Ханни: «Счастлив наконец-то играть. Каррера сказал, что теперь я готов»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился эмоциями после матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

– Вы довольны, что Массимо Каррера наконец дал вам шанс проявить себя в основе?

– Конечно. Всегда приятно играть. Особенно когда так этого ждешь. Счастлив, что наконец-то играю и помогаю команде.

– Массимо объяснил, почему вы стали играть?

– Да. Он сказал, что чувствует, что теперь я готов.

– Раньше, получается, вы были не готовы?

– Этого я не знаю.

– Почему не победили в матче с ЦСКА? Что помешало?

– ЦСКА очень хотел победить. Печально, что не смогли удержать победный счет.

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