назначении Семака главным тренером в " Зенит" оправдались и работают. Есть игра, победы, будут и поражения, но уже есть команда и единый коллектив, которого не было при прежних тренерах. Те кто этого не догонял и продолжают гнать своё, вознося Манчини, пусть смотрят художественную гимнастику. Там, если даже и не понимаешь за что такие оценки ставят, зато есть на кого посмотреть и кем любоваться...
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тщмек 19
1537776293
Либо Кокоша в понимании футбола не умнее Галицкого, либо злопамятит , как его поперли из Локомотива
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avera
1537778486
Ну как можно из окна Бентли разбираться в автобусах.А если не тарасов-бузов?
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zigbert
1537801400
Автобус это когда 0:0. А тут все таки 5:3.
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