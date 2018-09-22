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  • Карпин: «Ничья с «Уфой»? Чтобы забивать, нужно доставлять мяч в атаку, а не катать на своей половине»

Карпин: «Ничья с «Уфой»? Чтобы забивать, нужно доставлять мяч в атаку, а не катать на своей половине»

22 сентября 2018, 22:00
19

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Уфы».

– Нам не хватало видения поля в этом матче. У меня больше вопросов не по атакующей группе, а по защитникам. У нас футболисты грамотно открывались, но передачи до них не доводили.

– Вы были недовольны поперечными передачами от защитников в первом тайме?

– Именно так. Чтобы забивать, необходимо вынуждать соперника к ошибкам. Доставлять мяч в группу атаки, а не катать на своей половине.

– Гулиев ярко провел первый тайм, потом вышел Калачев, и он сбавил. Связанные ли это моменты?

– Нет, конечно. Гулиев провел великолепный тайм. Очень качественно отыграл. Думаю, он слишком молод, чтобы требовать от него весь матч на таком уровне.

– Замена Калачева запланирована? Что говорили ему, когда выпускали?

– Сказали, что надо отрабатывать в обороне и ожидали от него обострения впереди.

– Ну и каковы ваши общие впечатления от матча. Досада?

– Ну мы не забили и не сыграли достаточно остро. Плюс дома не смогли победить – это досада.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа Карпин Валерий
Комментарии (19)
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латунный
1537645482
валера голевой запас оставим на мясо и зделаем их назло всем пожарим шашлык
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DOCTOR PENALTY
1537647332
На финише из-за этих потерянных очков локти будете кусать.
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Gornostay
1537649809
Америку открыл! Вот и научи своих футболеров играть как надо!
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Патронташ
1537651643
Челюсть вывихнуть зевая можно смотря на такое "футбольное действо".
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СОКОЛ САРАТОВ
1537654432
НЕ ЗЛИТЕ ВАЛЕРУ УЙДЁТ
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_Marqella_
1537663834
От игры Ростова подташнивает...)) гнать кучерявого надо ))
Ответить
a-rakhmatov
1537671565
Ростов начал сдавать, дома с Уфой надо было выигрывать....
Ответить
Чуни Муни
1537688694
Валера открывай счёт в банке, скинемся на покупку нападающих, всем миром. Честно говоря если не давать за ничьи очки, то забивать сразу научаться.
Ответить
ribavadim
1537692807
Валера! Валера! Могло-бы быть чистое второе место.
Ответить
zigbert
1537696693
Не повезло Ростову.
Ответить
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