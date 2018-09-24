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    Ханни: «Счастлив наконец-то играть. Каррера сказал, что теперь я готов»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился эмоциями после матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

    – Вы довольны, что Массимо Каррера наконец дал вам шанс проявить себя в основе?

    – Конечно. Всегда приятно играть. Особенно когда так этого ждешь. Счастлив, что наконец-то играю и помогаю команде.

    – Массимо объяснил, почему вы стали играть?

    – Да. Он сказал, что чувствует, что теперь я готов.

    – Раньше, получается, вы были не готовы?

    – Этого я не знаю.

    – Почему не победили в матче с ЦСКА? Что помешало?

    – ЦСКА очень хотел победить. Печально, что не смогли удержать победный счет.

    Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2018 01:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 15:50

      Если уж Каррера выпустил тебя в дерби ,то Софьян оправдай теперь кредит доверия.

      2
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      Рейтинг: +451

      frizom 24 сентября 2018, 13:29

      Ханни сыграл лучше чем в матче с Ахматом. Посмотрим какой прогресс будет дальше.
      Главное что есть понимание между тренером и игроком.

      2
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 24 сентября 2018, 12:34

      Готов? А может больше некому

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 сентября 2018, 12:21

      Нормально Ханни сыграл.Его задача держать центр и цепляться за мячи.Совсем хорошо если гол забьёт.С первым он справился, а вот со вторым пока не подфартило.Ничего, разыграется и мячи пойдут.

      4
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      Рейтинг: +600

      polozovs 24 сентября 2018, 12:09

      Если это ГОТОВ, то какой же тогда был Ханни? Хромой дед сыграл бы лучше. Куда делась скорость и техника ? Я сам говорил дайте играть ханни, особенно после ухода антошки но такой ханни это что-то нелепое

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      Рейтинг: +1847

      mahan 24 сентября 2018, 09:44

      Ханни сыграл опять плохо, я уж не знаю к чему ты там готов, но результативности у тебя нет. Ни паса, ни голов, одни обрезы и беготня в никуда.

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 24 сентября 2018, 09:37

      Не плохо сыграл в дерби! Думаю если так и дальше будет бороться то станет постоянным в основе! А вообще нам нужен опорник который будет делать черную работу как Верблум у коней делал!!! Главный врачОК!!!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 сентября 2018, 09:21

      Возможно Каррера считает, что "маринованные" игроки потом лучше будут играть и рвать из всех сухожилий ?... )))

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      Рейтинг: +19

      Flinder 24 сентября 2018, 09:12

      Играть некому. Потому и готов оказался

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      Рейтинг: +5072

      Т34 24 сентября 2018, 07:37

      Каррера тебя осчастливил, теперь дело за тобой. Осчастливь своей игрой Спартак. Не будь серой тенью на поле, стань ярким лучом и признание придет. Красно-белые болельщики могут яростно любить, но если есть за что. Тут авансы не прокатят.

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