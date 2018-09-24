Ханни: «Счастлив наконец-то играть. Каррера сказал, что теперь я готов»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился эмоциями после матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
– Вы довольны, что Массимо Каррера наконец дал вам шанс проявить себя в основе?
– Конечно. Всегда приятно играть. Особенно когда так этого ждешь. Счастлив, что наконец-то играю и помогаю команде.
– Массимо объяснил, почему вы стали играть?
– Да. Он сказал, что чувствует, что теперь я готов.
– Раньше, получается, вы были не готовы?
– Этого я не знаю.
– Почему не победили в матче с ЦСКА? Что помешало?
– ЦСКА очень хотел победить. Печально, что не смогли удержать победный счет.
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Источник: «Спорт-Экспресс»