В «Енисее» доверяют Аленичеву

Директор «Енисея» Денис Рубцов дал комментарий после поражения в домашнем матче 8-го тура РПЛ от «Урала» (1:2). Эта встреча стала первой для команды в Красноярске.

– Проделана большая работа, чтобы сыграть в Красноярске на нашем новом стадионе. Пришло много болельщиков поддержать нашу команду, но мы уступили. Можно сказать, что незаслуженно проиграли, но футбол не терпит сослагательного наклонения. Значит надо нам всем трудиться больше, и результаты улучшатся.

– Кредит доверия к тренерскому штабу Дмитрия Аленичева есть?

– А куда этот кредит девать?

– Получается, такой вопрос пока не стоит?

– Нет. Повторю, что надо больше усилий прикладывать для достижения результата.