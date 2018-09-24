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  • Ханни: «Счастлив наконец-то играть. Каррера сказал, что теперь я готов»

Ханни: «Счастлив наконец-то играть. Каррера сказал, что теперь я готов»

24 сентября 2018, 01:50
14

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился эмоциями после матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

– Вы довольны, что Массимо Каррера наконец дал вам шанс проявить себя в основе?

– Конечно. Всегда приятно играть. Особенно когда так этого ждешь. Счастлив, что наконец-то играю и помогаю команде.

– Массимо объяснил, почему вы стали играть?

– Да. Он сказал, что чувствует, что теперь я готов.

– Раньше, получается, вы были не готовы?

– Этого я не знаю.

– Почему не победили в матче с ЦСКА? Что помешало?

– ЦСКА очень хотел победить. Печально, что не смогли удержать победный счет.

Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

Фернандо забивает за «Спартак» со штрафных много и красиво

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Ханни Софьян Каррера Массимо
Комментарии (14)
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ivanthebest
1537744136
Это авансом, не обольщайся...
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Krossmen73
1537755728
Аванс выдан.Теперь,Софьян, его нужно отработать!Вчера ты был очень неплох.Сыграл полезно.Так бы и дальше!Удачи!
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Кривоножка
1537756980
Вообще не какой
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Т34
1537763856
Каррера тебя осчастливил, теперь дело за тобой. Осчастливь своей игрой Спартак. Не будь серой тенью на поле, стань ярким лучом и признание придет. Красно-белые болельщики могут яростно любить, но если есть за что. Тут авансы не прокатят.
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Flinder
1537769531
Играть некому. Потому и готов оказался
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Рубик Докоян
1537770074
Возможно Каррера считает, что "маринованные" игроки потом лучше будут играть и рвать из всех сухожилий ?... )))
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vlad1969
1537771063
Не плохо сыграл в дерби! Думаю если так и дальше будет бороться то станет постоянным в основе! А вообще нам нужен опорник который будет делать черную работу как Верблум у коней делал!!! Главный врачОК!!!
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Мары
1537780906
Нормально Ханни сыграл.Его задача держать центр и цепляться за мячи.Совсем хорошо если гол забьёт.С первым он справился, а вот со вторым пока не подфартило.Ничего, разыграется и мячи пойдут.
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frizom
1537784967
Ханни сыграл лучше чем в матче с Ахматом. Посмотрим какой прогресс будет дальше. Главное что есть понимание между тренером и игроком.
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zigbert
1537793451
Если уж Каррера выпустил тебя в дерби ,то Софьян оправдай теперь кредит доверия.
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