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В «Енисее» доверяют Аленичеву

23 сентября 2018, 07:50
3

Директор «Енисея» Денис Рубцов дал комментарий после поражения в домашнем матче 8-го тура РПЛ от «Урала» (1:2). Эта встреча стала первой для команды в Красноярске.

– Проделана большая работа, чтобы сыграть в Красноярске на нашем новом стадионе. Пришло много болельщиков поддержать нашу команду, но мы уступили. Можно сказать, что незаслуженно проиграли, но футбол не терпит сослагательного наклонения. Значит надо нам всем трудиться больше, и результаты улучшатся.

– Кредит доверия к тренерскому штабу Дмитрия Аленичева есть?

– А куда этот кредит девать?

– Получается, такой вопрос пока не стоит?

– Нет. Повторю, что надо больше усилий прикладывать для достижения результата.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Енисей Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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Шумаххер
1537683070
Да тут не в доверии , а скорее финансовое составляющяя определяет доверие .
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Берёза В.
1537684347
Вот те раз
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prezent2017
1537694499
Команда не тренирована. Как играл Амкар и как его игроки играют нынче. Каждый сам по себе, тихоходны, ошибаются каждый второй пас! Другие не лучше. Дугалич сам себе гол привез. Спят на ходу что-ли. Раньше лучше было, коней в Тюмени чуть не сделали, напор был, энергия, а сейчас что? Считаю Евсеева нужно тренером. Он жёсткий, не эта шляпа Аленичев, быстро порядок наведет как в Амкаре.
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