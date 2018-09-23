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    Натхо – игрокам ЦСКА: «Выложитесь сегодня по максимуму, боритесь за каждый мяч и сделайте все возможное. Уверен, вы победите «Спартак»

    Полузащитник «Олимпиакоса» Бибрас Натхо, выступавший ранее за ЦСКА, пожелал удачи и дал напутствие футболистам московской команды в преддверии дерби со «Спартаком».

    «Привет, парни. Как дела? Хочу пожелать вам удачи в сегодняшнем матче, в большом дерби. Я знаю, как важно выиграть этот матч: для болельщиков, для клуба и для вас, парни.

    Я хочу вам сказать одно: выложитесь сегодня на поле по максимуму, боритесь за каждый мяч и сделайте все возможное. Я уверен, вы победите. И я хочу еще раз пожелать вам удачи. Я сегодня с вами!» – сказал Натхо в видеообращении.

    Встреча восьмого тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую-онлайн трансляцию игры.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.09.2018 16:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 23 сентября 2018, 17:37

      Еременко кому послание оставил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 23 сентября 2018, 17:32

      Красавчик!!!)))

      0
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