Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Ничья с «Уфой»? Чтобы забивать, нужно доставлять мяч в атаку, а не катать на своей половине»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Уфы».

    – Нам не хватало видения поля в этом матче. У меня больше вопросов не по атакующей группе, а по защитникам. У нас футболисты грамотно открывались, но передачи до них не доводили.

    – Вы были недовольны поперечными передачами от защитников в первом тайме?

    – Именно так. Чтобы забивать, необходимо вынуждать соперника к ошибкам. Доставлять мяч в группу атаки, а не катать на своей половине.

    – Гулиев ярко провел первый тайм, потом вышел Калачев, и он сбавил. Связанные ли это моменты?

    – Нет, конечно. Гулиев провел великолепный тайм. Очень качественно отыграл. Думаю, он слишком молод, чтобы требовать от него весь матч на таком уровне.

    – Замена Калачева запланирована? Что говорили ему, когда выпускали?

    – Сказали, что надо отрабатывать в обороне и ожидали от него обострения впереди.

    – Ну и каковы ваши общие впечатления от матча. Досада?

    – Ну мы не забили и не сыграли достаточно остро. Плюс дома не смогли победить – это досада.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2018 22:00
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 12:58

      Не повезло Ростову.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 23 сентября 2018, 11:53

      Валера! Валера! Могло-бы быть чистое второе место.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 23 сентября 2018, 10:44

      Валера открывай счёт в банке, скинемся на покупку нападающих, всем миром. Честно говоря если не давать за ничьи очки, то забивать сразу научаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 сентября 2018, 05:59

      Ростов начал сдавать, дома с Уфой надо было выигрывать....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 23 сентября 2018, 03:50

      От игры Ростова подташнивает...)) гнать кучерявого надо ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > _Marqella_ 23 сентября 2018, 04:51

      Может, тебя от другого подташнивает? Например, от нелюбви ко всему Спартаковскому у тебя яд выделяется, который твой слабый организм не переваривает, оттого и подташнивает.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Smekaev 23 сентября 2018, 04:54

      Не угадал сынок...к Спартаку я отношусь ровно...))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > _Marqella_ 23 сентября 2018, 10:41

      Кого брать будете?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > _Marqella_ 23 сентября 2018, 11:34

      Тогда я побежал отсюда, потому что не дай Бог прогневлю такую грозную мамашу - что же она сделает, когда рассердится, если даже ровное отношение вызывает такую интоксикацию!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Smekaev 23 сентября 2018, 15:32

      беги,беги...не оглядывайся..)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 сентября 2018, 01:13

      НЕ ЗЛИТЕ ВАЛЕРУ УЙДЁТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 23 сентября 2018, 00:27

      Челюсть вывихнуть зевая можно смотря на такое "футбольное действо".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 сентября 2018, 00:23

      Всё равно, старт Ростова впечатляет. Главное - не отдавайте Валеру Федуну.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 23 сентября 2018, 00:16

      Ростов любит контракт атаки, а Уфа закрывается. Не очень зрелешьный матч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 23 сентября 2018, 00:08

      Тухлый матч получился.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11