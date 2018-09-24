Кокорин – об игре «Локомотива»: «Это тот же автобус»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сравнил игру «Локомотива» в матче восьмого тура РПЛ с автобусом.

«Локомотив» приехал в Питер и играл, по сути, в пять защитников. Это тот же автобус.

Но мы стараемся с этим справляться, играть в свою игру и добиваться победного результата. Атмосфера в коллективе хорошая», – сказал Кокорин.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Кокорин сыграл за «Зенит» впервые за полгода