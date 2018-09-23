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    В «Енисее» доверяют Аленичеву

    Директор «Енисея» Денис Рубцов дал комментарий после поражения в домашнем матче 8-го тура РПЛ от «Урала» (1:2). Эта встреча стала первой для команды в Красноярске.

    – Проделана большая работа, чтобы сыграть в Красноярске на нашем новом стадионе. Пришло много болельщиков поддержать нашу команду, но мы уступили. Можно сказать, что незаслуженно проиграли, но футбол не терпит сослагательного наклонения. Значит надо нам всем трудиться больше, и результаты улучшатся.

    – Кредит доверия к тренерскому штабу Дмитрия Аленичева есть?

    – А куда этот кредит девать?

    – Получается, такой вопрос пока не стоит?

    – Нет. Повторю, что надо больше усилий прикладывать для достижения результата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2018 07:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2018, 12:21

      Команда не тренирована. Как играл Амкар и как его игроки играют нынче. Каждый сам по себе, тихоходны, ошибаются каждый второй пас! Другие не лучше. Дугалич сам себе гол привез. Спят на ходу что-ли. Раньше лучше было, коней в Тюмени чуть не сделали, напор был, энергия, а сейчас что? Считаю Евсеева нужно тренером. Он жёсткий, не эта шляпа Аленичев, быстро порядок наведет как в Амкаре.

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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 23 сентября 2018, 09:32

      Вот те раз

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 23 сентября 2018, 09:11

      Да тут не в доверии , а скорее финансовое составляющяя определяет доверие .

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