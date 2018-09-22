Карпин: «Ничья с «Уфой»? Чтобы забивать, нужно доставлять мяч в атаку, а не катать на своей половине»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Уфы».

– Нам не хватало видения поля в этом матче. У меня больше вопросов не по атакующей группе, а по защитникам. У нас футболисты грамотно открывались, но передачи до них не доводили.

– Вы были недовольны поперечными передачами от защитников в первом тайме?

– Именно так. Чтобы забивать, необходимо вынуждать соперника к ошибкам. Доставлять мяч в группу атаки, а не катать на своей половине.

– Гулиев ярко провел первый тайм, потом вышел Калачев, и он сбавил. Связанные ли это моменты?

– Нет, конечно. Гулиев провел великолепный тайм. Очень качественно отыграл. Думаю, он слишком молод, чтобы требовать от него весь матч на таком уровне.

– Замена Калачева запланирована? Что говорили ему, когда выпускали?

– Сказали, что надо отрабатывать в обороне и ожидали от него обострения впереди.

– Ну и каковы ваши общие впечатления от матча. Досада?

– Ну мы не забили и не сыграли достаточно остро. Плюс дома не смогли победить – это досада.